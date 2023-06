"Me gusta toda la experiencia que he tenido, los compañeros que he hecho. He aprendido tonos de colores, cómo agregar luz y sombra. Acá tengo mi segunda familia”, manifiesta emocionada Dayanis Calderón, quien hace parte del puerto de Pintura; mientras que Daniel Triana, en tono eufórico, expresa su felicidad por pertenecer al puerto de Canto y de Danza. "A mí me gusta bailar, porque a través del baile me lleno de energía y me dan ganas de superarme, y por medio del canto expreso mis sentimientos".

Como ellos dos, ya son más de 700 niños los que han tenido la fortuna de haber ‘arribado a un puerto seguro’ como lo es la Fundación Casa Barco, creada y dirigida por María Laura Quintero, reconocida actriz, modelo, presentadora y profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia.



Y es que como lo explica el profesor de Teatro Nolberto Campo: "Casa Barco ha modificado la vida de muchas personas en esta ciudad (Valledupar). El arte ha servido como un catalizador que acelera los procesos positivos de los niños como el aprendizaje, valores como el respeto y la responsabilidad. Este es el vehículo por el cual puede salvarse la humanidad, se puede ver el mundo de otro color y es claro que el arte abre el espectro. Eso ha ayudado mucho a estos chicos y eso se ve reflejado en lo que vemos en sus familias y en cómo han cambiado su forma de ser".



Proveniente de una familia de grandes servidores a la gente y las causas sociales –pues sus cuatro abuelos se distinguieron por sus aportes a la comunidad, y con un papá pintor, compositor, artista, arquitecto y gestor cultural muy importante en la región, y una madre periodista, siempre vinculada a los medios de comunicación–, María Laura creció en lo que ella define como una ‘cajita de arte’.



Toda esa influencia y su gran corazón primero la llevaron, hacia el año 2010, a trabajar por brindarles oportunidades a aquellos jóvenes que estudiaban Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar, de la que su padre era decano, por lo que creaba campañas, obras de teatro y licitaba para darles alguna alternativa.

La importancia del arte en la niñez

Sin embargo, dentro de ese labor, María Laura muy pronto también sintió la necesidad de trabajar con niños, puesto que evidenció que existía una falencia en la educación artística y cultural para este grupo poblacional.



"Cuando se implementa el arte en la educación básica, el desarrollo cognitivo del niño es mucho más eficiente, veraz y él va a ser mucho más activo y su proceso de aprendizaje va a ser más fácil. Y al ver que en Valledupar no había una escuela de artes para niños, ni talleres que les entregaran herramientas para su desarrollo, quise darle vida de Casa Barco”, recuerda Quintero.



El haber tenido la fortuna para poder aprovechar todas las oportunidades que le daba su familia, la llevó a preguntarse qué pasaba con los demás niños que no tenían las mismas posibilidades para identificar sus talentos y desarrollarlos.



Así que, acompañada de algunos jóvenes de la universidad que tenía agenciados, se fue al barrio Bello Horizonte y en un comedor social comenzaron a dictarles a los niños lúdicas y clases de danza, manualidades, pintura, etcétera.



Sin embargo, la artista se encontró con una triste realidad y es que esos menores de edad habían normalizado cualquier tipo de abuso, al igual que el crimen, la violencia y el uso de las drogas, una realidad que causó en ella un fuerte impacto.

Un cambio de rumbo

Lo anterior, sumado a una balacera que sorprendió al equipo de María Laura y a otras personas que la habían acompañado a entregar regalos en un diciembre, hizo que ella tomara la decisión de no volver a la zona y de replantear todo lo que estaba haciendo en favor de esta comunidad.



Así, para 2014, buscó el apoyo de Wilson Ibáñez, con quien había estudiado en la universidad, pues consideró que necesitaba de un financiero que la ayudara a estructurar la fundación y con el objetivo de poder medir su impacto, censar a la población, montar una estrategia de atención, misión, visión, las metas y todo lo que se requería para tratarla como una empresa.



"Llamé a Wilson y le conté mi idea de abrir una escuela de artes para los niños, para que ellos puedan salir de sus barrios, cambien de ambiente, estén en un espacio seguro donde no estén expuestos a todos los peligros de las calles y que la misma sociedad ha permitido. Así, con su empresa Arquib, me estructuraron todo el plan financiero, proyectaron cuáles iban a ser nuestros gastos, nuestros ingresos y demás detalles para darle orden a la fundación”, relata Quintero.



De esta manera se concreta la idea de Casa Barco, llamada así por la forma y diseño del inmueble donde funciona y que fue cedido por la familia de María Laura, y que se ha convertido en ese lugar donde los niños cuentan sus realidades, pero también donde descubren sus talentos y sueñan a través de su creatividad, gracias a talleres de teatro, danza, música y artes plásticas.

El rol de Arquib

Wilson Ibáñez, CEO de Arquib, es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Foto: Cortesía

¿Va a ser empleado toda la vida o va a crear empresa? Esta fue la pregunta que le hizo el padre a Wilson Ibáñez y que en ese momento le ‘rayó’ la cabeza, al venir de una persona que siempre había trabajado para una compañía, buscando la estabilidad y disminuyendo el riesgo en el ámbito laboral.



Eso lo tomó como un estímulo para buscar algo totalmente distinto y empezar a crecer de otra manera. Como profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales del Externado entendió que debía inclinarse por un emprendimiento relacionado con su carrera, que tuviera una curva de aprendizaje más rápida. Así, le dio vida al Grupo Inversiones Arquib, primero, con la única intención de manejar un tema familiar, experimentando en distintas líneas de negocio (invertir en empresas, en acciones, compra de facturas y comenzaron a hacer consultoría administrativa y financiera para empresas).



“En ese momento nos empieza a ir muy bien y a tener un despegue importante a nivel de ventas, y nos dimos cuenta de que muchas empresas nacientes como la nuestra tenían una serie de vacíos en términos legales, fiscales y de conocimiento para la creación de las mismas, pero que tenían ideas de negocio muy buenas. De esa forma vimos que había una oportunidad para que Arquib comenzara a ser un eje fundamental de esas compañías en la etapa temprana de esos emprendimientos, y que es esa fase donde tienen la idea, esta tiene futuro, pero no saben cómo ponerla en marcha”, afirma Ibáñez.



Sin abandonar las demás líneas de negocio, Arquib quiso concentrarse de manera especial en esas ideas que querían convertirse en empresas sostenibles y, con ese fin, desarrollaron una estrategia muy particular para esos emprendedores lo que, en definitiva, ha sido lo que ha dejado mayor huella y recordación ante los clientes en estos nueve años de labores.



“Casa Barco se acogió en parte a esa medida, pues además de la amistad y cercanía con María Laura, la idea que ella me planteó en el 2015 de tener una fundación enfocada en el arte y que este se convirtiera en un motor de cultura y de emprendimiento para los niños en condición de vulnerabilidad en Valledupar, me sonó como una iniciativa muy innovadora, porque cuando uno ve emprendimientos desde el punto de vista social se confunde mucho con la filantropía”, comenta el CEO de Arquib.



No obstante, reconoce que María Laura tenía una idea muy bien estructurada –a partir de los pilotos que ya había hecho con la Fundación Elenco– y eso los motivó para acompañarla en el proceso de formación de Casa Barco.



Fue así que Arquib se vinculó desde cero para ayudarles a que todo el modelo de negocio de la Fundación resultara exitoso y así comenzaron a apoyarlos en lo administrativo, contable, legal, los trámites de constitución para que quedara con las directrices normativas para poder recibir dineros de donaciones por parte de entidades públicas; además de poder tener una estrategia de negocio que les permitiera buscar apalancamientos con empresas del sector privado o en fundaciones de segundo piso y tener un modelo sostenible de ejecución.



“Durante todo ese tiempo empezó a nacer en Arquib una filosofía que nosotros, cada vez que ejecutamos un proyecto con una empresa, vemos como un común denominador y es que todo niño que ha tenido una formación artística que le ha impulsado su creatividad, es un niño que tiene más herramientas de innovación cuando es grande y que amplían sus posibilidades de ser exitoso”, enfatiza Wilson Ibáñez, CEO de Arquib.

