"Reconciliación nos es que el guerrillero y el paramilitar se vayan a tomar cerveza juntos. Reconciliación es que las dos personas que piensan diferente puedan vivir en la misma sociedad sin pensar en acabar con el otro".



Con estas palabras, Egoitz Gago Antón, docente de la Universidad Javeriana, le dijo sí al ‘Gran Acuerdo por la convivencia’, una invitación para que los colombianos se comprometan a cumplir con una serie de acciones con las cuales se busca honrar la memoria y la vida de todas aquellas personas, organizaciones y comunidades que han resistido a la violencia y han construido procesos de convivencia en medio del conflicto armado.



El pasado 16 de mayo, en el día internacional de la convivencia en paz, la Comisión de la Verdad llevó a cabo el espacio ‘Voces unidas por la convivencia: un legado para la no repetición’, un escenario que contó con la participación de los representantes de 54 iniciativas territoriales que han vivido de cerca los aprendizajes de la convivencia; y líderes que desde hace más de 50 años han levantado su voz para decir que no estamos condenados a la violencia.



El objetivo de este encuentro era presentar las propuestas y perspectivas de la convivencia para Colombia, en torno a las resistencias y luchas no violentas, defensa de la vida y del territorio, los diálogos, acuerdos y la superación de la estigmatización. Además de las lecciones desde el arte, la cultura y educación para la paz, con las cuales invitan a los colombianos a unirse para hacer realidad el 'Gran acuerdo por la convivencia'.

"Hoy, la Comisión de la Verdad está entregando a la ciudadanía un legado para la convivencia que busca hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad para unirnos por la construcción de la paz. Esperamos poder caminar hacia una cultura donde todos nos reconozcamos en y desde nuestras diferencias y velemos por la sana convivencia en todos los ámbitos de nuestra vida”, señaló Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana.



Precisamente, y de acuerdo con la Comisión, lograr que cada día sean más ciudadanos los que se sumen a firmar el ‘Gran acuerdo por la convivencia’, significa, además de un aporte histórico para el país, un esfuerzo a favor de la paz en cada territorio, aún en medio de la violencia (firme el Gran Acuerdo por la Convivencia).



"La comisión no tiene sino agradecimiento con ustedes, las experiencias de convivencia, porque antes de que existiéramos ustedes ya estaban trabajando y defendiendo la paz desde lugares muy distintos y a grandes riesgos. No quisieron aceptar las armas de ningún lado, solo luchan y trabajan por la paz. Nosotros vinimos después y nos apoyamos en ustedes, pero después ustedes van ser quienes continúen con esta tarea, con este legado", dijo Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.



Durante el evento también participó el embajador de Francia en Colombia, Frédéric Doré, quien además aprovechó para reiterar el apoyo a Colombia en este camino de construcción de paz y convivencia.



"La convivencia es una necesidad que vemos como prioritaria para los colombianos. Hay que acabar con la estigmatización y la polarización que favorece la violencia creando nuevas víctimas. Cuenten con Francia y la Unión Europea para seguir caminando por esta ruta anhelada por todos. Con todos nuestros aliados, vamos a apoyar la fase de difusión del Informe Final que es fundamental", indicó Doré.



Asimismo, los participantes hicieron un llamado a diferentes actores del ámbito público, ciudadano, educativo, político y cultural para que, sin importar sus filiaciones de cualquier tipo, se articulen con quienes tienen diferencias para propiciar espacios de encuentro y diálogo y demostrar que la paz y la convivencia es un compromiso colectivo que nos une a todos.



Al legado de convivencia y al gran acuerdo se han sumado personas de la vida pública como Marcela Carvajal, el actor Fernando Solorzano, la actriz Tatiana Rentería, el músico y compositor, César López y el escritor Ricardo Silva, entre otros.