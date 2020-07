Finanzas buscan salida al covid-19

Para José Fernando Gil, director del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, hay aspectos positivos que dan serenidad y motivan a buscar salidas y a evitar situaciones complicadas.

“En principio, encontramos ‘la casa ordenada’, incluidas sus finanzas. A pesar de que estamos en Ley 550, el gobierno anterior había cumplido en más del 90 por ciento con sus acreencias, lo cual permitió recibir un departamento con una ejecución saludable desde el punto de vista económico”, señala. En cuanto a la capacidad de endeudamiento, el departamento tiene compromisos por $300.000 millones, quedando la posibilidad de ejecutar $50.000 millones. Mientras que en recursos de balance, encontraron $460.000 millones que les dieron el aire para atender las inversiones necesarias y la emergencia del Covid-19. También, otro aspecto que da calma a esta administración, es que se recibió nuevamente calificación AAA y F1+ en el manejo de sus finanzas.



“Esto significa que tenemos bajo riesgo de incumplir con las acreencias en el largo y mediano plazo. Algo muy bueno, y que se constituye en un reto para mantener las finanzas organizadas”, comenta el director de Hacienda y Finanzas del Valle. Respecto a lo que se debe mejorar y las nuevas iniciativas a desarrollar en estos cuatro años, figura como esencial la tecnología “en tesorería y rentas, y que el módulo de deudores sea totalmente automatizado, al igual, que el módulo del estado del tesoro, y sobre todo implementar un tablero gerencial en línea que permita conocer cómo va el recaudo de las rentas en tiempo real”.

Buscando el equilibrio

En cuanto a la situación generada por el Covid-19 y su impacto en las finanzas, el director de Hacienda del Valle le está apuntando a una visión conservativa, pues considera que los ingresos tributarios y no tributarios no podrían caer en el orden del 40 por ciento.



“Porque comparando enero 2019 2020, el recaudo actual de ingresos tributarios fue superior en 4,5 por ciento; en febrero 11 por ciento, en marzo, iniciando la pandemia, superamos el recaudo en un 9 por ciento; en abril tuvimos una gran caída por el aislamiento preventivo obligatorio y cierre de los establecimientos comerciales, como consecuencia, los ingresos cayeron el 50,1 por ciento, y en mayo un 46,7 por ciento”, explica el funcionario. En cinco meses, la baja de ingresos quedó en 18,5 por ciento. Lo presupuestado en el Plan Financiero del Desarrollo ‘Valle Invencible’ se había establecido en una caída del 40 por ciento. En cuanto a los ingresos no tributarios, se observó en los cinco meses una caída del 25,6 por ciento. En lo que tiene que ver con la suma de los dos conceptos, arroja una caída del 20 por ciento, cabe destacar que estos dineros hacen parte de los ingresos corrientes para financiar el giro normal de operaciones de funcionamiento e inversión. “Esto –dice Gil Moscoso- nos ha obligado a aplazar gastos de funcionamiento e inversión del presupuesto original, en la suma de $355.865,3 millones, mientras que la cifra aforada está en $1,99 billones”.

Cumplimiento de obligaciones

Según el comportamiento del recaudo y de los contribuyentes, la situación está apuntando a que no se va a superar la meta de reducción del 40 por ciento. “Además, de acuerdo con la instrucción de la señora gobernadora, hemos priorizado los gastos de personal y el pago de los contratos de prestación de servicios. Garantizando salarios, primas y demás prestaciones sociales”, comenta.



De igual manera, con el propósito de impulsar a la pequeña empresa y a profesionales independientes con créditos de fomento, se suscribió un convenio con Bancóldex, “donde la Gobernación coloca una contrapartida de $3.000 millones de pesos y ellos colocan $60.000 millones a una tasa de interés muy baja”.



También, se han cumplido con las acreencias, de hecho, se coordinó con los bancos para que concedan un periodo adicional de gracia por este año, y concedieron un periodo adicional, con lo cual el servicio de la deuda logró bajarse $17.000 millones de pesos. Por otro lado, está el ‘Acuerdo de Reestructuración de Pasivos’, que eran las deudas que tenía pendiente el departamento desde el 2013. Durante esta emergencia sanitaria, “tuvimos la oportunidad de reunirnos en dos ocasiones con el Comité de Vigilancia, en principio, para proponerles que nos permitieran liberar una serie de recursos por $43.000 millones de pesos, que generaría mayor flujo de caja, y así poder atender nuestras obligaciones departamentales, y nos fue concedido”, señala Gil Moscoso.



Para cerrar, al principio del año se debía pagar $156.000 millones y se logró llevarlo a $113.000 millones, lo cual es muy bueno para las finanzas del departamento, porque da un respiro, gracias al aval de la promotora del Ministerio de Hacienda y con el beneplácito y apoyo del Comité de Vigilancia del ‘Acuerdo Acreedores’.