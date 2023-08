Para Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, la visión de continuidad que tanto se necesita en las regiones debe prevalecer en los diferentes periodos y gobiernos para poder mantener esa alianza tan positiva entre los sectores público y privado.

Al tiempo que considera que esa visión de ciudad no se ha podido trasladar al Caribe, pero advierte sobre la importancia de lograrlo, si se tienen en cuenta algunos de los

desafíos con respecto a lo que tiene que ver con el motor de desarrollo de esta región, y más específicamente con lo que atañe a energía y minería, dos palabras que –considera– se han demonizado innecesariamente durante el último año.



“El gas natural en Colombia empezó en el Caribe. La Guajira y Barranquilla le dieron el impulso, al tiempo que la región del país exportadora de minerales es el Caribe, pero de manera equivocada muchos lo relacionan con carbón y eso no necesariamente

es así. Buena parte de los minerales que se requieren para la transición energética están en Magdalena, Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar, y además tenemos la segunda

mina de níquel más importante a nivel mundial en Córdoba (un elemento fundamental para fabricar todos los dispositivos necesarios para esa transición)”, explica el directivo.



Lo anterior, anota, llega al punto de que el país podría ser exportador de minerales raros (buena parte de ellos se encuentran en esta zona) y de gas si se quisiera y si se desarrollaran los recursos del ‘outshore’ que están en Coveñas o frente a Palomino.



A su turno, en lo que se relaciona con el panorama del gas en esta región, José Luis Rincón, VP de Gas y Energía en Petromil, asegura que la costa Caribe ha sido pionera en el desarrollo de esta industria, donde el primer gran yacimiento fue Ballena, y que desde hace unos años para acá un actor muy importante como es Canacol –aliado de Petromil– ha venido teniendo unos desarrollos relevantes en la cuenca cercana a Sahagún (Córdoba); Hocol con varios campos, como Arrecife y Bullerengue, también ha tenido una participación destacada.



​“Hay unos nuevos yacimientos de los que se tiene conocimiento en la zona de Sinú 9, con la empresa NG Energy, lo que demuestra que hay oferta de gas, que si se cruza con la cantidad que ha salido para comercialización en la ronda 2023 – 2024 se puede quedar la gente con el mensaje que hay poco producto, pero lo cierto es que existen unos yacimientos muy importantes en desarrollo y que están próximos a oficializarse

como reservas comprobadas y eso nos va a dar una dinámica muy distinta a la costa Caribe, no solo a las familias, sino también a la industria, volviéndole a dar la confianza de que el abastecimiento para esta zona y para el país en general está garantizado”,

afirma Rincón.



Además de eso, añade, en la costa se cuenta con la planta de regasificación Spec, en Cartagena, operada por Promigas y que de alguna manera está respaldada por las empresas del sector térmico.



“Con esa infraestructura, Colombia ya tiene la posibilidad de importar gas por unas cantidades importantes, por lo que si llegara el momento donde la oferta fuera deficitaria, la región ya tendría lo necesario, y el único escenario que no se va a dar ni

es factible para la costa Atlántica es que se quede sin el producto”, enfatiza el ejecutivo de Petromil, por lo que hace hincapié en que el panorama para el Caribe siempre ha sido positivo, como zona pionera de esta industria y así lo seguirá siendo gracias a actores relevantes que le están apostando no solo al desarrollo de la costa sino del Magdalena Medio, colindante con el Caribe.

Según Naturgas, los departamentos de la región -con corte al 2022- tienen 2’190.423 de usuarios residenciales conectados con gas natural, representando un 98,44 por ciento de participación. Foto: Cortesía Naturgas

Cobertura

De acuerdo con Naturgas, con respecto a la cobertura del servicio de gas residencial, comercial e industrial en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre, con corte al tercer trimestre del año pasado, las cifras indicaban que los usuarios residenciales conectados con gas natural por red alcanzaban los 2’190.423, lo que representaba un 98,44 por ciento de participación; los comerciales eran 32.819 (1,47%), en tanto que los industriales sumaban 1.923 y un 0,09 por ciento del total de usuarios conectados.

La mayoría de los usuarios beneficiados por este servicio público esencial en la región son los usuarios estratos 1 y 2, los cuales representan el 78 por ciento de las conexiones: Naturgas

Así mismo, de los 2’190.423 usuarios residenciales, 1’061.756 pertenecían al estrato 1, (48%); 654.165 al estrato 2, (30%); 284.430 al 3, (13%); 105.145 al 4, (5%)% 43.341 al 5, (2%); y, 41.585 al estrato 6 (2%).



“La mayoría de los usuarios beneficiados por este servicio público esencial en la región son los usuarios estratos 1 y 2, los cuales representan el 78 por ciento de las conexiones y, sumado al estrato 3, representan el 91 por ciento de los usuarios favorecidos”, anotan las fuentes de Naturgas.



Por otro lado, en materia de Gas Natural Vehicular (GNV), esta compañía revela que en esta zona del país se han realizado un total de 116.654 conversiones. De ellas, 56.573 se realizaron en el Atlántico, 22.294 en Bolívar, 20.905 en Sucre, 14.129 en Magdalena, 11.778 en Córdoba, 4.462 en Cesar y 886 en La Guajira.



En ese sentido, Naturgas indica que la región ha avanzado en la adquisición de vehículos dedicados a gas natural vehicular y que un ejemplo de ello son las ciudades de Cartagena y Valledupar, que cuentan con sistemas de transporte público de pasajeros 100 por ciento dedicados a gas natural, con un total de 333 y 130 buses, respectivamente.



Y si se mira la cobertura del servicio de gas natural en las tres principales capitales de la costa, los datos señalan que –para ese mismo periodo– Barranquilla registraba 357.661 usuarios residenciales (97,6%), 8.297 comerciales (2,3%) y 450 industriales (0,1%).



Del total de 366.408 usuarios residenciales conectados a la red de gas natural de esta ciudad, 119.221 vivían en estrato 1 (33,3%), 77.727 en el 2 (21,7%), 81.079 en el 3 (22,7%), 48.791 en el 4 (13,6%), 18.119 en el 5 (5,1%) y 12.724 en el 6 (3,6%); mientras

que en relación con el Gas Natural Vehicular, en la ‘Arenosa’ se han alcanzado un total de 56.573 conversiones de vehículos a GNV.



En Cartagena, para ese momento del 2022, había 285.721 usuarios conectados con gas natural residencial (98,11%), 5.319 comerciales (1,83%) y 198 industriales (0,07%), para un total de 291.238.



Como sucede en las anteriores mediciones, la mayoría de los 285.721 usuarios residenciales conectados a la red de gas natural de la Heroica pertenecen a los estratos 1 (113.654), 2 (82.297) y 3 (46.858), que sumandos alcanzan el 85 por ciento de los beneficiados.



“En relación con el GNV es preciso mencionar que Cartagena cuenta con un Sistema de Transporte Público de pasajeros dedicado 100 por ciento a Gas Natural Vehicular, con

un total de 333 buses”, precisan los voceros.

Para todos

Finalmente, las estadísticas de Santa Marta mostraban para el tercer trimestre de 2022 que el servicio de gas natural residencial lo tenían 150.544 usuarios (98,15%), 2.732 correspondían a consumidores comerciales (1,78%) y 104 industriales (0,07%).

El gas natural ha demostrado ser un motor impulsor del crecimiento y desarrollo sostenible en los hogares del Atlántico, Magdalena y Cesar:

Ramón Dávila Martínez, de Gases del Caribe

En la ‘Perla de América’, la mayor concentración de usuarios residenciales estaba en el estrato 3 (43.622), seguido por el 2 (40.297) y el 1 (37.497), los cuales cubren el 80,7 por ciento de los favorecidos. En cuanto a gas natural vehicular, en Santa Marta se han realizado a la fecha un total de 14.129 conversiones a GNV.



Por su parte, Ramón Dávila Martínez, gerente general de Gases del Caribe, manifiesta que el gas natural ha demostrado ser un motor impulsor del crecimiento y desarrollo

sostenible en los hogares del Atlántico, Magdalena y Cesar, y que su precio competitivo permite mejorar la calidad de vida de las poblaciones y disminuir la necesidad de utilizar recursos como leña, madera o pimpinas de GLP para la preparación de alimentos que son combustibles significativamente más costosos.



Además, considera que el gas natural es el combustible fósil menos contaminante, que ha permitido a las personas mejorar su calidad de vida en los ámbitos de la salud pública y medio ambiente. “Es importante destacar que el uso del gas natural apunta a la reducción de la pobreza y al cierre de las brechas de desigualdad. Más de 1,2 millones de usuarios conectados al gas natural, logran una vida digna en nuestra zona de influencia”, precisa.



Así mismo, revela que Gases del Caribe, en alianza con entidades territoriales, ha gestionado convenios de masificación del servicio de gas natural para brindarles subsidios de los costos de la instalación del servicio a las comunidades menos favorecidas de los departamentos del Atlántico, Magdalena y Cesar.



De esta forma, en los últimos 10 años, a través de recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento, el Sistema General de Regalías, las gobernaciones y alcaldías, se gestionaron $86.136 millones para beneficiar a más de 129.000 usuarios de estratos 1 y 2.



“Hoy, nuestra zona de influencia no tiene ninguna cabecera municipal sin el servicio de gas natural, y hemos logrado una cobertura en redes superior al 92 por ciento”, asegura Dávila.