Homologar y convalidar, dos necesidades del profesional de hoy

Para evitarles problemas a estudiantes y egresados, las universidades en Colombia se han esforzado por responder a sus necesidades de capacitación, proveyéndoles, al mismo tiempo, los mecanismos para la homologación.

Hay que aclarar que este proceso se aplica solamente a créditos o materias cursadas, no a títulos universitarios. Esta diferencia es importante tenerla clara.



La Universidad Ean, por ejemplo, tiene más de 100 convenios con instituciones de educación superior en el mundo, buscando así fomentar la proyección global de alumnos y docentes a través de diferentes programas.



“La modalidad más conocida es la relacionada con los intercambios internacionales, que les permiten a nuestros estudiantes cursar un semestre en alguna universidad aliada”, explica Sara Vera Aguirre, gerente de Internacionalización y Relaciones Institucionales de la Universidad Ean.



Además, a través de los convenios, es posible otro tipo de movilidades, como estancias de investigación, prácticas internacionales, dobles titulaciones y misiones internacionales, que son intercambios de corta duración.



Las movilidades también pueden ser virtuales y garantizan la proyección global de una mayor parte de la comunidad académica.



En lo que respecta a la homologación, “este es un proceso que se debe llevar a cabo con cada director de programa, garantizando que las materias que se escojan en el exterior tengan relación con las que se homologan localmente y que su intensidad horaria sea proporcional”, dice Sara Vera.



Por su parte, Luis Fernando Álvarez Londoño S.J., vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Pontificia Universidad Javeriana, indica que en los últimos años la institución ha establecido más de 400 convenios de cooperación, bilaterales y a través de redes, con universidades en más de 40 países de América, Europa y Oceanía.



Además, desde el programa 'Regresa' de egresados de la universidad, se han logrado establecer convenios con instituciones de educación superior para estudios de posgrados y cursos de inglés en países como España, Francia, Marruecos, Italia, México, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Irlanda y Canadá, entre otros.



En lo que respecta a las homologaciones, Luis David Prieto, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana, indica que todos los estudiantes javerianos pueden solicitar las requeridas para asignaturas que hayan sido cursadas y aprobadas en otras instituciones, y así sustituir asignaturas del plan de estudios respectivo, sin que sean tenidas en cuenta en el promedio ponderado.

Convenios internacionales

La Universidad del Rosario tiene, actualmente, más de 300 convenios con instituciones internacionales en todo el mundo que les permiten a los miembros de su comunidad acceder a oportunidades académicas con altos estándares de calidad, al tiempo que completan sus perfiles profesionales.



“Los convenios en mención abarcan diversas formas de internacionalización, tales como intercambios académicos, dobles titulaciones, cursos cortos, escuelas de verano e invierno, clases 'coil', eventos, investigación y oportunidades de becas”, indica Luisa Godoy, canciller de la Universidad del Rosario.



Las asignaturas cursadas por rosaristas en universidades internacionales, en el marco de iniciativas de movilidad, como intercambios y dobles titulaciones, entre otros, son homologadas en el plan curricular, por lo que los estudiantes no retrasan sus programas académicos.



Por último, la Universidad CES ha establecido convenios tendientes a fortalecer la docencia, investigación, innovación y extensión mediante oportunidades para la movilidad académica en doble vía de estudiantes y docentes, el desarrollo conjunto de proyectos de investigación e incubación de ‘startups’ y ‘spinoff’, la oferta conjunta de programas de educación continua y de programas de doble titulación.



“Cada estudiante debe contactar a la facultad con la que desea realizar su respectiva homologación. Esta analiza la solicitud y el perfil académico, con el propósito de poder informarle al estudiante los pasos a seguir para su homologación, posibles cursos homologables y valores a cancelar, entre otros aspectos de orden académico, de acuerdo con las características de cada programa académico”, explica Juan Jaime Arroyave, jefe de Asuntos Globales de la Universidad CES.



Aunque si bien las universidades apuestan por colaborarles a sus estudiantes en esos procesos, es responsabilidad de cada uno acudir a las ayudas que brindan para evitarse dolores de cabeza que puedan aguarles la carrera.

Solicitudes de convalidación

Uno de los momentos más complicados para los estudiantes colombianos que han obtenido títulos internacionales de educación superior otorgados por institución legalmente autorizadas en el país de origen es la convalidación.



El trámite, que debe hacerse de manera personal ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), conlleva diversas dificultades que suelen entorpecer el desarrollo profesional de muchos.



De acuerdo con María Estefanía Rangel, directora ejecutiva de Asociarte Global, el mayor inconveniente consiste en la falta de uniformidad del MEN a la hora de tomar decisiones con respecto a las solicitudes de convalidación.



“Es un problema tan grave que podemos encontrar casos de dos solicitudes de convalidación para el mismo título y otorgado por la misma institución, pero una se resuelve de manera positiva y, la otra, no”, señalan los voceros.



Adicionalmente, la empresa evidencia que el MEN exige requisitos que no se incluyen en las resoluciones que regulan la materia y que son, en su mayoría, caprichosos y no obedecen a ningún criterio científico.



“El proceso no es nada amigable. Eso hace que, muchas veces, los solicitantes tengan que acudir a abogados expertos en el tema para concluir el proceso con un resultado positivo”, indica Rangel.



Asociarte Global considera que el Ministerio no cuenta actualmente con la capacidad operativa para estudiar adecuadamente las solicitudes y es por eso por lo que, decisiones que deberían tomarse algunos días en ser resueltas, se extienden durante meses e, incluso, años.



“En el caso del sector de la salud, que es nuestra especialidad, la demora afecta especialmente a los pacientes, quienes serían los mayores beneficiados con la entrada de más talento humano al territorio nacional”, dicen los voceros.

La recomendación que entrega esta empresa es asesorarse con un abogado experto en el tema antes de radicar la documentación.