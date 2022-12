Luego de tres años de administración, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, hace un balance de su gestión. Potenciar el turismo y el agro como fuentes de ingresos para los municipios entre las apuestas.

¿Cómo estaba el Atlántico cuando inició su administración?



Históricamente el departamento ha estado bien administrado, con capacidad institucional y buenos gobernadores. Sin embargo, en el 2010 hubo una inundación que afectó a gran parte del territorio porque se rompió el Canal del Dique y eso implicó empezar de cero y reconstruir la infraestructura, por lo que retrocedimos en desarrollo económico.



Uno veía los municipios muy bonitos, pero sin fuentes de ingresos. Lo que más me pedían a mí en campaña eran oportunidades de trabajo, porque hay una alta dependencia económica de Barranquilla y del área metropolitana.



¿A qué le apostaron para generar esas fuentes de ingresos?



Identificamos dos potenciales. La zona costera que es la que comunica a Baranquilla con Cartagena y Santa Marta está llamada a conectar el turismo de la región Caribe.

Municipios como Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó y Luruaco son ejemplo de cómo se está potenciando el turismo allí.



Y, al mismo tiempo, identificamos que en el sur y centro del departamento tenemos un gran potencial agrícola. Eso significa que podemos generar oportunidades de empleo y emprendimiento directamente para que la gente viva, trabaje y sean felices en sus municipios.



Usted ha hablado de una revolución agroindustrial, ¿cómo se logra?



Nuestro propósito es convertir a nuestros campesinos en empresarios del campo para que pasen de ganar mensualmente un millón de pesos a ganar cinco millones de pesos después de tres años. Se les da seguridad alimentaria para que puedan cultivar lo que quieran, pero hay unos productos ancla que garantizan la sostenibilidad del proyecto, como la palma de aceite y el limón tahití.



La receta consistió en apostarle a tres ingredientes. El primero, garantizar agua 24/7 rehabilitando los distritos de riego. Lo segundo fue darles acceso a la financiación.

Finalmente, a los pequeños productores se les garantiza la compra de toda la producción de palma, limón, cacao y plátano. Son esas empresas aliadas las que firmaron en el crédito del Banco Agrario, lo cual generó seguridad y confianza en los campesinos porque no tienen que entregar el predio. No hay nada que le tenga más miedo el campesino que le pidan como garantía su tierra, la tierra es de ellos y no se las quita nadie.



Y para garantizar que la cosecha fuera de calidad y sirviera de exportación, se les está apoyando con la asistencia técnica por parte de las empresas productoras y de la Gobernación.



Nada más en ventas, solo en el municipio de Repelón, 2.600 hectáreas sembradas representan ingresos, en el PIB para el municipio, de 80.000 millones de pesos anuales por 25 años.



Eso es una verdadera revolución en crecimiento, desarrollo económico y creación de oportunidades.

¿Qué tan cerca están de lograr la cobertura total y continua de agua?



Estamos muy cerca porque hoy tenemos nuestros proyectos andando. Nos falta contratar dos acueductos rurales en Sabanalarga y Baranoa. Son 33 corregimientos, y van a quedar 30 contratados. Los tres que faltan no los vamos a conectar al acueducto tradicional por costos, pero sí les vamos a dar alternativas con tanques y carrotanques para recibir el servicio.



Lo interesante es que al iniciar la administración solo teníamos un municipio con agua 24/7 que era Barranquilla, hoy tenemos 14, y en seis meses serán 18.



Aunque teníamos conexión a los sistemas de acueducto, no había buena producción de agua. En Ponedera, Sabanagrande, Barranquilla y Puerto Colombia hay 4 bocatomas que, junto con la planta de tratamiento, logran la producción necesaria. El Atlántico cuenta con tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo y redes de conexión para llegar a donde no habíamos llegado.



¿Cuál es su apuesta por el espacio público?



El espacio público es quizá lo que más integra a una comunidad. Cuando estamos en un espacio público todos nos sentimos iguales, no importa el nivel de ingresos, la religión, cultura o la edad.



Pero, adicional a esto, se vuelve una linda oportunidad para involucrar a la comunidad. Cuando participan en el diseño, la ejecución y la conservación del espacio público, se generan espacios de sana convivencia y de seguridad con alumbrado público y zonas de esparcimiento.



La misma comunidad pide espacios más dignos para las estaciones de taxis o formalizar a los vendedores ambulantes.



Tenemos entregados 30 espacios entre parques, plazas, o escenarios deportivos. Muchos de estos no existían y la comunidad los soñaba, así se fueron construyendo dependiendo de lo que ellos querían. Serán más de 250.000 metros de espacios públicos recuperados.



¿Cómo quisiera que recordaran su administración?

Ya lo estamos logrando y es que hoy da gusto recorrer el Atlántico.

La gente no quería salir de Barranquilla, y hoy están conociendo la magia de nuestros municipios. Recorriendo los cultivos de girasoles, la magia de Usiacurí, las playas de Puerto Colombia, conociendo los deportes náuticos de Tubará y Juan de Acosta, o la gastronomía de Baranoa, entre otras.



Que nos recuerden como la administración que logró esa verdadera transformación agroindustrial, que supo aprovechar el potencial que tenemos con el suelo disponible, y con la conectividad vial, que nos permite cultivar para la seguridad alimentaria y exportar nuestros productos al mundo.



¿Cuáles han sido algunos de los retos enfrentados?



En Junio atendimos nuestra primera emergencia cuando se empezó a abrir el Canal del Dique. La primera filtración fue en Santa Lucía que fue el mismo lugar donde ocurrió la ruptura del boquete en el 2010.



Lo atendimos con obras de mitigación inmediata que no permitieron que avanzara la filtración. Hasta el momento las emergencias las hemos tenido es por la cantidad de lluvia que ha caído, pero no porque el Canal se rompiera que era la gran preocupación que teníamos.

Así revolucionan el Agro

Manuel Ruiz fue el primer agricultor que creyó en el proyecto, hoy sus palmas ya dan fruto. Foto: Archivo Particular

La gran ‘despensa agrícola’, como era conocido Repelón, en el Atlántico, poco a poco se fue convirtiendo en un gran terreno estéril.



Manuel Ruiz fue el primer agricultor que creyó en el proyecto de la Gobernación del Atlántico para recuperar los terrenos y poder sembrar nuevamente en ellos. Y aunque al principio sus vecinos lo tildaban de loco, hoy pueden ver que su cosecha está dando frutos.



En sus tierras se sumerge entre las 1.250 palmas de aceite que ya lo sobrepasan en altura. “Cuando las sembré tenían como 40 cm de alto”, recuerda Ruiz .



También tiene clara la fecha en la que hizo la primera siembra: 16 de mayo de 2021, pues ese día todo cambió para él. Antes, de las 20 hectáreas que tiene, solo podía sembrar en dos de estas por la falta de agua. “En las demás hectáreas no se podía sembrar nada. Era puro trupillo”, refiriéndose a un terreno lleno de espinas.



Ahora cuenta con agua continua, le está dando trabajo a 4 personas más y ya hizo un corte de 18 racimos de corozo de las primeras palmas que sembró.



Este padre de dos hijos vive tranquilo, pues tiene la compra garantizada de su cosecha por los próximos 25 años.



También está viendo los frutos Luis Alfredo Sarmiento, quien tiene un cultivo de 7,5 hectáreas de limón tahití. Sus plantas ya expelen un olor cítrico y de algunas se asoman los primeros limones.



“Antes producía comida para cerdo cuando la lluvia me lo permitía una vez al año”, cuenta Sarmiento. Las tierras las tenía tan abandonadas, relata, que muchas veces pensó en venderlas.



Residentes de Repelón, Suan y Santa Lucía esperaban la optimización del distrito de riego, construido 58 años atrás y al cual no se le hacía mantenimiento, para poder volver a sembrar en sus tierras.



Como el distrito es una infraestructura de la Nación, la Gobernación firmó un convenio de coadministración en el 2020 que les permite hacer inversiones en infraestructura, limpieza y mantenimiento, y financiar el 50 por ciento de la operación. Para lograrlo, invirtieron 62.000 millones de pesos en infraestructura y 10.000 millones para coadministrarlo.



También llevaron a cabo un incentivo de capitalización rural y les dan un subsidio a los campesinos para sacar adelante sus cosechas.



Y para garantizar la compra, se aliaron con grandes empresas y escogieron productos con gran demanda como la palma de aceite, limón tahití, mango y cacao. Y, a menor escala y para consumo interno, están el plátano, papaya, patilla y yuca.

Lograron salvar el sistema de salud

La sede de Alta Complejidad de la ESE Universitaria del Atlántico, UNA, está abierta al público. Foto: Archivo Particular

Uno de los sectores más críticos en el Atlántico era el de salud pública, el cual tenía deudas que superaban los 200.000 millones de pesos.



La red pública estaba conformada por 22 hospitales de baja complejidad a nivel municipal y 4 hospitales de alta complejidad a nivel departamental. El de alta complejidad ubicado en Barranquilla, y antes conocido como el Hospital Cari, permanecía cerrado porque no cumplía con las normas de habilitación.



Luis Poso, asesor en salud de la Gobernación del Atlántico, explicó que debido a que la situación financiera de estos hospitales no era buena, ni la infraestructura, ni los servicios ofrecidos, se tomó la decisión de liquidar los cuatro hospitales y crear una sola entidad denominada ‘ESE Universitaria del Atlántico (UNA)’.



Así nació el nuevo modelo de salud que, además de crear la entidad, mejoró la infraestructura física, dotación y la prestación de los servicios de salud.

También se decidió unir los servicios para que las sedes sean complemento y trabajen en red.



Actualmente, la sede de Alta Complejidad de la ESE Universitaria del Atlántico, UNA se encuentra nuevamente abierta al servicio ciudadano. Y se hicieron mejoramientos en la sede pediátrica y la sede de salud mental en Barranquilla, también abiertas al público, y adecuaciones en el Hospital de Sabanalarga.



Además, en mayo del próximo año, esperan abrir el nuevo Hospital de Soledad. “Es una nueva sede moderna y completamente dotada. Poblacionalmente es muy importante porque Soledad es uno de los centros urbanos más poblados del país”, resaltó Poso.



Los pacientes cuentan con servicio de cirugía de alta complejidad, cuidado intensivo y hospitalización. Entre las novedades está que en la sede de salud mental se habilitó un servicio de urgencias y en la sede pediátrica próximamente estará la unidad de cáncer infantil, única en toda la Costa.

