Gestión del talento humano: aspectos clave que marcarán el 2024

Con el inicio del año surge la posibilidad de abordar el debate sobre las expectativas de los trabajadores; una realidad en constante evolución, especialmente desde el 2020, cuando la pandemia provocó cambios en el entorno laboral que hasta hoy se mantienen.

Según algunos de los miembros del Consejo de Recursos Humanos de Forbes, quienes investigaron acerca de las tendencias del mercado laboral para este 2024, enfoques con visión de futuro para la retención de empleados, trabajo remoto e híbrido, flexibilidad y autonomía al momento de emplear el tiempo, mayor equilibrio entre la vida personal y laboral, así como apoyo financiero y mental, serán esenciales tanto para retener como para atraer más y mejores talentos.



Así también lo expone Patricia Moreno, gerente de Talento Humano de Compensar, reconocida entre las mejores empresas para trabajar en Colombia, quien asegura que el talento humano ha cobrado cada vez más relevancia en el impulso de las estrategias organizacionales, abarcando desde los planes de bienestar hasta la gestión del rendimiento y la forma de trabajo. De acuerdo con ella, el éxito o fracaso de una empresa está directamente ligado a la eficiente gestión del equipo, en la medida que cuando una entidad no satisface las necesidades de su personal, estos comienzan a explorar otras opciones, dando lugar a lo que hoy en día se conoce como 'la guerra por el talento'. Es más, actualmente se observa un aumento en la rotación laboral, especialmente entre la población joven que busca nuevas oportunidades.

De lo anterior dan cuenta los datos revelados por la Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP, según los cuales los jóvenes en el rango de 23 a 30 años son los que más rotan en las empresas, representando el 66,2 por ciento del índice de rotación. Asimismo, el informe resalta que esta población prefiere formar parte de organizaciones donde encuentren un equilibrio entre su vida personal y laboral.



Continuando con Moreno, Compensar, organización en la que el promedio de antigüedad de su gente es de más de 15 años, viene fortaleciendo su modelo de gestión del recurso humano, centrándose en cinco pilares: bienestar personalizado, salud mental, modelos de trabajo híbrido, fortalecimiento de competencias digitales y enfoque social.

Una apuesta por el bienestar integral

En lo que se refiere al bienestar personalizado, la gerente de Talento Humano de Compensar enfatiza en la importancia de que las compañías se esfuercen por atender las necesidades y expectativas individuales de sus colaboradores. Al ingresar, las personas apuestan no solo por factores contractuales como salario, cargo y ubicación, sino también por sus motivaciones personales.



"Hoy en día, el bienestar personalizado adquiere una mayor relevancia, ya que las personas buscan aprovechar oportunidades de aprendizaje y crecimiento, y lograr un equilibrio entre vida personal y trabajo. En Compensar, se realizan censos sociales para identificar las actividades y preferencias de los colaboradores, utilizando ese conocimiento para establecer soluciones que impacten positivamente su calidad de vida”, explicó.



En palabras de Moreno, la entidad aborda estas necesidades de manera integral, ofreciendo una propuesta personalizada que incorpora beneficios para la salud física y mental, desarrollo personal y gestión financiera, por mencionar algunos. Por ejemplo, a través de su programa 'Bienestar a la Carta', proporciona a los colaboradores y sus familias opciones que dan respuesta a sus expectativas particulares y mediante alianzas con diversas instituciones, promueve experiencias de bienestar alineadas a sus estilos de vida. Esto se suma a beneficios en tiempo, orientación para padres, atención integral en salud y preparación para el retiro laboral, entre otros beneficios.

Por otro lado, la salud mental, un tema ampliamente discutido en los últimos años, requiere una atención especial en diversos factores a nivel intralaboral y extralaboral, relacionados tanto con el entorno en el que se encuentran los empleados como con el estado de sus relaciones personales o familiares. En este caso, Compensar aborda desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo actividades de monitoreo del riesgo psicosocial, identificando así oportunidades de mejora y fortaleciendo un esquema de bienestar con énfasis en la promoción y la prevención.

La combinación perfecta

En línea con la especialista, los modelos de trabajo híbridos lejos de ser una tendencia pasajera seguirán ganando popularidad, dado que han demostrado impactos significativos tanto para las organizaciones como para los empleados. “En Compensar hemos venido adoptando el teletrabajo como una modalidad complementaria, sin dejar de lado las bondades de la conexión presencial, vital para fomentar la adherencia a la cultura corporativa, el sentido de equipo, la innovación, las conexiones interpersonales genuinas, la salud mental y emocional, entre otras cosas. Para nosotros es clave poder seguir combinando los dos mundos, es decir el trabajo remoto y el presencial, en un esquema híbrido en aquellos roles donde sea posible”, puntualizó.



Además, según Moreno, las modalidades de trabajo flexible no solo han transformado la manera en la que se desarrollan las actividades laborales, sino que también han redefinido lo que significa el bienestar de los colaboradores en el entorno laboral. “Con los más de dos mil colaboradores que tenemos en modalidades de trabajo flexibles, hemos logrado generar un impacto significativo en términos ambientales, de sostenibilidad y calidad de vida, lo que no solo influye positivamente en la productividad de los trabajadores, sino también en su bienestar. No solo se sienten mejor y están más enfocados en sus tareas, sino que tienen un mejor rendimiento”, aseguró.



Y es que la gerente expresa que la formación permanente es otro eje clave en la gestión del talento humano, y su alcance se extiende no solo al ámbito profesional, sino también al personal. “Uno de los principales habilitadores en este proceso es nuestra Universidad Corporativa que, con una amplia oferta de capacitación llega a colaboradores y familias, proveedores, empresas del conglomerado y otros grupos de interés”. Adicionalmente, desde hace dos años, la entidad incorporó a su oferta de capacitación ‘Idea 4.0’, programa que respalda todas las competencias digitales, abarcando temas como la analítica de datos, IoT, machine learning, robótica y marketing digital, entre otros.



Así las cosas, en medio de un entorno en constante cambio, las expectativas de los trabajadores se mueven al mismo ritmo, sin embargo, algo que parece mantenerse en el tiempo es la necesidad de las personas por encontrar un lugar para trabajar que esté alineado con su proyecto de vida, por eso, en palabras de Moreno, no se puede perder de vista que, cuando hay una conexión entre el propósito de una persona y el de una organización, se logra que los colaboradores se sientan más identificados y comprometidos, contribuyendo así al desarrollo de un objetivo mayor desde sus roles individuales.



“En Compensar creemos que este es un factor relevante en el proceso de atracción y retención del mejor talento, ya que no solo invita a los empleados a desempeñar una labor, sino a formar parte de un proyecto social que trasciende, aportando así al bienestar integral y al progreso del país”, concluyó.