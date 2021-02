Hábitos y rutinas, fundamentales para un regreso a clases adecuado

Luego de un tiempo de vacaciones llegó el momento de retomar la vida académica, pero más allá de comprar los implementos necesarios para volver a estudiar, resulta siendo fundamental establecer horarios, espacios, y seguir al pie de la letra los protocolos de bioseguridad, en caso de volver a las aulas.

La doctora Martha Beltrán, jefe de pediatría de Clínica del Country y Clínica La Colina, dice que en general, el regreso a clases será algo importante para los niños. “Ellos llevan mucho tiempo en casa, sin compartir con compañeros, sin ver su colegio, sus profesores y estarán felices. Lo primero y más importante, es confiar en el colegio; todas las instituciones educativas se han preparado para recibirlos en pandemia, por esto los padres deben apoyarlo, cumplir estrictamente con las normas generadas y con las recomendaciones de salud. Esto quiere decir, promover el lavado de manos frecuente, con la técnica adecuada, es muy fácil si se los enseñamos a los niños cantando; el uso de tapabocas en forma permanente para todos los mayores de 5 años y con supervisión para los niños entre 2 y 5 años y por último, guardar el distanciamiento físico”, destaca.



A su vez indica que es clave que aprendan a vivir en sociedad, para esto, debe ser parte de su educación el enseñar a cumplir las reglas y normas, todas de acuerdo a su edad. “Si las casas tienen reglas, las cuales deben ser pocas, pero deben ser cumplidas por todos los miembros de la casa, los niños aprenden lo que está bien y lo que no lo está y conocen lo que se espera de él”, puntualiza.



Por otro lado, manifiesta que se deben tener unas rutinas y hábitos saludables; los cuales incluyen horarios para levantarse y acostarse, de acuerdo a las necesidades de sueño. Deben tenerse también unos hábitos de alimentación saludable, respetando horarios de comidas y tipo de alimentación.



Mientras que Adriana Molina, rectora del Colegio San Patricio, señala que las rutinas, hábitos y reglas son muy importantes porque especialmente en este momento se debe garantizar las medidas de bioseguridad que prevengan y limiten las posibilidades de contagios.



Afirma que gracias al piloto de regreso a clases que hicieron en la institución desde el mes de octubre, se dieron cuenta de que las estudiantes tienen mucha ilusión de regresar.



“En el colegio hicimos capacitaciones no solo a estudiantes y profesores, sino también a los padres de familia para que conozcan nuestros protocolos de bioseguridad y hemos podido establecer que, gracias a la ilusión de volver, ese proceso de apropiación y adaptación a la nueva realidad ha sido sencillo y han desarrollado nuevas habilidades como la demostración de afecto sin cercanía física y valorar la importancia de cuidarse ellas para cuidar a los otros”.



Por su parte, Sonia Margarita Leal, psicóloga, terapeuta y experta en mindfulness, comenta que los niños y adolescentes se han visto expuestos al distanciamiento de los amigos, a no tener recreo, a no poder jugar con los compañeros en el parque.



“Seguramente todos están ansiosos de regresar, de volver a la vida que dejaron hace meses, pero podrán sentirse cómo antes? El regreso a clases requiere de un nuevo proceso de adaptación, ya que las cosas no volverán a ser iguales y eso debe ser claro antes de iniciar con el proceso de alternancia o presencialidad. Es responsabilidad de los padres y de las familias educar y explicar a los niños que si bien es cierto, volverán a ver a sus amigos y profesores, también lo es que deberán cuidarse y aplicar de forma rigurosa todos los protocolos y el distanciamiento”, complementa.

Recomendaciones claves

Sonia Margarita Leal, dice que es fundamental acompañar a los niños y adolescentes en su proceso, pero dejar espacio para la autonomía, no quejarse de las condiciones y situación con los menores ya que ellos harán lo mismo y asumirán una actitud negativa frente a su formación virtual.



Al hacer referencia a las clases virtuales, Molina destaca que es muy importante que los estudiantes tengan unas rutinas y unos espacios en donde no tengan distracciones. “El colegio es un espacio muy rutinario a diferencia de los hogares, por eso es clave que se adopten prácticas que les permitan tener un orden para estudiar. Para los profesores sigue siendo un reto enorme dictar clases virtuales porque todo el tiempo tienen que motivar a sus estudiantes para disminuir las distracciones”, asevera.



Con respecto a las presenciales, señala que también se debe ser innovadores y una cuestión clave a resolver es ¿Para qué debe aprovecharse la presencialidad? “Los educadores debemos priorizar qué es lo más necesario y cómo se debe aprovechar mejor el tiempo cuando se tienen a las estudiantes de manera física. El 2020 nos permitió avanzar mucho en la autonomía de las estudiantes y es muy importante no perder de vista ese aprendizaje y aprovechar la presencialidad para las actividades que solo se pueden realizar en las aulas de clase”, puntualiza.



Frente a las rutinas y hábitos, Laura López Portela, directora de la Licenciatura en educación infantil de la Universidad El Bosque destaca que son importantes porque generan seguridad, tranquilidad e independencia para actuar. “Las rutinas poco a poco se convierten en hábitos y es lo que permite que los niños y jóvenes asuman con autonomía comportamientos que como familias y educadores buscamos fomentar, por ejemplo, una rutina de leer un cuento en las noches con el tiempo va a generar el hábito lector que finalmente convertirá el niño o el joven en un buen lector. Así sucede con la alimentación, las disciplinas, etc”.



La experta menciona que es fundamental retomar desde unas semanas antes rutinas de sueño, alimentación y actividades, esto será clave para que los niños y jóvenes puedan estar preparados físicamente para su regreso a la presencialidad.