Híbridos y eléctricos, un cruce de cables

Aranceles bajos, rebaja en los impuestos, permiso de uso durante los períodos de pico y placa y el aplauso mediático son los incentivos más grandes que tienen quienes aspiran a engrosar la fila de usuarios de vehículos híbridos y eléctricos, los cuales han experimentado un crecimiento exponencial por estas y muchas otras razones en nuestro país y en el vecindario.

En contraste, realidades como los precios de los modelos, la incertidumbre alrededor de la retoma de usados o la logística del ‘llenado’ de las pilas cuando las baterías se desocupan, especialmente evidente en los vehículos 100 por ciento eléctricos, están generando una serie de cortocircuitos entre las marcas que los ofrecen y los usuarios que se acercan a preguntar por ellos.



Sea cual sea la lectura, lo cierto es que les llegó el momento a los autos híbridos y eléctricos, especialmente en los mercados más maduros, en donde la gente está mejor informada alrededor de estas tecnologías y se está preguntando con más y mejores argumentos qué tipo de vehículo quiere y, sobre todo, para qué lo quiere.



La creciente demanda también ha sido determinante en esos mercados, un fenómeno que se explica por las estrictas regulaciones ambientales europeas, que obligaron a las automotrices a reducir las emisiones de sus flotillas hasta 95 gramos de CO2 por kilómetro (están muy por encima de 100) para el 2021.

El rebote de la norma

Esto no solo aceleró la aparición de los modelos híbridos no enchufables HEV (Kia Sportage, RAM 1500, Ford Escape, Audi Q8…), los más ‘comerciales’ en términos de precio, pero los menos ecológicos de los vehículos ‘verdes’, sino que provocó la aparición de los motores de tres cilindros para mover este año el stock de combustión interna que ya venía rodando en las líneas de producción desde el 2019, incluso en las de marcas tradicionalmente alejadas de las bajas cilindradas, como Audi y el resto del grupo VW, Renault, Chevrolet, Fiat, BMW, Mercedes-Benz y Volvo, por nombrar solo algunas de las que ya ofrecen estas máquinas en nuestro país.



Pero son los eléctricos los que más dudas generan en los usuarios, pues no entienden cómo estos vehículos duplican su valor respecto a los modelos similares de combustión interna. Las baterías son las culpables, no solo por su tecnología, sino por la calidad que les deben imprimir sus fabricantes para asegurarles una vida útil atractiva, medida en ciclos de recarga, además de las enormes inversiones que han tenido que hacer para cumplir con la demanda actual, que no da espera.



Saben que una de las grandes preocupaciones de quienes vuelvan su mirada hacia los eléctricos es, precisamente, la degradación de las pilas, una realidad que se hizo evidente en los primeros modelos que rodaron por el mundo, pero que ha mejorado con el paso de los años. Hoy, prometen hasta 10 años de vida útil de esos elementos, sin alteraciones.



Por eso su caballito de batalla, lo que venden como lo verdaderamente atractivo, es el costo de su uso diario, significativamente más bajo que el de su par de gasolina o diésel. Un estudio revelado por la revista Autocar de Inglaterra demuestra que, en ese país, manejar por un espacio de 160 kilómetros un Nissan Leaf cuesta 4 libras esterlinas (20.000 pesos colombianos), mientras que hacer lo propio con un vehículo de combustión, con un consumo promedio de 64 kilómetros por galón, requiere 124 libras esterlinas (alrededor de 70.000 pesos).



Mover durante un año el VW e-Golf (eléctrico) demanda 500 libras (2’500.000 pesos), y el Golf de gasolina, 1.750 (alrededor de 8’750.000 pesos). Pero la comparación finalmente no es aplicable en el total a Colombia, porque allá la gasolina cuesta muchísimo más. Esto contando con los gastos de impuestos y parqueaderos, que en ese país marcan una enorme diferencia entre una tecnología y otra, gracias a los incentivos de las ciudades, una ventaja aún lejos de hacerse realidad en nuestro país, el cual de todas maneras ha experimentado un aumento en la venta de vehículos híbridos y eléctricos auspiciada por el crecimiento de la oferta, pero también por el arancel diferenciador y el aumento de los cupos que han favorecido a los importadores, y porque los híbridos fueron eximidos del pico y placa en Bogotá.



No en vano fueron colocadas 923 unidades 100 por ciento eléctricas en el 2019 frente a las 390 vendidas en el 2018, y 1.769 híbridos no enchufables vs. los 268 modelos con esta tecnología del año anterior, cifras que demuestran que el país está en vías de conectarse a la realidad eléctrica, especialmente con estos últimos vehículos, que siguen requiriendo el uso de combustibles fósiles y no demandan del usuario buscar una estación de recarga para poder circular sin angustias.



En el resto del mundo, los eléctricos ya llegaron para quedarse: China incrementó en el 2019 sus ventas en un 111 por ciento respecto al 2018, al registrar 430.700 colocaciones, seguido por Estados Unidos con 116.200 (+87 por ciento), Noruega con 36.300 (+74 por ciento), Alemania con 33.000 (+32 por ciento) y Francia con 24.300 (+38 por ciento).

Lo mejorable del eléctrico

- La alimentación de la batería, aun en las estaciones con recarga rápida, es mucho más lenta que el tanqueo de combustible.



- La logística resulta engorrosa para muchos usuarios, que deben estacionar el vehículo, sacar un cable, conectarlo del vehículo a la toma y decidir qué hacer durante la media hora que tarda una recarga mínima para llegar al destino.



- El incremento de vehículos eléctricos en los países avanzados en esta tecnología no ha sido proporcional a la instalación de estaciones de recarga y ha generado problemas de abastecimiento de corriente.



- Colombia está muy atrasada en infraestructura eléctrica, y esta no existe sino en puntos muy limitados y en algunas ciudades principales.

Lo bueno del eléctrico

- No tiene caja de velocidades: esto limita su velocidad de fondo, pero no la necesita porque el torque completo está disponible desde la primera revolución.



- No requiere uso de combustibles ni de aceites. Su mantenimiento se limita a las pastillas de frenos y tren de rodaje.



- No contamina.



- Es silencioso.

China, al corriente

Las marcas chinas con presencia en el país se están convirtiendo en las mayores animadoras del mercado eléctrico, especialmente BYD, que cuenta con cuatro modelos, entre compactos y SUV, y ahora JAC, con vehículos comerciales movidos por plantas eléctricas que serán jugadores clave en el mundo del transporte de carga y pasajeros. Se les sumaron este año los nuevos sellos Zedriv, recientemente lanzado, y Oransh, vehículos de dos plazas que trae Muverang, una iniciativa de Bancolombia, Cesia y Sura para alquiler en las principales ciudades.