La interacción entre la academia y el sector productivo se ha convertido en una necesidad que cada día concentra más la atención de quienes reconocen en ella un acertado mecanismo para identificar retos, oportunidades y otros factores relevantes para incrementar la competitividad de las naciones en un entorno cada vez más globalizado.

Conscientes de esa realidad, y como parte de su constante evolución y apuesta por la innovación para brindarles a sus usuarios nuevas alternativas, el pasado 14 de junio, Compensar y su Fundación Universitaria –con la colocación de la primera piedra– dieron inicio al proyecto de lo que será el nuevo campus de esta casa de estudios, una revolucionaria iniciativa de 27.554 metros cuadrados, con capacidad para albergar 4.101 personas de manera simultánea y que abrirá sus puertas en el año 2025.



Para Marco Llinás Volpe, rector de la Fundación Universitaria Compensar, uno de los objetivos de este ente educativo será convertirse en un acelerador de competitividad para las empresas en términos de productividad y para el estudiante en materia de crecimiento y empleabilidad, por lo que allí van a converger de una forma única una caja de compensación, con trayectoria de más de 43 años asociada al bienestar integral de las personas, y el sector empresarial, con un espacio para que desarrolle sus proyectos, consultorías, trabajos de investigación, prácticas, incubadoras, Spin-Off, etcétera.



A lo anterior, se suma esta entidad educativa con todo su bagaje académico, tanto en educación formal como en la no formal y que hoy está marcando la pauta en temas de micro certificaciones para que las personas puedan habilitarse durante su trabajo y estar en óptimas condiciones para agregar valor a las compañías.

La tecnología al servicio de la educación

En lo que se refiere a esa relación entre educación, tecnología y experiencias empresariales, que sin duda se fortalecerán con el nuevo campus, el rector considera que es justamente lo que viene marcando la pauta hoy en día, y lo que hace la diferencia es la tecnología.



No obstante, advierte que esta no es nada si no hay el talento desarrollado o si no se cuenta con un proyecto detrás en donde el individuo tenga un enfoque hacia la productividad y pueda realizar completamente sus propuestas, ya sean en términos de intraemprendimiento para las empresas o de emprendimiento en planes futuros que las personas tengan en ideas, con lo que se está consolidando un gran cambio en la educación.



Según el directivo, la educación en la actualidad está más de la mano del estudiante que quiere recibir todo el apoyo a través de una construcción no solo desde la academia, sino desde el entorno, y por eso destaca que es justamente esto lo que hace de este proyecto algo único y una nueva categoría de universidad, en donde los alumnos van a tener a su disposición todo un ecosistema para el logro de sus objetivos.



Asimismo, explica que este proyecto arquitectónico va a ser muy diverso y disruptivo en su propuesta, puesto que se aparta de todo lo tradicional y se enfoca en la creatividad y la innovación, con 53 aulas multipropósito, más de 53 laboratorios, áreas dedicadas exclusivamente para el apoyo de los proyectos y el bienestar (3.173 metros cuadrados), espacios públicos (2.811 metros cuadrados) y zonas comerciales (730 metros cuadrados), 347 estacionamientos, área administrativa (384 metros cuadrados), un salón magistral para 365 personas y una capacidad para 453 en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI); todo puesto a disposición de los empresarios.



Pero más allá de los evidentes beneficios que ofrecerá este campus, Llinás Volpe resalta la filosofía institucional, que gira alrededor del desarrollo de la persona y de sus valores, con fin de tener estudiantes que estén en permanente crecimiento interior y con la disposición de contribuir a la generación de una sociedad mucho más equitativa.



“Nosotros los acompañamos en ese propósito con los fundamentos, principios y valores de nuestra universidad, y de otra parte en su proyecto formativo a lo largo de la vida, ya que esta iniciativa no abandona al alumno. Queremos que la persona tenga un ecosistema robusto que lo pueda acompañar en ese crecimiento y no solo a él, sino a su familia, su comunidad y su entorno”, enfatiza.

Transformando vidas

De acuerdo con Llinás Volpe, con este proyecto se genera una ruptura transformacional con relación al impacto en el bienestar de los afiliados a Compensar, por cuanto esta entidad conoce el poder de la educación para transformar vidas y continúa materializándolo hoy con una infraestructura que consolida ese propósito.



En ese contexto, añade que la educación para que sea articulada con la empresa debe ser integral, es decir, desde la selección de las iniciativas académicas, el acompañamiento del estudiante, ya sea en ideas de emprendimiento (como enfoque principal) o en la empleabilidad, donde la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar juega un rol determinante, con un conocimiento detallado de lo que está sucediendo en el sector real, en la pertinencia de los programas y en cómo se puede impactar con ellos de manera eficaz y eficiente en la productividad.



“Adicionalmente, el 89 por ciento de nuestros estudiantes están vinculados laboralmente, surten prácticas de forma permanente en los diferentes ciclos propedéuticos, lo que los promueve a tener una capacidad de actuar a unos niveles óptimos y deseados por el sector privado”, anota Llinás Volpe.

Formación para los colombianos

La construcción de esta moderna sede, que tendrá la certificación EDGE por tratarse de una infraestructura sostenible gracias a los ahorros planificados en energía, agua y eficiencia en utilización de materiales, beneficiará anualmente a cerca de 16.000 estudiantes en educación formal, a más de 10.000 en educación no formal, a 18.303 personas en formación vocacional y a más de 4.300 empresas en asesoría y formación empresarial, impactando a cerca de 118.000 trabajadores.



En cuanto a los retos que implica un proyecto de esta magnitud, el rector señala que uno de los principales será continuar entregando una educación de alto nivel, con tecnología y donde puedan atender los aspectos más importantes del ser, su crecimiento y además fortalecer y apoyar a los estudiantes con nuevas iniciativas de bienestar.



De allí que, “generar asequibilidad en la educación es uno de los grandes desafíos y por eso Compensar acompaña a sus afiliados a través de becas, subsidios y apoyos financieros educativos para afianzar esos proyectos y poder hacerlos realidad para que impacten positivamente a la sociedad en general”, subraya Llinás Volpe, quien afirma que con el nuevo campus se pretende una transformación en diferentes dimensiones.



Así, la Fundación Universitaria Compensar, que dirige sus esfuerzos en favor de la población de los estratos 1, 2 y 3, por medio de este nuevo centro de estudios, continuará aportando a los miembros de la comunidad educativa y a los actores del modelo pedagógico, la gestión de herramientas potenciales para enfrentar los retos globales del siglo XXI, a través de procesos educativos disruptivos y creativos que fortalecerán el lema principal de la institución: ‘Educación para Avanzar’.

