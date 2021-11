Hortencia sembrará árboles para reverdecer a Bogotá

La mujer, de 66 años, es recicladora y vive en la localidad de Usme.

Es una de las ciudadanas que se capacita para apoyar las siembras en la capital.

A sus 66 años, Hortencia Porras ha trabajado en cuanto empleo ha conseguido: mesera, cocinera, cuidadora de niños, aseadora y la lista continúa. Ahora, se le midió a trabajar para mejorar la cobertura vegetal de Bogotá, por medio de la siembra de árboles y jardines.



Ella es una de las ciudadanas que se vinculó al programa ‘Mujeres Reverdecen: Aprendiendo Haciendo’, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que busca que sean las ciudadanas, en condiciones de vulnerabilidad, las que se capaciten en temas de conservación, protección y recuperación del medioambiente.



El programa es ejecutado por medio de la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. En el caso de Hortencia, está acompañada por un grupo de 35 mujeres de la localidad de Usme, que reciben capacitaciones en el parque Cantarrana. Ellas hacen parte de las 4.000 mujeres de la capital que se

beneficiarán con el proceso de formación y además recibirán un apoyo monetario de 560.000 pesos mensuales.

"Es la primera vez que me relaciono con un grupo tan grande de mujeres de la localidad de Usme y es chévere. Somos muy unidas y nos vemos en el parque Cantarrana para aprender cómo es que debemos sembrar los arbolitos, las aromáticas o las hortalizas”, comentó Hortencia.



Esta no es la primera vez que ella trabaja en labores ambientales. De hecho, es recicladora de oficio desde hace años. "Al reciclaje llegué porque me quedé sin trabajo y por mi edad no me reciben en ningún lado. Yo tengo seis hijos y no tenía cómo mantenerlos, entonces me fui a las chatarrerías a preguntar qué era lo que más compraban y ahí comencé a buscar latas, papeles de archivo y así", recordó la mujer, nacida en San Benito, Santander.

En las capacitaciones se les enseña a las mujeres sobre restauración ambiental, jardinería, mantenimiento de coberturas vegetales, entre otros. Foto: Alcaldía de Bogotá

Ella vive en el barrio Danubio Sur de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, y las calles de esta zona son las que recorre lunes, miércoles y viernes, para recuperar el material reciclable y así mantenerse económicamente.



"Yo veo que muchas personas no valoran este oficio y no están haciendo la separación correcta. A veces mezclan todo en las mismas bolsas y no debería ser así. O también he visto recicladores que, en vez de desamarrar las bolsas, las rompen y hacen reguero. Esa basura luego se va a las alcantarillas y cuando llueve eso se inundan las calles del barrio. Por eso los regaño, para que no ensucien de esa manera. Todos debemos cuidar la ciudad", indicó Hortencia.



Ahora ella divide sus días entre su oficio y las capacitaciones que recibe en el parque Cantarrana, en las tardes. Está a la expectativa de salir a sembrar su primer árbol, y para ello deberá cumplir con las 120 horas teóricas que ofrece el programa ‘Mujeres Reverdecen: Aprendiendo Haciendo’, y las 360 horas prácticas. "Me dijeron que nosotras sembraremos árboles en los cerros de la localidad de Usme, porque aquí faltan plantas para que llueva más. Yo tengo emoción porque siento que trabajo no solo para mí sino para la ciudad", recalcó.

Como Hortencia, las mujeres que participan de este programa están aprendiendo sobre restauración y mantenimiento de ecosistemas, jardinería, propagación de material vegetal (viverismo), mantenimiento de coberturas vegetales y huertas agroecológicas urbanas, según la Alcaldía Mayor de Bogotá.



Pensar en la idea de sembrar plantas en Bogotá le hace recordar a Hortencia la vida en su tierra natal, San Benito (Santander), de donde migró a los siete años, para ir a trabajar de niñera en Bogotá. "Allá era muy lindo. Yo sembraba con mi mamita café, yuca o plátano. Salía uno a caminar al campo, a respirar aire puro o iba a bañarse a una quebrada. Aquí en Bogotá uno no lo hace, por eso es que necesitamos más espacios verdes", recalcó Hortencia.

Esta será la primera vez que Hortencia sembrará árboles, una experiencia que recibe con alegría. "Cuando uno pone en la tierra una semilla, por ejemplo, de frijol, uno sabe que algún día saldrá una planta que dará el fruto y que uno lo cogerá. Con los árboles siento que es lo mismo, uno lo siembra y sabe que algún día crecerá y producirá mejor aire", explicó Hortencia.



La gratificación de sus labores son un motor: "Se siente muy bien reciclar, sembrar y poder enseñarles a los otros que hay que mirar el medioambiente", finalizó.

