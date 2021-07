Historias de emprendimiento y liderazgo que están transformando Quibdó

Deisy y Lorena hoy ven materializados sus sueños con la puesta en marcha de sus negocios. Mientras que Óscar y Tania son líderes que trabajan por la protección de los derechos de la población víctima del conflicto y desplazada en Quibdó. Estas son sus historias de transformación.

Cuando Deisy escuchó por primera vez sobre el programa Liderando por la paz se encontraba pasando una situación difícil. Estaba sin trabajo, tampoco estaba estudiando y a su cargo tenía a sus dos pequeñas hijas. Así que una conocida la contactó y la invitó a unos cursos que la Fundación PLAN estaba dando en Quibdó. Su vida cambió por completo.Hoy, gracias a lo que aprendió en estos cursos, tiene su propio emprendimiento que la llena de orgullo y motivación para salir adelante.

El emprendimiento de Deisy se llama Fusión Pacífico. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO Gracias a su emprendimiento está estudiando Trabajo Social en la Universidad Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO También ha podido sacar adelante a sus hijas Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO Entre los sabores está el chontaduro, árbol de pan, jengibre, guayaba agria. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El programa Liderando por la Paz, implementado por la Fundación PLAN, la Unidad para las Víctimas y financiado por el Gobierno de Canadá, realizó más de 3.761 actividades en Quibdó impactando positivamente a más de 46.000 personas en los últimos cuatro años.

Precisamente, algunas de las personas que participaron en los diferentes componentes que tiene Liderando por la Paz estarán presentando sus historias de cambio, en el evento ‘Ahora más que nunca Liderando en Quibdó’, que se trasmitirá desde la capital del Chocó el miércoles 14 de julio (a las 4 p.m.). Podrá verlo a través de www.eltiempo.com y YouTube EL TIEMPO

Fue gracias a uno de estos cursos, en el que 95 iniciativas de Quibdó fueron seleccionadas para construir diferentes proyectos de negocio, que Deisy logró adquirir todo el conocimiento, las materias primas y hacer realidad su negocio. Hoy, con las ganancias que obtiene, no solo ha podido sacar adelante a sus hijas, también está pagando su vivienda y está en cuarto semestre de trabajo social en la Universidad.



“Nos daban el transporte, las comidas, clases todo el día y yo podía llevar a mi bebé que en ese momento tenía un año. Prácticamente todas éramos mujeres cabeza de hogar, no nos cobraban, nos daban todo, no había excusa para decir no voy”, explicó Deisy.



Su emprendimiento se llama Fusión Pacífico, en el cual prepara una especie de mermeladas y dulces con la diversidad de sabores del Pacífico fusionado con otras regiones. Por ejemplo, hay de chontaduro, árbol de pan, jengibre, guayaba agria. “Se pueden comer con galletas o pan. La textura es igual a la de un arequipe”, aclaró. “Realmente la primera vez que escuché la palabra emprendimiento fue cuando comencé este curso en el 2018, e inicié con el funcionamiento a finales de 2019”, precisó.



La mayoría de sus ventas las ha hecho en Quibdó, pero también ha vendido en Bogotá, Medellín y Popayán. Puede llegar a vender hasta 100 productos a la semana. “La verdad ha gustado mucho. No es lo que esperaba, es mucho más y muy gratificante”, dice con esa gran sonrisa que la caracteriza al hablar.



Con la pandemia, aclara, también le tocó reinventarse, pues antes su fuerte eran los asados. “PLAN me recomendó enfocarme en las mermeladas y me ha ido mejor con los dulces, se vende más y tengo más tiempo para mis hijas”, concluye.

Pero Deisy no ha sido la única que ha visto materializado su sueño. Otro de los emprendimientos que hoy está en pie es Afroestilo, un local enfocado en la confección y venta de ropa impregnada de historia afro.



“Nuestros diseños toman siempre como punto de partida nuestras raíces ancestrales, costumbres y tradiciones para llevarlos a diseños urbanos y modernos”, explica Lorena, quien asegura ser una diseñadora empírica que descubrió su talento durante el curso de emprendimiento del programa Liderando por la Paz.

Lorena tiene un emprendimiento de ropa llamado Afroestilo Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO Se asoció son su prima Yahiris, quien la ha acompañado desde que se inició la puesta en marcha del negocio Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO Las telas afro se caracterizan por tener símbolos, líneas, puntos y figuras geométricas Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO “Fundación PLAN ha sido uno de esos pilares fundamentales para que Afroestilo sea lo que es hoy porque ahí nació", dice. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Los nombres de las colecciones también reflejan esa cultura afrocolombiana y los recursos naturales del Chocó. Por ejemplo, hay una colección que se llama ‘Al son de la Chirimía’ que habla de las costumbres y tradiciones del departamento, “básicamente consta de faldas largas y bien anchas, porque en San Pacho la Chirimía se baila con esas faldas”, explica Lorena. Otra colección se llama ‘Dendrobátide’ que hace alusión a los recursos naturales con los que cuenta el Chocó, “los dendrobátidos son unas ranas venenosas que se caracterizan por tener colores llamativos”, aclara Lorena y añade “también hay una colección denominada ‘Mis raíces’ que se caracteriza por los colores de la tierra”.



Aunque también diseñan ropa por pedido a gusto de cada comprador. Además, Lorena resalta que su principal insumo para poder contar historias es a través de las prendas hechas con la tela afro. “Estas telas se caracterizan por tener símbolos, líneas, puntos y figuras geométricas”, dice.

Actualmente, su negocio está en marcha, tiene un local en el barrio Jardín de Quibdó y cuenta con un equipo de trabajo. Se asoció son su prima Yahiris, quien la ha acompañado desde que se inició la puesta en marcha del negocio. Así, han podido dar trabajo a dos operarias, madres cabeza de hogar, para poder sacar adelante la producción.



“Fundación PLAN ha sido uno de esos pilares fundamentales para que Afroestilo sea lo que es hoy porque ahí nació, me dieron las bases para sacar esta empresa adelante, me dieron motivación, me dijeron: ‘tú si puedes, lo vas a lograr’ y hoy siento que lo hemos logrado”, explica orgullosa Lorena.



Su idea fue una de las preseleccionadas para ser materializada, por lo que la ayudaron con insumos para la producción y para la comercialización de las prendas. Al principio, confeccionaban desde su hogar. Pero, luego, decidieron acercarse al SENA, quienes también creyeron en sus ideas y las apoyaron económicamente para conseguir más maquinarias y un local.

Así trabajan por los derechos en Quibdó

Óscar representa a las víctimas indígenas del conflicto armado Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Sin embargo, esta no es la única forma en la que el programa Liderando por la Paz ha ayudado a la comunidad de Quibdó. También está el trabajo en pro de la niñez y de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el departamento.



Para ello, Óscar, representante legal de las víctimas indígenas del conflicto armado y desplazados, resaltó el trabajo que se ha hecho con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas de la comunidad Embera (Chamí, Eyabida, Katío y Dobidá).

Su apellido refleja el trabajo que él ha hecho con la niñez indígena de la mano con la Fundación PLAN, la Unidad para las Víctimas y el Gobierno de Canadá. “Carupia significa el puente que uno cruza para atender a la comunidad”, explica. Y eso es lo que ha hecho, pues contactó a los profesionales, los invitó a conocer los asentamientos para ver la realidad, aprendió del tema, ayudó a traducir las capacitaciones en su lengua y aún sigue replicando su conocimiento en los 24 asentamientos indígenas que hay en Quibdó.



“No teníamos claro qué es proteger ni cuidar a las niñas y niños. Gracias a los talleres ha bajado mucho la temperatura”, precisó Óscar. Esa temperatura de la que habla es la forma en la que algunos padres trataban a sus hijas e hijos, las condiciones en las que viven y las necesidades que tienen que afrontar cada día, vulnerando así algunos de sus derechos.

Según Óscar, hay más de 2.000 indígenas en Quibdó, víctimas del conflicto armado y desplazados. Gracias a estos talleres, han logrado capacitar a cerca de mil indígenas. “Ya vamos por la mitad, pero aún falta seguir trabajando con las comunidades”, explicó Carupia y añadió “por medio de PLAN aprendí muchas cosas, me siento acompañado en todos los talleres, y siento que me he llenado de cosas bonitas”.



También está Tania una figura clave que trabaja con las personas víctimas y desplazadas en la capital del Chocó. Según el RUV (Registro Único de Víctimas), para el 30 de abril del 2021 había 61.319 personas víctimas del conflicto armado en Quibdó, un poco menos de la población estimada en 130.825 habitantes.

Tania es la representante de la ruta de influencia juvenil del programa Liderando por la Paz. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

“Con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes hacemos capacitaciones en torno a sus derechos, cuáles son esos canales que deben ser garantes o a dónde pueden acudir cuando sientan que están siendo vulnerados. Aunque hay personas que no son víctimas del conflicto, sí nos enfocamos mucho en trabajar con las víctimas”, explicó Palacios.



Tania es la representante de la ruta de influencia juvenil del programa Liderando por la Paz. “Nos juntamos para lograr la construcción de ese territorio que todos queremos y para dar soluciones reales a las necesidades que como jóvenes tenemos”, explicó.

Tania y su familia son víctimas de desplazamiento por el conflicto del Alto Baudó, por lo que al llegar a Quibdó decidió trabajar por la comunidad. Ella tiene la convicción de que si la gente no conoce sus derechos no puede saber cuándo están siendo vulnerados o garantizados. Su trabajo se enfoca en convocar a la comunidad a tardes recreativas en los barrios donde se aborden estos temas. Así han logrado realizar cerca de 40 actividades con un promedio de 200 personas por actividad. “La acogida era tan fuerte que llegaba más gente de la esperada”, resaltó.

