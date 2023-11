Ganadores de la segunda versión de 'Empresas Sostenibles Compensar'

El estudio ‘Panorama de las empresas latinoamericanas sobre ESG’, publicado por la consultora EY, indica que el 59 por ciento de las compañías en el país desarrollan estrategias de sostenibilidad ambiental, en comparación con el 58 por ciento del promedio en América Latina; lo que refleja el interés de las empresas en Colombia por la protección del ambiente.

En línea con lo mencionado, desde su nacimiento, hace 45 años, Compensar ha mantenido firme su compromiso con el desarrollo sostenible, lo que incluye los componentes social, económico y ambiental, y continúa haciendo suya la premisa de trabajar por el bienestar integral en el presente, sin comprometer a la sociedad del futuro. Desde el eje ambiental, su estrategia integra nueve ejes: construcciones sostenibles, gestión del agua y la energía, gestión de residuos, operación baja en carbono, cero papel, flora y fauna, movilidad sostenible, cultura ambiental y desarrollo de cadena de suministro.

En lo que se refiere a este último eje, y con el propósito de generar un impacto real en toda su cadena de abastecimiento, el 18 de octubre realizó el evento de premiación de ‘Empresas Sostenibles Compensar 2023’, iniciativa que nació el año pasado con el fin de reconocer a los proveedores que se destacan por la implementación de buenas prácticas de cuidado y protección del medio ambiente en la prestación de sus servicios. La invitación estuvo dirigida a grandes, medianas y pequeñas empresas, que en la relación de servicio con la entidad implementan programas y/o actividades en materia de movilidad sostenible, eficiencia hídrica y energética, economía circular o carbono neutralidad.

"Iniciamos el año pasado, conscientes de que era necesario unir fuerzas con terceros para tener un impacto real en la cadena de suministro y, por ende, en el valor que aportamos. Si no nos uníamos, era más difícil generar resultados a largo plazo. Así que decidimos identificar las buenas prácticas de nuestros proveedores, realizamos una primera entrega de reconocimientos en el 2022 y, recientemente, una segunda versión en la que participaron proveedores de diversos sectores", dijo Nubia Gregoria Espinosa, directora de la Unidad Centro de Servicios Compartidos de Compensar.



Las iniciativas fueron evaluadas por un jurado interno y externo, destacándose entre otros, representantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, así como del Observatorio de Economía Circular e Innovación de la Universidad de La Salle.

En el encuentro se reconocieron públicamente los esfuerzos de nueve empresas, tres por cada categoría: grandes, medianas y pequeñas, quienes además podrán participar en un diplomado en Responsabilidad Social Empresarial en la Fundación Universitaria Compensar.



Los ganadores en la categoría de pequeñas empresas para esta versión fueron: Cohidra Ltda., Industrias Molinillito FoodTech S.A.S. y Try My Ride, con el tercero, segundo y primer puesto respectivamente. Entre las medianas empresas sobresalieron Infraescol S.A.S., La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S y Siete24 Ltda. Dentro de las grandes empresas las destacadas fueron Vitalis S.A.C.I, New Stetic S.A. y Droguerías y Farmacias Cruz Verde, con el primer lugar.



En el evento de premiación también se desarrolló un conversatorio en el que los ganadores de la versión anterior compartieron algunos de sus principales logros y retos. Además, el espacio contó con una nutrida agenda académica, con la participación de Beatriz Elena Ortiz Gutiérrez, directora del Observatorio de Economía Circular e Innovación de la Universidad de La Salle; Michael Marín Guerrero, líder de Proyectos de Economía Circular en Colombia y Centroamérica de Enel Colombia; y Juan Camilo Pinzón Ramírez, gerente de Operaciones de Punto Azul. Todas las conferencias tuvieron un énfasis común: la economía circular, su importancia, impactos, oportunidades y desarrollos.

"Nuestra estrategia ambiental ha ido evolucionando con el tiempo y además de considerar la infraestructura sostenible, la adecuada disposición de residuos y el consumo energético eficiente, por mencionar algunos aspectos, hemos involucrado cada vez más a nuestros proveedores y aliados quienes a través de un trabajo en red, nos ayudan a amplificar nuestra gestión en las diferentes comunidades que impactamos”, afirmó Espinosa.

Un constante compromiso con la sostenibilidad

Consciente de su compromiso con la protección y conservación del planeta, la entidad continúa trabajando en diferentes estrategias. Por ejemplo, recientemente diseñó un mecanismo para hacer el riego de las canchas de tenis de su Centro Urbano de Recreación, reutilizando de esta manera los 12.375 metros cúbicos de aguas lluvias que logran recolectar al año.



Asimismo, en el campo de la economía circular, Compensar adelanta un proceso de reconversión de la dotación de los trabajadores para darles una segunda vida a los materiales. El próximo año se espera tener una recuperación aprovechable del 50 por ciento de las dotaciones, aportando a reducir el impacto negativo de la industria textil, considerada una de las más contaminantes.

“Estamos adelantando un piloto con la Corporación Mundo Mujer para convertir los uniformes en cartucheras y otros elementos. Además, avanzamos en un proceso de recuperación de las botas de caucho que entregamos como parte de la dotación, para que vuelvan a entrar al proceso de producción”, aseguró Espinosa.



En la misma línea, desarrolla estrategias para la gestión de residuos orgánicos generados desde la operación del programa de Alimentación Escolar -PAE- entregándolos a terceros expertos, quienes se encargan de su reutilización en beneficio de los suelos.



A ello se suma que en materia de movilidad sostenible, trabaja en el fortalecimiento de una cultura ambiental desde la que se promueve el uso de medios alternativos de transporte, como la bicicleta y el carro compartido, este último mediante la aplicación Try My Ride, disponible para sus más de 12 mil colaboradores, evitando así, durante su primer año, la emisión de cerca de 13 toneladas de CO2, equivalente a la siembra de 435 árboles. También completa 588 usuarios registrados en Biciclick, quienes acumulan 22.400 kilómetros recorridos en bicicleta, evitando la emisión de tres toneladas de CO2, que equivalen a 239 árboles sembrados. Estos resultados se suman a los de sus dos buses 100 por ciento eléctricos, a través de los cuales transporta usuarios entre diferentes sedes, contribuyendo a reducir 90 toneladas de CO2 al año y generando ahorros hasta del 55 por ciento en el gasto de combustible y del 54 por ciento en mantenimiento.



Por último, en materia de nuevos proyectos, avanza en la construcción de un modelo logístico para el traslado de muestras de laboratorio clínico, con el fin de reemplazar el uso de icopor por neveras plegables que tienen una vida útil de diez años y que con nanotecnología mantienen la cadena de frío, promoviendo de esta manera una operación más limpia, segura y eficiente.



“Estas y otras iniciativas son el resultado de un trabajo colaborativo, entre colaboradores, proveedores y aliados, quienes identifican elementos clave, en la operación de los servicios, que se pueden transformar para hacerlos cada vez más amigables con el planeta”, concluyó Nubia Gregoria Espinosa, directora de la Unidad Centro de Servicios Compartidos de Compensar.

Para otros detalles ingrese a corporativo.compensar.com.