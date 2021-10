Grandes obras civiles que marcan un antes y después

Entre algunas de las más importantes se que llevan a cabo en esta región está el mejoramiento de la vía entre los municipios de Carmen de Apicalá y Cunday, con pavimento flexible en ambos tramos de intervención y con una inversión de $20.389.908.697. Actualmente, el proyecto presenta un avance físico del 41,52 por ciento, con 4,5 km pavimentados.

“Esta intervención beneficiará a los pobladores de los municipios de Carmen de Apicalá, casco urbano, sus 12 veredas y Melgar y sus 28 veredas.



Esto es muy importante porque no solo es una obra para la región, sino que también impacta positivamente a la población flotante que es aproximadamente de 17.020 turistas por año”, añade el Gobernador tolimense.



También se avanza en la pavimentación de la primera etapa de la vía secundaria Ibagué – Rovira, que beneficiará el circuito del sur del Tolima y se culminó la construcción de un puente vehicular metálico que comunica a los municipios de Coello y San Luis.



“Las obras permiten reactivar otros sectores productivos porque logran integración de esta zona del departamento con regiones aledañas como el Espinal, Flandes e Ibagué”, añade Claudia Paola Muñoz, Secretaria de Infraestructura y Hábitat.



También se trabaja en la rehabilitación de la vía Chaparral - San Antonio, el mejoramiento de la segunda etapa de la vía Ibagué a Rovira y Chaparral a Rioblanco.

Hospital en San Antonio

Cerca de 181.290 habitantes del municipio de San Antonio, en el suroccidente del departamento del Tolima, son los beneficiarios directos del mejoramiento de la infraestructura de la planta de urgencias de baja complejidad del Hospital la Misericordia.



“En el desarrollo de este proyecto se invirtieron $1.274 millones, se generaron 30 empleos directos con mano de obra de la región y se logró modernizar la prestación de servicios médicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas y el casco urbano”, asegura la gerente general de ENTerritorio,

María Elia Abuchaibe Cortés.

Huila sigue creciendo

El Gobierno de Luis Enrique Dussán López también viene empujando el desarrollo territorial con 21 proyectos que le apuestan a reactivar la economía a través de la inversión de millonarios recursos de regalías en los sectores de agricultura, vías e infraestructura, educación, minas y energía, deporte, vivienda y transporte.



De acuerdo a la Dirección de Regalías de la Gobernación del Huila, durante el presente año se han aprobado $75.091’117.768, distribuidos en 21 proyectos que benefician a los 37 municipios del territorio departamental y a todos sus habitantes (alrededor de 1.122.000 huilenses).



Apostándole al crecimiento del campo con el desarrollo vial, se ha destinado una partida de un poco más de $28.142 millones para siete proyectos de mejoramiento y placa huella en vías terciarias, veredales e intermunicipales.



De este modo, Neiva disfrutará de un mejoramiento vial por cerca de $2.485 millones en el Cruce Platanillal- San Antonio-Vegalarga.



En este paquete vial se contempla el mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en sitios críticos de los municipios de Tello, Baraya y Villavieja, con una asignación de alrededor de $4.073 millones y la rehabilitación en pavimento flexible de la vía Garzón- El Agrado-El Pital, con un poco más de $3.893 millones.



Así mismo, la construcción de pavimento rígido en la vía centro poblado San Andrés en el Municipio de Tello, con recursos asignados por un valor de $3.760 millones y el mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en sitios críticos de los municipios de Neiva, Aipe, Rivera y Colombia.



En desarrollo de la estructuración del plan de acción específico para la atención de la emergencia sanitaria por Covid19 en el departamento del Huila, fue priorizado el fortalecimiento de la red hospitalaria previendo escenarios críticos como el que se afronta durante el tercer pico de la pandemia.



“Arrancamos con 150 Unidades de Cuidados Intensivos en el departamento y hoy tenemos ventiladores para atender 434 pacientes, abrimos en La Plata 20 UCI y las aumentamos considerablemente en Pitalito, Garzón y en Neiva. A la empresa entregamos ventiladores de parte del Gobierno Nacional para que ampliara su cobertura”, señala el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López.

Vivienda en Ibagué, para todos los bolsillos

Se pueden encontrar hoy, según Veliz Alfonso Mejía Ramírez, presidente de la Junta Directiva de Camacol Tolima, desde Vivienda de Interés Prioritario (VIP) hasta la vivienda No VIS por encima de los 500 SMMLV, que aunque está distribuida por variados puntos de la ciudad, hay sectores estratégicos que experimentan desarrollos importantes como el Vergel, Calle 60, vía al aeropuerto Perales, El Poblado-Picaleña y El

Salado.



“Los constructores han sido prudentes en el lanzamiento de proyectos y han optado por lanzar nuevos o etapas de edificaciones ya existentes de una manera estratégica y en línea con las nuevas dinámicas del mercado, nutriendo una gran oferta para todos los presupuestos”, asegura el ingeniero Mejía, presidente de la Junta Directiva de Camacol Tolima.



Además, con la reactivación del sector constructor, también llega el empleo, que según el arquitecto Juan Carlos Cardona, gerente general de Urbana Constructores S.A.S., no solo se deriva de manera directa, sino indirectamente de toda la cadena de valor, vital para mantener un ciclo económico productivo constante y mover las economías individuales de inversión y comercialización, así como de la banca a partir de créditos constructor e hipotecario.



Y tiene mucho que ver que el departamento del Tolima está en constante crecimiento, debido a un panorama de desarrollo y proyección de la región en un escenario favorable catapultado, según Roberto Moreno, presidente de Amarilo, por la llegada de nuevas industrias que se suman a la riqueza arquitectónica que ha hecho que tolimenses y los colombianos en general, vean la posibilidad de encontrar allí su primera vivienda o adquirir un segundo hogar para épocas de descanso.



“Este desarrollo del sector constructor también sirve para abrir el espectro y la llegada de nuevos inversionistas que cuentan con infraestructura y un músculo financiero interesante para proyectar nuevas oportunidades no solo de vivienda, sino de otros usos para los tolimenses”, recalca Andrés García, gerente comercial de Prodesa.



Según el ingeniero Mejía de Camacol Tolima, se destacan zonas de desarrollo como son la Calle 60, conocida como la milla de oro, que es una de las más representativas de la ciudad con áreas residenciales, actividad comercial, amplia y diversa oferta gastronómica y oficinas, además de tres de los centros comerciales más importantes de la ciudad, donde se destacan las viviendas de estratos 4 y 5.



El otro sector es la vía al aeropuerto Perales, una zona joven con áreas de expansión urbana en desarrollo gracias a varios planes parciales donde sobresale un diseño urbanístico innovador con amplias zonas verdes, senderos, parques y ciclorutas, con una oferta diversificada de viviendas VIP, VIS y No VIS en segmento medio.



También está la zona Poblado-Picaleña hacia la entrada de Ibagué desde Bogotá, con una oferta muy campestre de VIP, VIS y No VIS. Y, por último, según el directivo de Camacol Tolima, está el sector El Salado en la zona norte de la ciudad conectando con los municipios del norte del departamento, con una oferta de vivienda VIP y VIS, privilegiado con un clima cálido, oferta gastronómica y establecimientos de recreación.