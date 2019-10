Guía para entender los cinco temas más sensibles

Uno de grandes desafíos de este Plan de Ordenamiento Territorial es hacer que la ciudadanía entienda cada uno de sus componentes y alcances. Aquí se expone cómo se planean los usos del suelo, cómo se regulará la altura de las edificaciones, qué es el espacio público efectivo y qué se contempla en materia ambiental y de movilidad en estos próximos 12 años.

1. Usos del suelo

Las Áreas de Actividad son el concepto básico para entender cómo se regulan los usos en el suelo de cualquier ciudad del país. Estas áreas se ordenan a partir de usos principales, complementarios y restringidos, dependiendo de las dinámicas urbanas. La propuesta del POT es clasificar lo usos del suelo de la capital en cuatro tipos: residencial, comercio y servicios (como droguerías, bancos o tiendas), dotacional (como colegios, hospitales o bibliotecas) e industrial (como el textil, automotor o de alimentos).



De esta manera, el POT busca acercar los empleos con los hogares, disminuir los desplazamientos diarios, distribuir de mejor manera los servicios urbanos y permitir una mezcla responsable de usos. Para lograrlo, se está proponiendo mitigar el impacto sobre los predios de uso residencial, consolidar zonas comerciales seguras y fortalecer las dinámicas productivas de la ciudad. Una de las estrategias es permitir zonas de uso múltiple en las avenidas principales, donde hoy concurre el sistema de transporte público y es mayor la demanda de servicios.

Altura de las edificaciones

Para plantear la altura de las edificaciones de Bogotá, la secretaría de Planeación parte de un principio urbanístico básico: mayor altura en donde haya mayor espacio público efectivo, cercanía a transporte público masivo y suficientes soportes urbanos (servicios públicos, vías, parques, equipamientos de salud y educación, entre otros). Para entenderlo mejor: si hay un barrio con buenas vías y parques, pero con mal servicio de alcantarillado o lejos del transporte público masivo, no se permite grandes alturas.



Por eso, corredores de transporte masivo como la NQS, la Autopista Sur, la Autopista Norte, o la Calle 80 tienen espacio suficiente para permitir edificaciones de mayor altura. Para alcanzar estas alturas se pueden realizar proyectos de renovación urbana, siempre y cuando, estén de acuerdo la mayoría de los propietarios involucrados, sean éstos compensados y se generen mejores espacios públicos y andenes.

Las alturas de las edificaciones se regulan según espacio y transporte público, soportes y estructuras urbanas. Foto: Cortesía

Espacio público efectivo

El espacio público corresponde al conjunto de las áreas abiertas por medio de las cuales todos los ciudadanos pueden desplazarse libremente, encontrase, permanecer e interactuar.



Se trata de espacios democráticos en los que todos somos iguales y en donde se debe dar mayor valor a los seres humanos que a los vehículos. Todas las calles, los parques, las zonas verdes, las plazas, las plazoletas, los andenes y las alamedas, son espacio público.



El espacio público efectivo se refiere a las áreas que los peatones podemos usar para permanecer o para circular.



Bogotá cuenta hoy con un promedio de 4 m2 por habitante. Hay sectores de la ciudad, como los barrios cercanos al Parque Simón Bolívar, que cuentan con mucho más de 6 m2 por habitante mientras que otros, como Patio Bonito, no tienen más de 1 m2 por habitante. Aprovechar de forma más equilibrada los espacios públicos disponibles y generar nuevos parques y zonas verdes en donde no hay, es uno de los retos más importantes del POT.

La meta de este POT es que Bogotá llegue a 6 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante. Foto: Cortesía

Ambiente

Recuperar, conservar y proteger los recursos naturales y también integrarlos a la vida cotidiana de los bogotanos son retos del POT.



Para que esto sea posible, se deben proteger las fuentes de agua, las quebradas y los humedales, implementar medidas ante los efectos del cambio climático y controlar la huella urbana causada por las urbanizaciones formales e informales.



En palabras de Edward Buitrago, de la Dirección de Ambiente y Ruralidad de la Secretaría de Planeación, todo esto apunta a que “la forma de relacionar la ciudad con los espacios naturales sea lo más armónica posible”.



Esto supone el uso eficiente del agua, la ocupación racional del suelo, la consolidación de un sistema de transporte sostenible y el fortalecimiento del sistema de gestión del riesgo. Para avanzar en este propósito, en el POT plantea incorporar 30.000 hectáreas de nuevos suelos protegidos y recuperar terrenos de la estructura ambiental que han sido ocupados de manera irregular y sin control.

El POT contempla 30.000 nuevas hectáreas de áreas protegidas, lo que suma 125.000 Ha. equivalentes al 75% del Distrito Capital. Foto: Cortesía

Movilidad

El POT plantea un sistema multimodal de transporte que incluye: Metro (Línea 1 y 2), TransMilenio, TransMiCable, SITP y Regiotram, entre otros. Y añade una categoría nueva: movilidad no motorizada, que se refiere a ciclistas y peatones. Esto busca dar a la ciudadanía múltiples alternativas que desincentiven el uso del vehículo particular y promuevan medios de transporte más amables con el medioambiente.



“El POT no le da más relevancia a una modalidad de transporte público que a otra, sino que busca que se complementen como parte de un sistema y que haya un espacio adecuado para todos los actores en la vía, dando prioridad a las personas más vulnerables como lo son los peatones y los biciusuarios”, afirman en la Secretaría de Movilidad.



Sobre el Metro, el POT contempla la Fase I de la primera línea de la Calle 72 con Caracas, la Fase II que permitirá continuar hasta la Calle 170 con Autopista Norte, y una segunda línea para llegar hasta el Portal de la 80 y el Portal de Suba.