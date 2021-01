Soto Norte, entre la incertidumbre y las expectativas sobre su futuro

Las expectativas que tenían gran parte de los 25.000 habitantes de la provincia de Soto Norte (Santander) respecto al desarrollo del proyecto minero que tiene en esta región la empresa Minesa, se convirtieron en incertidumbre cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) decidió archivar definitivamente el trámite de licenciamiento el pasado 21 de enero (ver nota recuadro).

“El proyecto minero Soto Norte es de vital importancia para el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestro territorio (y también de Santander y Colombia), por lo que el archivo de su licenciamiento nos deja, una vez más, sin alternativas de futuro”, se lee en un comunicado firmado por 35 personas y expedido por el Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte, que agrupa a más de 50 asociaciones comunitarias, empresariales y sociales de esta región.



Por lo anterior, ahora los habitantes de esta provincia (compuesta por los municipios de California, Suratá, Matanza, Vetas, Charta y Tona) aseguran que los problemas económicos y de desempleo, entre otros, se agravarán más.



Precisamente, uno de los principales argumentos de los habitantes de la provincia es que el proyecto Soto Norte generaría alrededor de 5.000 empleos.



En contraste, Carlos Augusto Latorre, miembro de la mesa de empleabilidad del Gran Pacto Social (GPS) de California, aseguró que actualmente las fuentes de empleo formal en la región se reducen a las alcaldías municipales y los puestos de salud, que no llegan a generar más de 300 trabajos para una población de 25.000 personas.

“Son muy pocas las opciones de empleo formal que podemos encontrar aquí, por lo que las expectativas que teníamos con el proyecto minero eran muy altas. En mi opinión, pudieron más los argumentos políticos que las necesidades reales de la región”, dijo Segundo Pinzón, presidente de Asojuntas en Charta.



Por su parte, Fabio Maldonado, director de la Fundación GPS California, comentó que durante los últimos cuatro años les han hecho seguimiento tanto al proceso de licenciamiento como a los detalles del proyecto minero, razón por la cual pueden dar una opinión objetiva.



“Estamos dispuestos a acompañar un nuevo camino de licenciamiento. Esperamos que este proyecto no solo siga siendo legal y cumpla con las normas, sino que vaya más allá en lo social, en la inversión en territorio y en el desarrollo que necesita Soto Norte. El mensaje es que sigamos unidos y defendamos el desarrollo de nuestro territorio”, apuntó Maldonado.

‘Ni proyecto ni soluciones’

La preocupación de los habitantes por el futuro de sus municipios va más allá del tema laboral, pues varios consideran que la zona ha sido históricamente olvidada por el Gobierno Nacional.



“Esta situación nos deja condenados al subdesarrollo y a renunciar a tener una mejor calidad de vida. Estamos en un callejón sin salida, ya que ni dejan iniciar un proyecto beneficioso para la región, como lo es el de Minesa, ni llegan las autoridades nacionales o departamentales a ofrecernos una alternativa para subsistir. La expectativa para este año en Soto Norte es que habrá una crisis socioeconómica muy grande”, afirma Ivonne González Jácome, presidenta de Asomineros de Vetas.



Justamente, en esta región afirman que gran parte de la situación que se vive en estos momentos se debe a la falta de conocimiento del proyecto minero, que ha sido usada con fines políticos.



“El falso conflicto de ‘oro o agua’ nos está costando nuestro futuro y el derecho legítimo a nuestro desarrollo sostenible, como todo colombiano lo tiene y como se ha hecho realidad en proyectos como Buriticá, de la empresa Continental Gold, en el departamento de Antioquia, y muchas otras experiencias mineras exitosas en nuestro país”, manifestaron desde el Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte.

¿Y la formalización minera?

En diciembre de 2018 se creó la empresa Calimineros, que dio inicio al primer proceso de formalización minera en California y contó con la participación de 160 familias de este municipio que han dedicado su vida a este oficio.



Para hacer realidad este proceso, que contó con la mediación del Ministerio de Minas y Energía, fue necesario realizar un subcontrato de formalización entre los mineros informales y Minesa, que invirtió $ 1.531 millones, destinados para generar empleos, capacitaciones, estudios técnicos y apoyar el funcionamiento empresarial.



Lo que se acordó es que Calimineros recibiría de Minesa, el 30 % de un título minero para desarrollar un proyecto de oro a pequeña escala. Además, la empresa privada soportaría el funcionamiento del proyecto por los próximos cuatro años.

Además, Minesa le compraría y procesaría el material mineralizado y lo pagaría a precio de mercado, ya que antes los mineros tenían que venderlo por menor valor en el mercado negro.



No obstante, al archivarse el trámite para obtener la licencia ambiental, los miembros de Calimineros sostienen que su futuro es incierto.

“Esta decisión de archivar el proyecto liquida a nuestra empresa, pues no contamos con los recursos económicos e institucionales para desarrollar el proyecto que avanzaba en el marco de la ley de formalización minera”, afirmó el gerente general de Calimineros, Jorge Abad Maldonado.



Además, en la empresa californiana también afirmaron que el archivamiento del trámite de la licencia los lleva a la incertidumbre y la informalidad, y que a la fecha aún no cuentan con alternativas viables para que las 160 familias que dependen de Calimineros tengan un sustento formal, en especial durante la pandemia.



Tal es la importancia que tendría esta empresa que beneficiaría al 32 % de los habitantes de California, que cuenta con unos 2.500 pobladores.

Seguridad en la provincia

La minería en Soto Norte no es algo nuevo; de hecho, es una actividad que se ha desarrollado en la zona desde la Colonia. Es tal el arraigo que el significado de Vetas, como se llama el municipio, es ‘depósito mineral’.



Son más de 450 años en los que la minería ha sido una de las principales actividades en esta provincia, por lo que han sido múltiples los actores que han explotado estos recursos.



No obstante, no todos lo hacen para ganarse la vida, también ha habido grupos armados que han hecho extracción ilícita.



“Hace 20 años estuvieron las Farc, el Eln y el Epl en la región, y como ahora todos saben que hay un depósito de oro de talla mundial, solo faltaría que regresaran estos grupos para explotarlo. Si este proyecto no se da con Minesa, que tiene todos los recursos y la responsabilidad, estaríamos arriesgándonos a retroceder décadas, cuando los grupos armados ilegales mandaban en la región”, enfatizó Edwin Esteban, exasesor de la Alcaldía de Suratá.

El 21 de enero se ratificó la decisión de archivar el proyecto

Aprobar, denegar o archivar. Estas son las tres opciones que tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) cuando evalúa un estudio de impacto ambiental de un proyecto. Para Soto Norte, el pasado 2 de octubre se tomó la decisión de archivar la solicitud.



Ante esto, Minesa presentó un recurso de apelación que fue negado por la autoridad el pasado 21 de enero.



“Aunque el trámite de licenciamiento del proyecto Soto Norte ha contado con la participación más alta en Colombia, más de 44.000 terceros intervinientes, con esta decisión se ha negado la posibilidad de continuar con el proceso y en especial con el trámite de las audiencias públicas”, dijo Minesa en un comunicado en el que, además, complementó: “Como ha sido nuestra característica, continuaremos fortaleciendo nuestro diálogo con las comunidades para que ellas conozcan los detalles técnicos, sociales y ambientales de un proyecto minero de talla internacional para Soto Norte”.

Por tratarse de una decisión de archivo del proyecto, la empresa Minesa puede presentar un nuevo estudio de impacto ambiental ante la Anla.

Desde 2015, Minesa ha invertido 14,2 millones de dólares en programas sociales en esta región

Programas de apoyo a la educación, emprendimiento, infraestructura y cultura son los pilares con los que ha trabajado Minesa desde 2015 en Soto Norte.



“Solo en el 2020 hicimos una inversión de 1,3 millones de dólares, y nuestro acumulado desde 2015 es de aproximadamente 14,2 millones de dólares. Todo esto para acompañar el desarrollo territorial y el potencial que tiene Soto Norte”, dijo un alto funcionario de Minesa.



Precisamente, la mitad de las inversiones de 2020 fue destinada a apoyos para afrontar la emergencia sanitaria por el covid-19, en este apartado se entregaron kits a los hospitales de la provincia, se adecuó un centro de salud alterno en Matanza, se dieron 7.300 mercados, 200 bonos solidarios, más 25 puntos wifi para que los estudiantes no perdieran sus clases.



Por último, sobre la continuación de estos programas, Minesa dijo que se ajustarían según las nuevas circunstancias.

Foro virtual este jueves

Este jueves 4 de febrero, de 8 a 11 a.m., se realizará el foro virtual ‘Presente y Futuro de Soto Norte’, en el que participarán la bióloga Brigitte Baptiste, la viceministra de Minas, Sandra Sandoval y la comunidad de esta provincia. Lo podrá ver en el YouTube de El Tiempo y el www.eltiempo.com.

*Un proyecto de contenidos editoriales especiales. Espacio auspiciado que fue cedido por Minesa al Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte.