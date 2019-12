¿Hay avances para tratar la LMC y la LMA?

Esta exploración inició hablando de las células de la médula ósea y continua con las posibilidades que se pueden abrir para tratar la leucemia mieloide crónica (LMC) y la leucemia mieloide aguda (LMA), mirando hacia adelante y reconociendo que la ciencia ha desempeñado un papel fundamental en el conocimiento y el tratamiento de las leucemias.

Hace apenas unas décadas para el caso de la leucemia mieloide crónica (LMC) se localizó la alteración que da origen al cromosoma Filadelfia, causante de la enfermedad, lo cual ha permitido desarrollar medicamentos que inhiben sus efectos.

Con lo anterior, la tasa de mortalidad se ha reducido significativamente y, hoy por hoy, las expectativas de vida son altas, siempre y cuando los pacientes cumplan con las indicaciones médicas.



Pero la ciencia no se detiene, esta continúa trabajando en nuevos medicamentos que combatan posibles mutaciones y se está explorando la posibilidad de retirar la medicación en casos en los que se pueda considerar que la enfermedad ha entrado en remisión, es decir, que se ha neutralizado o ha desaparecido.



Para el caso de la LMA, se han logrado importantes avances respecto al conocimiento de la enfermedad y sus mutaciones. No ocurre lo mismo en cuanto al tratamiento, ya que, a pesar de haber probado nuevas alternativas, por la agresividad de la enfermedad no se ha logrado tener mejoras notables en las expectativas de vida, tal como sí sucede en la LMC.



De hecho, el tratamiento actual sigue siendo, a grandes rasgos, casi el mismo desde hace tres décadas.



No obstante, se sigue trabajando en nuevos medicamentos para mejorar la expectativa de vida de los pacientes. Algunos de estos intentan aumentar las posibilidades en personas de edad avanzada que no pueden recibir trasplante, mientras que otros se encargan de combatir subtipos específicos de la LMA.



También se siguen mejorando los trasplantes con células madre, así como las opciones de inmunoterapia para atacar las células cancerosas sin afectar las sanas.

Con avances como estos, se espera mejorar los índices de supervivencia a estas enfermedades y, desde luego, tener un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes. Por eso, vale la pena concluir esta exploración mirando, con esperanza, hacia adelante. *Este artículo es informativo, ante alguna duda consulte a su médico.

• Entrevista con Andrés Borda, médico internista y hematólogo

