IDRD condecoró a los mejores deportistas de Equipo Bogotá en 2023

Óscar Rodríguez (bowling) y Gabriela Rueda (patinaje de carreras), en el Área Convencional; así como Álvaro Puerto (paratenis de mesa) y Sara Vargas (paranatación), en el Sector Paralímpico, fueron los ganadores del ‘Tigrillo de Oro’.

Durante una emocionante ceremonia llevada a cabo en el Centro de Convenciones Montevideo en la capital del país, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) premió a los deportistas del año del Equipo Bogotá.



Según Blanca Inés Durán Hernández, directora del IDRD, esta gala es el evento más importante del Instituto: “Hemos galardonado a nuestros atletas más destacados en la temporada 2023; pero también a los entrenadores, jueces y metodólogos que han hecho posible que el Equipo Bogotá logre todos los triunfos en distintas competencias, tanto nacionales como internacionales”.



A lo largo de los cuatro años de la administración saliente, el IDRD fortaleció al Equipo Bogotá, dejando un relevo generacional para que el deporte en la ciudad tenga un mejor futuro y una representación cada vez más notable en las justas deportivas.



“Estamos haciendo una apuesta por el talento y la reserva: enviamos a más del 25 por ciento de menores de edad a los Juegos Nacionales y Paranacionales para que aprendieran a competir con personas que ya tienen una experiencia olímpica. Niñas y niños desde los once años, quienes más adelante serán los campeones en todas las categorías”, comunicó la directora.



En el evento fueron entregados cuatro ‘Tigrillos de Oro’, la máxima distinción, dos en el Área Convencional (hombres y mujeres), y dos en el Sector Paralímpico (masculino y femenino). Además, otorgaron reconocimientos en diversas categorías a escuelas y ligas deportivas que sobresalieron por su rendimiento en el año que termina.

Patinadora Gabriela Isabel Rueda: la atleta del año

Gabriela Rueda, múltiple campeona mundial de patinaje de carreras en Italia. Foto: Manuel Benavides / EL TIEMPO

En el Sector Convencional, el Atleta Masculino del Año del Equipo Bogotá fue Óscar Javier Rodríguez Sánchez, de bowling, gracias a las medallas que obtuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023: una de oro, una de plata y dos de bronce.



Los demás nominados: Andrés Felipe Gómez Gómez (patinaje de carreras); Alexander Jiménez Ramírez (actividades subacuáticas); Ómar Andrés Pinzón García (natación de carreras); Jorge Alfredo Rocha Olarte (esquí náutico); y Juan Camilo Fernández Díaz (karate do).



La distinción de Atleta Femenina del Año fue para Gabriela Isabel Rueda Rueda (patinaje de carreras), múltiple campeona mundial en Italia y medalla de oro y plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.



“Este es un premio muy anhelado para mí. El desafío más grande al representar a Bogotá en los Juegos Nacionales del mes pasado en Manizales era ganar oro para la capital, y lo hicimos, lo logramos”, dijo la bogotana Gabriela Rueda, de 23 años.



En 2019 la joven deportista obtuvo cuatro platas y dos bronces; por lo que considera que en este cuatrienio tuvo una preparación más exigente y con mayor disciplina para alcanzar una madurez deportiva. “Gracias a Dios se me dieron las cosas y 2023 fue el año más bendecido de mi carrera”, agregó.



Gabriela empezó en el Club Deportivo Tequendama y desde pequeña ha representado a Bogotá en Interligas e Intercolegiados. Vive en el barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba y desde hace 15 años pertenece al Equipo Bogotá, entrenando fuertemente de lunes a sábado.



“Para mí estar allí es un orgullo, ya que soy nacida en Bogotá y siempre será un placer correr por Bogotá”, expresó ella, quien en 2024 aspira estudiar idiomas, especialmente Inglés e Italiano.



Rueda Rueda se impuso sobre las otras nominadas: Daniela Verswyvel García (esquí náutico); Lina Marcela Dussán Orozco (gimnasia rítmica); Yenny Fernanda Álvarez Caicedo (levantamiento de pesas); Evelis Jazmín Aguilar Torres (atletismo); y Paula Alejandra Aguirre Joya (actividades subacuáticas).

Paranadadora Sara Vargas ganó 15 medallas de oro en 2023



Sara Vargas, la súper campeona de la natación paralímpica. Foto: Manuel Benavides / EL TIEMPO

En el sector paralímpico, el ganador como Atleta Masculino fue Álvaro Francisco Puerto Álvarez, de paratenis de mesa físicos-PC, gracias a las dos medallas de bronce que obtuvo en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023; así como a la de plata y las dos de bronce que logró en la Copa Tango en Argentina, y a las dos de bronce que ganó en el Finland Open.



Yamil David Acosta Manjarrés (paraatletismo); José David Vargas Piraján (paratenis de mesa físicos-PC); Diego González (paranatación); Manuel Sánchez Quitián (tenis en silla de ruedas) y Fabio Torres Silva (para powerlifting), quedaron nominados.



La presea ‘Atleta Femenina Paralímpica’ fue para la paranadadora Sara del Pilar Vargas Blanco, quien tuvo un año brillante: consiguió cuatro oros en la Serie Mundial de Paranatación en Singapur; y un oro y una plata en el Campeonato Mundial de Paranatación en Manchester, Inglaterra.



También, un oro en la Serie Mundial en Guadalajara, México; seis oros en los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Bogotá, y tres oros en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.



Stevens Ruiz Pérez, entrenador de paranatación de Equipo Bogotá y de la Selección Colombia, destaca de Sara del Pilar el ser una deportista extremadamente comprometida. “Ella tiene un talento natural para el deporte y la natación. Su esfuerzo la ha llevado incluso a Tokio 2020, en donde fue finalista en dos pruebas a una edad muy corta: 50 metros en Libre y 50 metros en Mariposa, quedando en sexto lugar en ambas pruebas”, recuerda.



“En 2022 fue campeona mundial siendo aún Juvenil y ratificó su título este año. Es una persona que tiene muy claros los objetivos que nos hemos planteado para su proceso. Ahora estamos trabajando de cara a los Juegos Paralímpicos de Paris 2024, para mejorar los resultados en relación con los que obtuvimos en Tokio”, reconoció su mentor, Stevens Ruiz.



Y para lograr traer más medallas, Sara del Pilar entrena en doble jornada de lunes a sábado, alternando trabajos de piscina en el Complejo Acuático Simón Bolívar con ejercicios en el gimnasio, demostrando autoexigencia todo el tiempo.



Stevens Ruiz también resalta las habilidades sociales de Sara, cuya estatura es de un metro con 31 centímetros. “Ella se relaciona muy bien con sus compañeros y ejerce liderazgo entre ellos”.



Por su parte, esta proeza deportiva asegura: “Estoy agradecida, feliz y muy honrada al ser la poseedora del premio a Mejor Atleta Paralímpica del Año de Equipo Bogotá. Detrás de este galardón está el trabajo de mi entrenador Stevens Ruíz, de mi equipo y de mi familia”.



Para evitar las cuatro horas de trayecto (ida y vuelta) hasta el Complejo Acuático en Bogotá, Sara tuvo que mudarse del municipio de Soacha al barrio Modelo Norte de la localidad Barrios Unidos.



Vargas Blanco venció a Paula Andrea Ossa (paracycling pista y ruta); Sharit Vanessa Yunque Fernández, Yeimy Cortés y Gabriela Oviedo (paranatación).

Kevin Pinzón nos representó en para powerlifting

Kevin Pinzón (para powerlifting), nominado en la categoría de ‘Talento y Reserva’. Foto: Manuel Benavides / EL TIEMPO

En otras categorías, la elección del Deportista Profesional del Equipo Bogotá fue muy reñida, pero el ciclista Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious) se llevó el galardón tras ganar una etapa y ubicarse en el puesto número 13 en el Giro de Italia, además de quedar décimo en la Vuelta a España.



Buitrago superó a Miguel Ángel Rodríguez Forero (squash); Cristian Camilo Rodríguez Sánchez (tenis); Diego Dueñas (paracycling); y María Angélica Bernal (tenis en silla de ruedas).



El Deportista de Tecnificación y Talento y Reserva en el sector olímpico fue Samuel Alejandro Sossa Mora (actividades subacuáticas); quien superó a Pablo Alvira Bernal (esquí náutico); Sharon Díaz (levantamiento de pesas); y Juan Miguel Hernández (bowling).



En el sector paralímpico, David Santiago Melo (paranatación) resultó elegido como el Deportista de Tecnificación y Talento y Reserva. Los otros nominados fueron: Michell López (tenis en silla de ruedas); Kevin Andrés Pinzón Hernández (para powerlifting); y Tomás Galindo Aguilera (paranatación).



“Me siento súper emocionado porque gracias a mis entrenadores y familia, quienes me han permitido seguir avanzando en mi carrera deportiva, hoy puedo estar acá disfrutando de mis logros y de este bello momento”, manifestó el pesista Kevin Pinzón de 17 años, quien reside en el barrio Bosa El Recreo y acaba de graduarse como bachiller del colegio IED Leonardo Posada Pedraza.



“Nuestro hijo mide 1,30 centímetros. Es la bendición más grande del hogar junto a sus tres hermanas”, indicaron sus padres: José Luis Pinzón y Marisol Hernández.



“Llevo tres años en el Equipo Bogotá y ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, incluso al llevarme esta nominación en la categoría de Talento y Reserva”, ostentó Pinzón, quien además juega fútbol y aspira estudiar Ingeniería Mecatrónica o Aeronáutica.

Tomás Galindo rompe estereotipos



Tomás Galindo Aguilera encontró en la paranatación una manera para ser independiente. Foto: Manuel Benavides / EL TIEMPO

“Tomás es un niño con una discapacidad física debido a un mielomeningocele o espina bífida en la espalda, que le impide caminar. Hace cuatro años practica la natación y hace dos y medio llegó al Equipo Bogotá”, expone Ruth Aguilera, madre de Tomás Galindo Aguilera, representante en paranatación y nominado en la categoría de ‘Talento y Reserva’.



“Estar en Equipo Bogotá le ha ayudado en la disciplina, la constancia; en la concentración y la dedicación. Él ha vivido cosas muy bonitas, aprendiendo, viajando, ganando medallas”, registra Vladimir Galindo, su papá.



“Pertenecer a Equipo Bogotá significa el haber descubierto habilidades que no sabía que tenía. Por ejemplo, ser más independiente. Al ser yo un usuario en silla de ruedas, pensaba que no podía serlo, y el deporte me hizo darme cuenta que yo sí puedo hacer cosas solo”, agregó Tomás Galindo, quien habita en el barrio Las Orquídeas de la localidad Usaquén.

Manuel Sánchez Quitián, nominado a Mejor Deportista Paralímpico



Facebook Twitter Linkedin

Manuel Sánchez fue herido cuando era policía. Desde ahí se dedicó al deporte. Foto: Manuel Benavides / EL TIEMPO

“Este año obtuve 3 medallas de oro en los Juegos Paranacionales del Eje Cafetero, una de ellas en sencillos; la segunda en dobles masculinos y, la tercera, por equipos”, aseguró Manuel Giovanni Sánchez Quitián, quien, aunque no quedó como ganador, está muy contento con la nominación a ‘Mejor Deportista Paralímpico’ en tenis de campo en silla de ruedas.



Su discapacidad física la adquirió cuando, siendo uniformado de la Policía Nacional, fue herido en actos del servicio. Ladrones le propinaron dos disparos en el abdomen; y uno de ellos afectó su columna en la parte izquierda.



“Padezco cauda equina o cola de caballo. No puedo correr ni caminar a largas distancias. Tampoco hago fuerza; pero debido a esta lesión fue que llegué al deporte”, asiente Manuel.



Tiene 39 años. Nació en el municipio de Sucre, Santander, pero lleva viviendo la mayor parte en el barrio Hogares Colombianos de la localidad de Kennedy. “Mi proceso como deportista de alto rendimiento lo empecé hace 13 años con mi Equipo Bogotá. He competido a nivel mundial. Entreno desde las 08:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía. Diariamente hago gimnasio y hacemos técnicas en campo con nuestro equipo multidisciplinario, para fortalecer la parte nutricional y psicológica”, finalizó.

Los demás ganadores

En cuanto al Entrenador de Rendimiento del Sector Olímpico, el ganador fue Constantino Materano (actividades subacuáticas). Anwar Francisco Cárdenas Rozo (patinaje carreras); Jorge Augusto Benítez, Mauricio Hernández y Carlos Ladino (de atletismo) completaron la lista de nominados.



En el sector paralímpico, el ganador fue Estivens Ruiz Pérez (paranatación), quien se ubicó delante de Víctor Manuel Murcia (paratenis de mesa); de Jorge Cháves (para powerlifting); Jaime Alberto Altamiranda (paraatletismo); y de Orlando Vergara (paranatación).



La Entrenadora de Rendimiento del Sector Olímpico fue Alicia Milena Romero Cabrera (levantamiento de pesas), quien superó a Raminta Pinzón (natación); a Diana Constanza Muñoz Lozada (karate do); Vilma Romero (natación artística); y a Amanda Haydee Mondol Cuellar (tiro).



En el sector paralímpico el galardón lo recibió Darly Casas (paranatación). Ana María Lombo (bowling) y Liliana Poblador (Goalball) fueron las demás nominadas.



El galardón a Mejor Entrenador o Entrenadora de Tecnificación y/o Talento y Reserva del Equipo Bogotá lo recibió Disnardo Borrero Cardozo (natación clavados), quien venció a Nicolás Sánchez Quinchía y a Carlos Alberto Esguerra (ambos de levantamiento de pesas).



Pasando al Juez Deportivo, ganó Wilson Aranda (gimnasia), quien se ubicó sobre Diego Fernando Cárdenas Beltrán (rugby); Estefani Paulin Buitrago González (gimnasia rítmica); y Andrés José Rojas Noguera (fútbol).



La Mejor Escuela de Formación Deportiva con aval deportivo vigente fue COP Colombia Internacional, dirigida por Ana Carolina Flórez Pérez, por delante de SYLD (dirigida por Nelson Hurtado) y La Barca (que dirige Carlos Cajamarca).



El Mejor Club con reconocimiento deportivo vigente fue Arcángeles, que preside Daniel Salazar, sobre La Paz FC de Fútbol (dirigido por Sandra Mora) y JFFLorentino FC de Fútbol Mixto (dirigido por Judy Muñoz).



Finalmente, la distinción de la Mejor Liga Deportiva fue para la Liga de Atletismo de Bogotá, dirigida por Paulo César Villar Nieto, quien superó, tras una difícil decisión, a la Liga de Squash (dirigida por Carlos Martínez) y a la de Porrismo (orientada por Nidia Quevedo).

