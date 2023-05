Lo que comenzó como una pequeña vitrina de dulces y una nevera en el antejardín de la casa de Julia Lucumi, hoy es un gran negocio conformado por cinco vitrinas, tres neveras y una estantería.



Julia cuenta que decidió emprender con su tienda por los problemas de salud que tenía su esposo. “Decidí retirarme de mi trabajo para poder cuidar a mi esposo porque le dio un infarto. Con lo que me dieron de liquidación compré una vitrina de dulces y una nevera y empecé a vender”, relata Lucumi. En dos años su emprendimiento fue creciendo de tal forma que tuvo que ampliar el espacio de su negocio y adecuar su antejardín para dar paso a su tienda esquinera ubicada en el barrio Potrero Grande, de la comuna 21, en la ciudad de Cali.

“Hoy me siento una microempresaria”, añade orgullosa, pues incluso entre sus sueños a corto plazo está seguir ampliando su negocio e incluir una papelería en su local para atender las necesidades de los estudiantes de su barrio.



Ya empezó a ahorrar, pues antes no sabía sobre la importancia del ahorro y de invertir adecuadamente el dinero. “Toda la plata que ganaba volvía y se la invertía al negocio. No ahorraba nada, no tenía una proyección”, agrega Lucumi. La importancia del ahorro, entender las ventas y saber cómo mantener un negocio para darle crecimiento, fueron algunos de los temas que aprendió en el Programa de formación a Tenderas de Coca Cola FEMSA y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga – ICP, cuyo objetivo es brindar formación y capacitación a mujeres tenderas y lideresas en las ciudades de Cali y Pereira para que impulsen su desarrollo personal y económico.



Entre los temas que se desarrollaron se incluyó emprendimiento, liderazgo, principios básicos de economía, principios básicos de la estructura del Estado y la Constitución Política, entre otros. Para el cierre de 2022, 75 tenderas se habían vinculado al programa, entre ellas Julia Lucumi.



“Yo antes iba como desesperada porque creía que así era el negocio, pero estaba equivocada. Dejaba ir las monedas porque si la gente me decía que no les alcanzaba, yo les vendía así y perdía mi ganancia”, agrega. Hoy tiene la convicción de que, si bien no debe hacer rebajas a los precios, tampoco debe subirles mucho, sino vender al precio sugerido para atraer más clientela.

“Uno no debe abusar de los precios y eso es lo que me ha dado resultado. Por ejemplo, el Sistema Coca-Cola lanzó una gaseosita de 250 mililitros sin azúcar a 500 pesos y eso fue el ‘boom’ para mí porque yo era la única en el sector que la vendía al precio sugerido”, relata Lucumi y puntualiza: “yo vendía hasta 400 pacas a la semana y veía la satisfacción de los clientes al comprar a precios justos”.



Su voz transmite seguridad, hoy se siente una mujer más empoderada y feliz con su negocio. “Las mujeres tenemos voz y voto, y eso también lo aprendí en el curso, por lo que si alguien nos queda mal tenemos derecho a levantar nuestra voz y así lo he hecho con otros distribuidores que no entraban al barrio por motivos de seguridad y me dejaban esperando los productos. Acá hay policías, ahora traen los productos y son muy formales y ya no me dejan esperando”, aclara.



Además de la satisfacción de haber logrado hacer crecer su negocio, también se siente feliz al poder compartir tiempo con su esposo, cuidarlo y acompañarlo a sus citas médicas. “Si la vida me debía algo, ya me lo pagó porque me siento muy realizada”, recalca Lucumi.

Así están empoderando a las tenderas

El Programa de formación a Tenderas es solo una de las iniciativas que la embotelladora Coca-Cola FEMSA Colombia realiza para promover el empoderamiento económico en las mujeres. “Somos conscientes de que incentivar la participación de las mujeres en distintos sectores es fundamental para avanzar en el cierre de brechas de desigualdad y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa”, resaltó Johana Cerpa, vicepresidenta Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Colombia, y añade: “Tanto al interior de nuestra Compañía, como en las iniciativas que desarrollamos con comunidades externas (recicladoras, tenderas, etc.) nos preocupamos por fomentar el liderazgo femenino y contribuir al empoderamiento económico de las mujeres”.



Según informó la embotelladora, también cuentan con distintas iniciativas implementadas de la mano de su socio operador, la Compañía Coca-Cola. Ruta Tenderos es una de ellas, desarrollada en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, con la que se busca fortalecer a los tenderos/as en la ciudad y así generar valor económico y social sostenible, tras el impacto de la pandemia en este tipo de negocios. Después de seis meses de implementación, han potenciado la recuperación de más de 1.000 tenderos y tenderas.



Además, desde el 2018, cerca de 10.000 mujeres se han beneficiado con ‘Emprendamos Juntas’, una iniciativa que, por medio de la transferencia de conocimientos, les permiten empoderarse e impulsar el desarrollo de sus proyectos de negocio y de vida.

Y, en alianza con Fenaltiendas y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, 100 tenderos/as de la localidad de Kennedy, en Bogotá, han podido certificarse en temas de reciclaje y economía circular e involucrarse activamente en el cierre del ciclo de aprovechamiento de residuos por medio del encadenamiento con las redes de reciclaje locales.

Más mujeres líderes dentro de la Compañía

Johana Cerpa, vicepresidenta Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Colombia. Foto: Archivo Particular

Coca-Cola FEMSA cuenta en el país con una red instalada de 7 plantas embotelladoras, 22 centros de distribución, 454.173 puntos de venta, más de 9.000 colaboradores/as y más de 40 millones de consumidores. De hecho, entre sus plantas se encuentra el Parque Industrial FEMSA, el clúster de bebidas no alcohólicas más grande de Latinoamérica.



Al interior de la Compañía también están comprometidos con el empoderamiento femenino en pro de una mayor participación de mujeres en las posiciones de liderazgo. “En 2022 nos adherimos a la declaración a favor de una mayor participación de mujeres en juntas directivas en el sector empresarial de Colombia, al ser parte del Club del 30 por ciento”, aclara Johana Cerpa. Y hoy han tenido grandes avances, pues el 43 por ciento de las posiciones directivas son ejercidas por mujeres en áreas como Administración y Finanzas, Comercial, y Legal y Asuntos Corporativos.



Además, implementaron en el 2022 el programa de Empoderamiento Femenino que busca desarrollar a mujeres para cargos de liderazgo. Participaron 19 mujeres, de las cuales cuatro ya tuvieron movimientos de cargo.

“Garantizamos la paridad salarial, pues los salarios de los colaboradores/as están definidos por tabuladores salariales que definen el rango salarial por cargo y nivel contributivo, sin importar su género”, resalta Cerpa.



De igual modo, incentivan a las colaboradoras para que puedan acceder a roles y cargos que tradicionalmente ocupan hombres a través de la iniciativa ‘Cinta Violeta’, con la que 73 mujeres ya han sido contratadas en cargos ocupados normalmente por hombres en las plantas de producción en Tocancipá y Bucaramanga.

Reciclaje y agua, claves en la sostenibilidad

Desarrollan programas enfocadas en economía circular, gestión del agua y empoderamiento económico. Foto: Archivo Particular

Dentro de la estrategia de sostenibilidad de la Compañía se desarrollan programas e iniciativas enfocadas en economía circular, gestión del agua y empoderamiento económico que han beneficiado a 20.839 personas de manera directa y a 48.750 de manera indirecta en 61 municipios y ciudades del país.



Reciclave es una de estas iniciativas que busca incrementar la tasa de recolección y reciclaje de materiales aprovechables, especialmente botellas PET, así como promover cambios que aporten a la generación de conciencia sobre la cultura del reciclaje. Y con el programa ‘Agua por el Futuro’, “le devolvemos a la naturaleza el 100 por ciento del agua que utilizamos en la producción de nuestras bebidas, también participan las mujeres, liderando procesos de protección, reforestación y restauración ecológica”, concluye Cerpa.

