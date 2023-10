Hidrógeno verde, un nuevo negocio y un aporte a la protección del planeta

Otra de las apuestas más importantes de EPM en el presente, pero con una proyección hacia el futuro, está relacionada con el hidrógeno y más específicamente con la meta de construir un plan de negocios que le permita a la compañía desarrollar proyectos para la producción y comercialización de hidrógeno verde, tanto para la exportación como para el mercado nacional.

De acuerdo con Néstor Encinales, director de Soluciones Hidrógeno de EPM, siguiendo una tendencia mundial, cada día más países están trabajando para remplazar los combustibles fósiles, responsables de emisiones de CO2 que llegan a la atmósfera y, por ende, del calentamiento global, por otras alternativas más amigables con el planeta.



Sin embargo, pasar de la teoría a la práctica en ese proceso no es tan sencillo pues, como lo explica este experto, no se tiene a la mano un combustible que sustituya a los combustibles fósiles fácilmente.



“El hidrógeno tiene muy buenas características en ese sentido y la razón por la cual el mundo va detrás de este elemento químico es porque cuando este se usa como combustible, lo único que se libera es agua, lo que lo convierte en una opción limpia y libre de CO2”, precisa el directivo, para quien el reto es lograr su obtención, ya que no hay fuentes de hidrógeno puro disponibles.

En la actualidad no hay un mercado global desarrollado de este elemento. Hoy el hidrógeno se fabrica principalmente en las refinerías, extrayéndolo del gas natural, pero esto genera adicionalmente carbono, el cual se mezcla con el oxígeno del aire produciendo CO2 que finalmente es liberado a la atmósfera; el hidrógeno así producido se conoce comúnmente como hidrógeno gris.



Para evitar que eso suceda, surgió la idea de capturar el CO2 antes de que se vaya a la atmósfera, para luego almacenarlo en tanques o cavernas, que es lo que hoy se conoce como hidrógeno azul. En este caso, es necesario garantizar un debido almacenamiento de este CO2, lo cual representa un reto técnico adicional.



“Pero hoy el mundo va hacia otra forma de producir hidrógeno y es el denominado comúnmente como hidrógeno verde, el cual es producido a partir de la electrólisis del agua utilizando energías limpias, con lo cual se logra disponer de un energético libre de emisiones de CO2 desde su producción su uso final”, enfatiza Encinales.

Las acciones de EPM

Considerando que EPM es una empresa con más de 60 años de experiencia en la generación de energía hidroeléctrica limpia y que con miras al futuro está además avanzando hacia otras fuentes de energía limpias como la solar, la eólica y la geotérmica, ve en el hidrógeno una posibilidad importante de crecimiento contribuyendo simultáneamente a combatir el cambio climático.



De ahí parte la nueva estrategia de la organización orientada a ofrecer este producto energético limpio, para que sea utilizado en procesos industriales y en movilidad sostenible, no solo por consumidores nacionales sino por los otros países que ya están comenzando a demandarlo.



Por ejemplo, Alemania, que no cuenta con suficientes fuentes de energía renovable para cubrir todo el hidrógeno que necesita, ya declaró en su estrategia nacional de hidrógeno que espera importar el 70 por ciento de sus necesidades de este insumo para cumplir su meta de ser carbono neutral en 2045 y lo mismo le puede pasar con otros países europeos y asiáticos como Japón y Corea.



“Complementariamente, hay países con un gran potencial para producir este elemento como Colombia, Chile, Australia, Brasil y Marruecos, que tienen riqueza solar, eólica y otras energías renovables, y que tienen la posibilidad de producir más hidrógeno del que van a demandar internamente. Esos países ya se están empezando a alinear como exportadores de hidrógeno y lo que vemos es que poco a poco se va a ir conformando un mercado global alrededor de este producto, por lo que se espera que esto tome mayor relevancia a partir del año 2030. Esto supondrá grandes inversiones y enormes desafíos tecnológicos, por lo que todo el que quiera jugar como exportador o importador tendrá que trabajar muy seria y juiciosamente en el asunto, lo que significa que si Colombia quiere ser un triunfador frente a esa posibilidad debe trabajar muy duro”, señala Encinales.

En tanto que, en el mercado local, hay oportunidades en los segmentos de transporte de carga pesada y producción de acero, cemento o fertilizantes, donde la empresa podría ser un actor relevante. No obstante, el ejecutivo advierte que el hidrógeno no va a ser la solución universal, sino que va a formar parte de una serie de soluciones que van a ayudar a la transición energética.



Adicionalmente, la compañía sostiene que para avanzar en estas metas es importante contar con aliados, tanto locales como globales, para adquirir las nuevas capacidades necesarias en la cadena de valor del hidrógeno, posicionando a EPM y a Medellín en el mapa global. Sin duda, el hidrógeno será un actor fundamental en la solución de la crisis climática originada por emisiones de dióxido de carbono (CO2), para lograr un planeta más sano para todos.



Así las cosas, en la actualidad, EPM está diseñando un caso de negocio para exportar hidrógeno, para lo cual está en la búsqueda de un posible comprador internacional con el que pueda sentarse a negociar contratos de suministro de hidrógeno de largo plazo (15 o 20 años).

Proyectos demostrativos de hidrógeno

De acuerdo con EPM, con el objetivo de desarrollar capacidades técnicas en la producción, manejo y uso del hidrógeno como vector energético, la empresa y su filial Aguas Nacionales están desarrollando un proyecto a pequeña escala para producir hidrógeno verde con electrólisis y su aprovechamiento en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras, ubicada en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.



En el piloto se espera comenzar a producir a finales de 2023, cerca de 5 kg de hidrógeno al día, a través del proceso de electrólisis y su utilización inicial en mezclas con biogás o gas natural para uso interno.

