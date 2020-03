Financiación: para materializar el deseo de un vehículo propio

Para hacer realidad la compra del carro de los sueños de muchas personas, las facilidades de financiación resultan, en muchas ocasiones, definitivas. Y por eso las principales marcas continúan haciendo alianzas estratégicas con bancos y entidades financieras para ofrecer esas buenas opciones a sus clientes.



Aunque Autoelite revela que no está casado con ningún banco, sí cuenta con un par con los que más están trabajando. Sin embargo, Daniel Restrepo, gerente administrativo y financiero de esa compañía, explica que generalmente sus clientes llevan ya listos sus preaprobados con sus propios bancos, porque manejan cuentas a nivel corporativo o de sus empresas.

“De todas maneras nosotros acá les ofrecemos financiaciones con nuestros aliados y, pese a que no hay planes específicos, siempre tratamos que las entidades se ajusten al comprador, debido a la diversidad de perfiles que se presentan. Por ejemplo, si para una persona resulta atractivo un 50-50, para otra lo puede ser un plan sencillo a 5 años, tasa fija y punto.



Por eso les decimos a los bancos que no se casen con un plan en particular, sino que traten de mostrar esa gama amplia de planes para que el interesado pueda seleccionar el que más se ajuste a su perfil”, afirma.

Opción de financiamiento

Lo que busca Autoelite es decirle al cliente que allí cuentan con las opciones que ellos quieran y que pueden financiar sus vehículos de la forma que más se ajuste a sus condiciones, teniendo en cuenta que lo que en estos casos juega mucho -y que es con lo que los bancos más compiten- es la tasa, y que es finalmente lo que cada persona mira para saber cuánto va a pagar en intereses por equis años de financiación.



Por el lado de Autogermana S.A. señalan que esa financiación ahora es más fácil, puesto que en este momento tienen como aliados financieros a Sufi y Finandina, que pueden brindar tasas de hasta el 0,8 por ciento, o 0,7 en algunos casos, lo que para ellos se traduce en tasas realmente buenas y accesibles para cualquier persona.



Incluso, de acuerdo con Alejandro Hoyos, product genius de Autogermana S.A., hay usuarios que se han beneficiado por adquirir vehículos 100 por ciento eléctricos con tasas desde el cero por ciento de financiamiento. Gracias a una alianza de BMW con Sufi, el cliente da cierto porcentaje inicial del auto (el 30 o 40 por ciento), es decir, 50 o 40 millones de pesos y el resto pueden financiarlo.



“Hacer esto a tasa cero se vuelve una comodidad bastante grande, en realidad es un beneficio muy amplio que podemos tener, no solamente con los eléctricos, sino también con tasas muy bajas en carros bastante accesibles”.



El funcionario también subraya que actualmente están trabajando mucho en el ‘Plan Select’, a través del cual el comprador paga una cantidad equis sobre el precio del automóvil, más o menos el 30 por ciento, y el resto lo financia a 5 años, pero con una figura interesante.



“Ese financiamiento no va a hacer total, sino del 50 por ciento del valor o sea me está restando otro 20 por ciento del vehículo. Lo que hago es pagar cuotas mensuales por el carro y después de estos 5 años ¿qué pasa? El banco me dice usted ha pagado ya, por ejemplo, el 80 por ciento con lo que dio al principio. Quedando el 20 por ciento por pagar, usted puede hacer una cosa, traer su vehículo y acá nuevamente se lo retomamos y lo contamos como la parte inicial de su pago, mientras que sigue pagando un canon similar al que estaba cancelando, pero por un automóvil completamente nuevo y lo otro se financia”, explica Hoyos.



La otra opción que tienen es que ese 20 por ciento que está pendiente se puede pagar inmediatamente o refinanciarlo si la idea es conservar el vehículo, por lo que se puede volver a financiar esa parte en otras cuotas que le queden más cómodas al usuario.

Lo anterior es ideal si lo que quieren las personas es renovar de carro cada 5 años.



“Aunque al comienzo debo dar una cantidad importante del vehículo (más o menos un 40 por ciento), de igual manera voy a estar estrenando cada 5 años y voy a pagar lo mismo. Si ya estoy acostumbrado a pagar esa suma, pues no me va a doler seguirlo haciendo por un vehículo nuevo y, además, venderlo no va a hacer un problema, porque se le entrega al concesionario, que lo retoma por un valor comercial establecido en ese momento”, añade el Product Genius.



Con respecto a los requisitos que se exigen para un tipo de plan como el mencionado, indica que están el 30 por ciento inicial del valor del vehículo que se desea comprar y anexar los papeles para el financiamiento. En el concesionario se hace un pre-aprobado, un estudio de crédito y listo.



Para esa modalidad es clave tener en cuenta que la cuota es casi fija, pero lo que pasa es que si a los 5 años la renovación se va a hacer por un auto de un precio superior, pues obviamente esa cuota va a ser más costosa, mientras que si se va a mantener en la misma línea, ese cambio no debería afectar las cuentas del cliente.

Más planes

Por su parte Renault Colombia está poniendo a disposición de sus clientes el denominado ‘RCI Colombia’, con la cual se puede realizar la compra de vehículos a través de la financiación, la misma que está disponible para la adquisición de usados, que son entregados como parte de pago de carros nuevos.



También existe el ‘'Plan Renault Empresas’, que se presenta como una solución para los clientes del segmento profesional o empresas, con una oferta completa que incluye, además del vehículo, un paquete de seguros.