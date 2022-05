Del total de dinero invertido en programas sociales existentes desde antes de la llegada de Iván Duque a la presidencia, hasta mayo de este año, el actual gobierno ha entregado el 55 por ciento de los recursos, es decir, más de la mitad.



Y con estos aportes históricos, se logró alcanzar la menor tasa de pobreza multidimensional (diferentes tipos de carencias que padece una persona) en los últimos 10 años, con “una inversión social sin precedentes”.

Estas palabras y cifras son de Pierre García Jacquier, director de Prosperidad Social, organismo del gobierno que trabaja por la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica.



Este gobierno agrupó en la entidad los programas de transferencias monetarias, que son: Colombia Mayor, Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y los beneficiados con la compensación del Iva. Con esta integración redujo en un 90 por ciento los gastos de operación de los programas y mejoró su administración.



En total, Prosperidad Social ha beneficiado hasta la fecha a 30 millones de colombianos, 3 de cada 5 colombianos se han visto favorecidos, con una inversión de 34,8 billones de pesos en tres años y nueve meses.



De acuerdo con el DANE, el 15,74 por ciento de los beneficiarios de ayudas institucionales son pobres extremos, el 34,06 por ciento son pobres moderados y el 35,67 por ciento son clase media emergente o vulnerables.



Yolanda Esteves, del resguardo indígena Muisca de Chía, Cundinamarca, es una de las cobijadas y sus palabras explican lo que le ha dado el programa Familias en Acción: “Estamos beneficiadas en el resguardo 181 familias. En aspectos nutricional y académicos se han beneficiado los niños. Nos vemos fortalecidos a nivel cultura, ya que a través de este programa hemos realizado actividades de integración, de bienestar, donde aprendemos de nuestra cultura, lugares sagrados, nuestra lengua. Se ha visto más fortalecido el proceso de salud en cuento a la vacunación. Gracias al incentivo económico se ha fortalecido el sistema de salud de nuestros chicos. Las mamás están más pendientes de los controles de desarrollo, estudios y vacunación. Además, al terminar el colegio los chicos tienen la posibilidad de continuar con la educación superior e ingresar a Jóvenes en acción”.



Marina Barona, de San Andrés Islas, sostiene que el programa Familias en Acción le ha servido “porque nos ayuda para el sustento alimenticio. Me ha servido para montar un emprendimiento familiar y obtener más ingresos”.



Jóvenes en Acción es otro de los programas destacados del Gobierno. Juan Camilo Alvear, estudiante de licenciatura de Matemáticas en la Universidad del Valle, explica por qué: “Gracias a la ayuda, mi sostenimiento cada semestre es más sencillo, porque tengo dinero para comprar suministros como libros o cuadernos. Esto sería más complicado de no tener el incentivo”.



Los programas de Prosperidad Social van mucho más allá del dinero, como lo afirma Melisa Flórez, también beneficiaria de Jóvenes en Acción, en Montería: “Prosperidad Social y Jóvenes en Acción han hecho aportes significativos a mi vida, ya que no solo es un aporte económico, sino también psicológico y social. A través del módulo de habilidades para la vida he podido reforzar los conocimientos previos de mi carrera y avanzar de manera positiva”.

La reducción de la pobreza

Los programas de Prosperidad Social han reducido la pobreza en el país, de acuerdo con el director del organismo, y con ello ha disminuido la desigualdad a tal punto en que hoy es la menor en la última década y ha sacado de la pobreza a cerca de un millón de colombianos (ver entrevista).



Según el DANE, las ayudas institucionales son una de las causas por las cuales se ha reducido la pobreza en el país, y el 2021 fue el primer año, desde el 2017, en que el coeficiente Gini se redujo.



La misma entidad sostiene que en ausencia de las ayudas institucionales la desigualdad tendría hoy el mismo valor que en 2020.



La entidad precisa que las ayudas institucionales son más efectivas en reducir la desigualdad rural.

Tres preguntas a Pierre García Jacquier, director de Prosperidad Social

¿Cómo ha contribuido Prosperidad Social a la reducción de la pobreza?



Los programas de transferencias monetarias tienen un impacto directo porque son un incentivo económico que reciben las familias, algunos programas, como Ingreso Solidario, todos los meses, y otros, como Familias en Acción, cada dos meses. Van directo a las necesidades de las familias. La entidad tiene una dirección de inclusión productiva que lidera programas de seguridad alimentaria, de apoyo a emprendedores y a pequeños tenderos y una dirección de infraestructura a partir de la cual se hacen obras de infraestructura social y hábitat que generan empleo, ayudan a la reactivación económica del municipio y generan tejido social en la comunidad.



Hemos invertido más de 13 billones de pesos al año y, como lo ha reconocido el DANE, los programas tienen una clara y directa incidencia en la reducción de la pobreza. Sacamos, entre 2020 y 2021, a 971.000 personas de la pobreza y dejamos un indicador muy importante: la menor desigualdad en 10 años en el país.

¿Cuáles son los programas más destacados?

Haber consolidado los 5 programas de transferencias monetarias bajo una sola entidad en sí ya es un gran logro; sin embargo, los más destacados son: Ingreso Solidario, avanzamos a una cobertura de 4 millones de beneficiarios cuando al principio del gobierno eran 4 millones entre todos los programas existentes en ese momento. Además, tiene un pago mensual, lo cual demuestra que es un programa sólido y robusto.



El segundo es Jóvenes en acción, una política dirigida a los estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales de universidades públicas. Este es el gobierno de los jóvenes en acción y ha consolidado, entre generación E, matrícula Cero y Jóvenes en acción, una verdadera política de apoyo para quienes se están formando.

¿Qué legado le deja Prosperidad Social al próximo gobierno?

Haber contribuido a lograr la menor desigualdad en los últimos 10 años, la reducción del coeficiente de Gini, haber consolidado la administración de los cinco programas monetarios bajo una misma entidad. Se han promovido políticas para la superación de la pobreza que han beneficiado a 30 millones de colombianos, es decir, 3 de cada 5 colombianos. El gran legado que deja Prosperidad social es haber liderado una revolución social sin precedentes en la historia de país.