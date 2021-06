Gobierno Corporativo: eje de la sostenibilidad empresarial

Diferentes especialistas indican que alrededor del 80 por ciento de los inversionistas pagarían más por una compañía que se destaque por su buen Gobierno Corporativo, ese indicador de confianza y transparencia en los mercados que les proporciona suficiente información y les facilita la toma de decisiones. Y es que en un mundo empresarial como el de hoy, es tan importante fortalecer el Gobierno Corporativo como tener resultados económicos exitosos.

En ese sentido, para toda empresa, independientemente del tamaño o sector, es fundamental la generación de valor en sus públicos de interés, para mantener relaciones sostenibles, garantizar la continuidad del negocio y gestionar una reputación acorde a sus principios y valores organizacionales, que, se respaldan, entre otras cosas, con la adopción e implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, como un conjunto de responsabilidades y prácticas ejercidas por el consejo y la alta gerencia, cuyo propósito es trazar la dirección estratégica cuidando el cumplimiento de los objetivos, mientras se minimizan los riesgos y se hace uso responsable de los recursos.



Por razones como las anteriormente mencionadas, entidades como Compensar, consciente de la importancia de la gobernabilidad en las organizaciones, desde su nacimiento, hace 42 años fundamenta su Gobierno Corporativo en principios de ética y transparencia; filosofía que se refleja en la confianza de sus más de 99.400 empleadores y 2.650.000 afiliados, entre trabajadores y beneficiarios, así como de sus colaboradores, proveedores, aliados y demás públicos con los que se relaciona diariamente, y que además se evidencia en algunos de los principales rankings que destacan a las empresas con mayor responsabilidad social y mejor gobierno corporativo del país, que en el caso de Merco Empresas 2020 ubicó a Compensar como la primera en la categoría de cajas de compensación familiar.



Compartiendo buenas prácticas



Esta es una experiencia que vale la pena dar a conocer y que para Compensar se convierte, además, en una oportunidad para compartir conocimiento con sus empresas afiliadas y entidades aliadas, quienes ven en el Gobierno Corporativo un intangible de gran valor que aporta al crecimiento, la productividad y la competitividad organizacional.



Precisamente, con el ánimo de seguir impulsando el aprendizaje colaborativo para capitalizar experiencias y compartir ideas, esta Caja de Compensación Familiar incluyó dentro de su ciclo de conversatorios empresariales Colabora 2021, tres sesiones cuyo tema central es el Gobierno Corporativo y la importancia de las transiciones directivas para el éxito empresarial, bajo tres miradas: la de los CEOs salientes, la perspectiva de las juntas y consejos directivos y la óptica de los CEOs entrantes; pues es común que las organizaciones no den la suficiente relevancia a las transiciones de sus directivos, ocasionando baja productividad, ineficiencias y reprocesos; situación que se mitiga con el fortalecimiento del Gobierno Corporativo.



En medio de ese contexto, el pasado 27 de mayo, la entidad realizó la primera sesión de los tres conversatorios virtuales diseñados bajo esta temática, que tuvo como eje central los procesos de transición desde la perspectiva de los CEOs salientes y contó con la participación de Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar; Andrés Bernal, socio de Governance Consultants; Sylvia Escovar Gómez, miembro de la junta directiva de Terpel y Néstor Rodríguez Ardila, ex director general de Compensar; quienes desde su experiencia hablaron sobre la importancia de la planificación de la transición de los CEOs, los elementos claves para desarrollar procesos de ascenso y el acompañamiento a los aspirantes a cargos directivos en su preparación para asumir el puesto más alto de la organización.



Transición bajo la óptica de las juntas y consejos directivos



Dando continuidad a este ciclo, el jueves 24 de junio a las 10:00 a.m. vía zoom, se realizará el segundo conversatorio, abordando como tema central la perspectiva de la transición bajo la óptica de las juntas y consejos directivos. En esta oportunidad los invitados que compartirán sus experiencias son: Philip Lets, presidente consejo directivo del Colegio Anglo Colombiano; María Paula Duque, experta en telecomunicaciones y liderazgo femenino; Jairo Burgos de la Espriella, socio fundador y director en Talento & Talante, además, miembro de varias juntas, y Álvaro Rozo, presidente del consejo directivo de Compensar, quienes, a partir de su trayectoria y conocimiento, hablarán sobre el papel que desempeñan las juntas y consejos directivos en la transición de los CEOs.



Para dar cierre a la programación, la tercera sesión se llevará a cabo el 22 de julio y se basará en los retos y aprendizajes de los ejecutivos entrantes; abordando de esta manera, las tres perspectivas más importantes al momento de realizar un proceso de transición de directivos en el marco del Gobierno Corporativo.



Es así como Compensar sigue comprometida con sus principios rectores, con el fortalecimiento de su Gobierno Corporativo y con el desarrollo y progreso del país, impulsando cada vez a más empresas hacia el liderazgo dentro del sector empresarial.



Para más información ingrese a https://corporativo.compensar.com/conversatorios-colabora