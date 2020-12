Huawei Y9a: potencia y diseño premium para la gama media 

Huawei ha sabido posicionarse como uno de los fabricantes de teléfonos inteligentes con mayor relevancia en el mercado, a la par que se ha consolidado desde hace varios años en el top 3 de marcas más vendidas: no solo en los ‘rankings’ asiáticos -desde donde proviene- sino también en los europeos y latinoamericanos.



En nuestra región, y más precisamente en Colombia, su promesa de dispositivos resistentes, durables, con presentaciones que cada vez más le recortan las distancias al segmento premium (en diseño, autonomía o fotografía) y a precios muy competitivos es la gran “culpable” del liderazgo que hoy ejerce esta marca.

Llega el nuevo Huawei Y9a

​

En síntesis, hablar de Huawei es sinónimo de innovación. Y, fiel a esta visión, el nuevo Y9a llegó a Colombia recientemente para dotar a la gama media de diseño de alto estándar y especificaciones que, impulsado por Huawei Mobile Services, nada tienen que envidiarle a sus “hermanos mayores” en la gama premium de ‘smartphones’ del fabricante asiático.



Este ‘smartphone’ ya está disponible por un precio de $1’399.900 y puede ser adquirido en las tiendas oficiales de Huawei y de los principales operadores móviles, o también en almacenes de cadena.



De acuerdo con Iván Luzardo, periodista de tecnología, “el diseño del Y9a es muy estético y el anillo que rodea las cámaras traseras marca la diferencia respecto a otros dispositivos, lo que lo hace muy interesante. El mercado colombiano apreciará este dispositivo por su diseño y su precio. Particularmente, aunque el Y9a se ubica en la gama media, ofrecer cuatro cámaras, cámara frontal ‘pop up’ y buenas características en rendimiento, procesador, memoria RAM y capacidad de almacenamiento no es algo que todas las marcas ofrecen para este segmento”.



Apariencia refinada y limpia



De entrada, el Huawei Y9a resalta a la vista por incorporar el icónico diseño del anillo de halo que encierra sus cuatro cámaras posteriores (hasta ahora, exclusivo de la serie Mate 30 y Mate 40).



En un momento en el que el mercado de ‘smartphones’ mundial prioriza las cámaras múltiples (y, de cara al usuario, entre más lentes mejor), la disposición simétrica de estas en el Y9a es una característica que le da elegancia y cierto encanto al dispositivo desde el primer momento.



El ‘look’ refinado y limpio del Y9a lo completa una pantalla de generosas dimensiones, con sus 6,63 pulgadas y diseño de arco 3D, de ahí que su experiencia se asemeje a estar manipulando un ‘smartphone’ de 5,5 pulgadas. Ideal para quienes prefieren los dispositivos compactos y cómodos en mano.



Así mismo, la cámara frontal (o de ‘selfies’) del Y9a es ‘Pop-up’, es decir, entra y sale del cuerpo del teléfono. Una característica pensada para que los usuarios tengan una pantalla más amplia y sin interrupciones visuales mientras disfrutan de sus series favoritas o de un videojuego.



Al tacto, el nuevo lanzamiento de Huawei se siente robusto, por lo que las caídas leves y los raspones no deberían ser una gran preocupación a tener en cuenta en el día a día.



Poder y versatilidad en sus cámaras



El Huawei Y9a viene equipado con una cámara principal de 64 megapíxeles (recuerde: a más megapíxeles, mayor resolución y mejor calidad de fotografía), un lente Ultra Gran Angular de 8 megapíxeles, otro de profundidad de 2 megapíxeles y uno macro de 2 megapíxeles.



Según señaló el fabricante, la magia detrás de estos lentes está en que trabajan juntos para ofrecer una óptima experiencia fotográfica en todos los escenarios, de la mano de un algoritmo de ‘deep learning’ (aprendizaje profundo) que les permite a las cámaras del Y9a adaptarse a la fotografía nocturna.



Por otro lado, la cámara frontal de este dispositivo brinda buenos resultados en autorretratos individuales o grupales con sus 16 megapíxeles y apertura de 1.0um f/2.2. Además, el Y9a puede retocar automáticamente las fotos para que todos luzcan una piel suavizada bajo un lente de alta resolución con el algoritmo ‘Beauty AI 5.1’.

Foto:

128GB para almacenar cada recuerdo

​

10.000 canciones de alta calidad, más de 900 episodios de una serie en alta definición o más de 25 películas en HD (en promedio): esta es la capacidad de almacenamiento del nuevo Huawei Y9a.



Con 128GB de capacidad de almacenamiento, y posibilidad de ampliarla aun más con una tarjeta SD de hasta 256GB (no incluida con este ‘smartphone’), el Y9a puede almacenar una gran cantidad de fotos, videos o apps.



Y, del lado del procesamiento, Iván Luzardo considera que Huawei ha hecho una apuesta muy interesante al producir sus propios procesadores e integrarlos en sus dispositivos, esto hace que haya una combinación más precisa y exacta entre ‘software’ y ‘hardware’.



“Lo anterior ayuda no solo a tener un equipo poderoso y resistente, sino también a que no se ponga lento con poco uso y tenga una vida más larga”, agrega Luzardo.



Por su parte, Enrique Cuartas, creador de contenido en Nubeléctrica, afirma que “el Helio G80 presente en el Y9a es un procesador que, junto con la GPU (o memoria gráfica), se enfoca en el desempeño y la eficiencia mientras se usan apps o juegos pesados y juegos. Claro, no tiene el desempeño de un equipo de gama alta, pero se comporta bien en la mayoría de escenarios”.



Carga rápida y batería para todo el día



Según explica Enrique Cuartas, “hay un elemento que me parece muy llamativo en el Y9a: la batería. Esta dura más allá del día, lo cual es muy importante si el usuario no solo usa el equipo para comunicarse, sino también para ver videos, series, trabajar, etc.”



Además de la gran duración de la batería, Cuartas también resalta la carga rápida del Y9a. “Si se utiliza con el cargador de fábrica, este equipo carga su batería de 0 a 100 por ciento en menos de una hora. Lo cual es una gran ventaja”, precisa.



Todo como en su antiguo teléfono



Con herramientas como ‘Phone Clone’, en tan solo tres pasos podrá transferir todos los datos y apps de su antiguo dispositivo en el Huawei Y9a, lo que facilita una configuración inicial sin demoras.



De esta manera, las aplicaciones de uso diario, contactos, fotos, música o videos se moverán automáticamente al nuevo dispositivo, para que los usuarios puedan pasar más tiempo disfrutando de su Y9a que configurando sus preferencias personales.



Finalmente, tenga en cuenta que podrá descargar sus aplicaciones favoritas a través de AppGallery, la tienda oficial de aplicaciones de Huawei.