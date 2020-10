Finca raíz: un paraíso de posibilidades

Después de abril, un mes crítico en medio de la pandemia por el covid-19, el sector constructor empieza a recuperarse. La amplia y diversificada oferta en el Tolima para todo tipo de perfil de compradores sigue con éxito.

Según Veliz Alfonso Mejía Ramírez, presidente de la Junta Directiva de Camacol Tolima, hoy se pueden encontrar desde Vivienda de Interés Prioritario (VIP) hasta la vivienda No VIS por encima de los 500 SMMLV que, aunque está distribuida por variados puntos de la ciudad, hay sectores estratégicos que experimentan desarrollos importantes como el Vergel, la calle 60, vía al aeropuerto Perales, El Poblado-Picaleña y El Salado.



“Los constructores han sido prudentes en el lanzamiento de proyectos y han optado por lanzar nuevos o etapas de edificaciones ya existentes de una manera estratégica y en línea con las nuevas dinámicas del mercado, nutriendo una gran oferta para todos los presupuestos”, asegura el ingeniero Mejía, presidente de la Junta Directiva de Camacol Tolima.



Además, con la reactivación del sector constructor, también llega el empleo, que según el arquitecto Juan Carlos Cardona, gerente general de Urbana Constructores S.A.S., no solo se deriva de manera directa, sino indirectamente de toda la cadena de valor, vital para mantener un ciclo económico productivo constante y mover las economías individuales de inversión y comercialización, así como de la banca a partir de créditos constructor e hipotecario.



Y tiene mucho que ver que el departamento del Tolima está en constante crecimiento debido a un panorama de desarrollo y proyección de la región en un escenario favorable catapultado, según Roberto Moreno, presidente de Amarilo, por la llegada de nuevas industrias que se suman a la riqueza arquitectónica que ha hecho que tolimenses y los colombianos en general, vean la posibilidad de encontrar allí su primera vivienda o adquirir un segundo hogar para épocas de descanso.



“Este desarrollo del sector constructor también sirve para abrir el espectro y la llegada de nuevos inversionistas que cuentan con infraestructura y un musculo financiero interesante para proyectar nuevas oportunidades no solo de vivienda, sino de otros usos para los tolimenses”, recalca Andrés García, gerente comercial de Prodesa.

Zonas estratégicas de la oferta

Según el ingeniero Mejía de Camacol Tolima, se destacan zonas de desarrollo como son la Calle 60, conocida como 'La milla de oro', que es una de las más representativas de la ciudad con áreas residenciales, actividad comercial, amplia y diversa oferta gastronómica y oficinas, además de tres de los centros comerciales más importantes de la ciudad, donde se destacan las viviendas de estratos 4 y 5.



El otro sector es la vía al aeropuerto Perales, una zona joven con áreas de expansión urbana en desarrollo gracias a varios planes parciales donde sobresale un diseño urbanístico innovador con amplias zonas verdes, senderos, parques y ciclorutas, con una oferta diversificada de viviendas VIP, VIS y No VIS en segmento medio. También está la zona Poblado-Picaleña hacia la entrada de Ibagué desde Bogotá, con una oferta muy campestre de VIP, VIS y No VIS. Y, por último, según el directivo de Camacol Tolima, está el sector El Salado en la zona norte de la ciudad conectando con los municipios del norte del departamento, con una oferta de vivienda VIP y VIS, privilegiado con un clima cálido, oferta gastronómica y establecimientos de recreación.

Proyectos para todos los gustos y presupuestos

La ciudad más importante es Ibagué, que no solo es una de las ciudades intermedias más importantes de Colombia, sino la capital musical del país, con ventajas de oferta de servicios complementarios y precios muy convenientes, que han impulsado la compra de segunda vivienda en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS, pues según el presidente de la Junta Directiva de Camacol Tolima, sirven para personas o familias que visitan la ciudad, para aquellos que requieren visitar con frecuencia Ibagué y para los pensionados que buscan una ciudad amable y agradable para vivir.

Una ciudad dentro de la ciudad

En este rango está la Hacienda Santa Cruz, un megaproyecto ubicado sobre la vía de doble Calzada al Aeropuerto Perales, con 1.896 unidades de vivienda entre $82 y $126 millones, en un entorno seguro y sostenible con servicios integrales. Allí, Amarilo tiene dos proyectos. El primero denominado Terra con 640 apartamentos, agrupados en 16 torres de 10 pisos, que contará con portería con Lobby doble altura, cuarto de empleados, salón comunal, salón de juegos, salón disponible (tienda), plataforma elevadora para personas con movilidad reducida, piscina para niños y piscina para adultos, cuarto de basuras, oficina de administración, baños de mujeres, hombres y personas con movilidad reducida, terraza BBQ, gimnasio, cuartos técnicos de energía y suministro de agua, planta eléctrica suplencia parcial (zonas comunes), tanque de reserva de agua, parque infantil, zonas verdes, senderos peatonales, parqueaderos (comunales, visitantes y motos) y bicicleteros.



“También tenemos allí el proyecto Cyma con 440 unidades de vivienda, agrupadas en 22 torres de cinco pisos. Al ser una ciudad dentro de la ciudad quienes habiten estas viviendas, tendrán vías de acceso, entidades educativas, comercio, parques, ciclorutas, entre otros servicios, en su alrededor cercano, y para el caso de Cyma, zonas comunes importantes como piscina para niños y adultos, salón comunal, salón de juegos, salón disponible, parque infantil, gimnasio al aire libre, zonas verdes, senderos peatonales, parqueaderos (comunales, visitantes y motos) y bicicleteros”, recalca Roberto Moreno, presidente de Amarilo.

Una 'ecociudad' para vivir a plenitud

Otra gran propuesta en el sector de Picaleña en Ibagué es la Ecociudad de la Riviera, donde se puede disfrutar de una variedad de parques para todas las edades y amplias zonas verdes. Allí la constructora Prodesa tiene dos proyectos VIS. El primero de ellos es Granate, con uno de los aptos con subsidio más grandes de Ibagué con hasta 68 m2 y unas zonas sociales generosas que incluyen parque biosaludable, piscina para niños y adultos, zona de BBQ, salón de juegos y parque infantil. “Allí también tenemos el proyecto Carmesí, un proyecto VIP con apartamentos de 40,4 m2 y todas las ventajas de esta ecociudad”, asegura Andrés García, gerente comercial de Prodesa.

Vía al aeropuerto, un proyecto de gran valorización

Antigua es un proyecto de apartamentos de Urbana Constructores S.A.S., detrás de la Clínica Medicadiz, en una de las zonas de gran valorización, conformado por dos torres de 15 pisos con apartamentos desde 108 m2 y penthouse desde 183 m2. “Solo tendremos cuatro apartamentos por piso, donde se encuentran tres alcobas, la principal con vestier y balcón, sala, comedor, zona de estar o estudio, amplio balcón, depósito y zona de parqueadero en sótano y semisótano. No se comparte muro entre vecinos, iluminación y ventilación natural y zonas sociales que incluyen zona de BBQ, gimnasio, salón de pilates, sauna, salón de juegos, salón de juntas, área de zonas de juegos infantiles, plazoleta al aire libre, piscina, jacuzzi, solárium o terraza mirador, entre otros”, asegura Juan Carlos Cardona, gerente general de Urbana Constructores S.A.S.

Una experiencia de confort y amplio desarrollo en El Poblado

Mallorca es un proyecto multifamiliar de apartamentos ubicado en El Poblado frente a Mercacentro, donde se proyectan diez torres de 12 pisos con apartamentos todos esquineros con parqueadero privado, que según Cardona de Urbana Constructores, tiene ventajas asociadas como la iluminación y ventilación natural, fachadas en ladrillo, áreas libres y verdes peatonales que representan el 60 por ciento del terreno, complementados por zonas sociales que incluyen cuatro piscinas (dos de adultos y dos de niños), salones sociales, zonas de juegos infantiles y arenera, zonas para BBQ, área deportiva con cancha sintética y cancha múltiple, senderos y zonas verdes (14.000 m2) y 4.500 m2 de bosque nativo.