Los gases de efecto invernadero han tenido un impacto de afectación en el ambiente por lo que, de no controlar sus emisiones, las consecuencias pueden ser devastadoras de distintas maneras.

Según los datos de la Asociación Colombiana de Energía Eléctrica, los sectores de la industria y del transporte son en los que existen los mayores retos para que Colombia cumpla con el objetivo de disminuir la emisión de estos gases en un 51 por ciento para el 2030, y de ser totalmente neutral para el 2050.

En este contexto, el gas natural se proyecta como uno de los principales aliados para lograr el propósito de reducción de emisiones.

Un estudio realizado por la Consultora Inclusión señala que “esta fuente de energía acumula una serie de ventajas operativas, ambientales y sociales, que lo posicionan como un energético estratégico para habilitar una transición compatible con el cumplimiento de los objetivos ambientales, económicos y sociales del país”.

Rodolfo Anaya Abello, presidente ejecutivo del Grupo Vanti, apunta también a que el gas natural es el combustible fósil con menores emisiones de gases de efecto invernadero, y tiene potencial uso en flotas de transporte, en pymes y otro tipo de industrias, además de ser una solución efectiva para reducir la pobreza energética y el cierre de brechas de condiciones de vida de las poblaciones vulnerables”.

El estudio también indica que, si bien es cierto que el 66 por ciento de los hogares en Colombia cocinan con gas natural, aún existen 5,4 millones de personas en el país que lo hacen con leña, madera o carbón de leña, lo que implica, más allá de la contaminación que estos combustibles emanan, afectaciones en la cotidianidad de quienes están en contacto con ellos.

“La gente cree que la leña es gratis pero hay personas vulnerables que pagan por ella. Cuando a estas personas les llega el gas natural, tienen un ahorro cercano a los $80.000 mensuales. Algo muy significativo para estas poblaciones”, indica Anaya.

El presidente del Grupo Vanti, argumenta que el gas natural ha sido subvalorado de alguna manera en el tema de la transición energética. “Se habla de otras energías como la eólica y la solar, pero el gas se deja a un lado, pese a que también tiene una importancia fundamental por las distintas ventajas que ofrece”, afirma Anaya al tiempo que, enfatiza: “No se trata de hacer transiciones por hacerlas, sino de reducir eficazmente las emisiones. Cuando se usa el gas, en reemplazo de otros combustibles, tenemos un efecto que puede superar en 20 veces la eficacia de otro tipo de recursos”.

Una investigación del Centro de Estudios de Energía, advierte que si Colombia quiere cumplir con los objetivos de la transición energética, debe crecer en un 50 por ciento el uso del gas natural.

De otro lado, los 3’400.000 usuarios con los que cuenta el Grupo Vanti, son también una muestra de la buena aceptación de la ciudadanía por este tipo de servicio.

Innovación y facilidades

El gas ahorra tiempo y dinero en la preparación de los alimentos. Foto: Archivo Particular

En febrero de este año, la Cámara Colombiana de Construcción Camacol realizó el ‘Encuentro de Perspectiva Económica’, un espacio en el que se abordaron los desafíos en materia de construcción que tiene el país en su horizonte.

Allí el Grupo Vanti habló de las facilidades y las estrategias de innovación que está desarrollando para que cada vez sean más los hogares que cuenten con el servicio de gas natural, además de que este sea más eficaz en la transición energética.

Es así que, en ese encuentro, este grupo empresarial expuso cómo ha trabajado de manera articulada con los constructores para hacer más flexible el servicio de instalación del servicio.



De otro lado, también se habló de una nueva tecnología europea que llegó al país para hacer que el calentamiento del agua se realice de una manera con la que, además de ahorrar el líquido, se disminuyan las emidiones de dióxido de carbono.

Uso de gas en vehículos reduce en 99% el material particulado

Además de la reducción del 50 por ciento de las emisiones del dióxido de carbono, conocido como CO2, el uso de gas natural en los vehículos de transporte disminuye en un 99 por ciento el material particulado que llega al ambiente generando la contaminación.

El gas natural es decisivo en una movilidad más sostenible. Foto: Archivo Particular

En ese contexto, en este momento, el sistema de transporte integrado de Bogotá es reconocido como la flota con más buses que se mueven gracias a este hidrocarburo en Latinoamérica, una apuesta en la que el grupo Vanti ha sido protagonista.

Gracias al servicio de esta empresa, ya existen 800 buses articulados y biarticulados a gas, además de 1.200 padrones (es decir, los de capacidad media que operan fuera de los carriles exclusivos de TransMilenio).

Un hecho que le mereció un reconocimiento a la capital del país, por parte de la Unión Internacional del Gas en Corea, en la Conferencia Mundial del Gas del año 2022.



Sin embargo, la iniciativa para que cada vez sean más los vehículos que se transportan gracias a esta energía trasciende la movilidad de las ciudades.

Las ventajas del uso de gas natural en los vehículos de transporte de carga, bien sean urbanos o interurbanos, van más allá de las que son decisivas para la preservación del ambiente, e involucran ventajas económicas para quienes se decidan por esta opción.

“El año pasado se vendieron 10.000 vehículos de carga pesada a diésel, mientras que de gas fueron solo 400. Lo que buscamos es que se vendan miles de vehículos de este tipo que funcionen a gas porque con ellos no hay emisiones de material particulado, se reducen en 50 por ciento las emisiones de CO2 y, además, implica un beneficio de no pago del impuesto del IVA ni de aranceles, sumado al hecho de que, quienes se movilicen en ellos no cuentan con la restricción del pico y placa”, explica Rodolfo Anaya, presidente ejecutivo del Grupo Vanti.

Para ese propósito, esta empresa ha tenido un acercamiento con los fabricantes de este tipo de vehículos, y es así que ya cuenta con más de siete marcas reconocidas que han atendido su invitación a mejorar la oferta en la creación de estos carros.



“Otra limitación que existía era la del financiamiento, en tanto que un propietario de una volqueta difícilmente tenía acceso a crédito. Lo que se hizo fue crear, a través de la industria de gas, un fondo para financiar esa reconversión de vehículos de diésel a gas natural, lo que permite que haya opciones de financiación para este gremio”, anota Anaya.

