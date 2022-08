Durante 36 años, la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI), de la Universidad Externado de Colombia, ha formado profesionales en pregrado, posgrado y educación continuada, quienes responden a los retos de la sociedad, cada vez más compleja e internacionalizada.

FIGRI se divide en tres escuelas: Finanzas y Negocios Internacionales; Gobierno y Políticas Públicas; y Relaciones Internacionales. Las tres escuelas lideran la creación de una robusta oferta de cursos que atraviesan lo financiero, lo público y lo internacional.



El modelo de escuelas le ha permitido a la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI) posicionarse como un referente en el país. Por ejemplo, los estudiantes del programa de pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales han resultado ganadores en las rondas locales, durante 11 años consecutivos, del concurso universitario CFA Research Challenge sobre análisis financiero, organizado por el Chartered Financial Analyst Institute (CFA), que es la agremiación de profesionales en finanzas más grande del mundo.



Por otro lado, el programa de Gobierno y Relaciones Internacionales se ha posicionado en el análisis de políticas públicas y de la gestión pública en Colombia, siendo solicitada para capacitar a tomadores de decisiones del orden tanto local como nacional e internacional, a funcionarios públicos, y para la realización de consultorías nacionales e internacionales.

Una de las consultorías fue realizada en 2020, cuando en alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública estudiaron los procesos de desempeño de los funcionarios de carrera.



Estos son solo algunos de los datos del posicionamiento conseguido por FIGRI, que aunque fue creada en 1986, el modelo de escuelas “fue adoptado desde el 2019 para responder de manera asertiva a las necesidades del mercado laboral, por un lado, y de formación e investigación, por el otro”, señaló Paula Ruiz, directora de la escuela de Relaciones internacionales de la Facultad.



La docente agregó que FIGRI “se ha centrado en formar profesionales capaces de entender el mundo para actuar en él y transformarlo, alrededor de esas tres grandes líneas de formación”.



De FIGRI se gradúan cada año profesionales que se ubican en el ámbito nacional e internacional. El 86 por ciento de los egresados en Gobierno y el 91 por ciento del programa de Finanzas consiguen trabajo en el primer año después de graduarse.

FIGRI se divide en tres escuelas, que ofrecen formación interdisciplinar. Foto: Cortesía Universidad Externado

Liderazgo en las finanzas

Para Nicolás París, director de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales, una de las finalidades de la Escuela “es acercar la academia con la industria; establecer lazos de comunicación en temas de finanzas corporativas y finanzas públicas, entre otros”. Esto se logra a través de la formación especializada que reciben los estudiantes en pregrado, posgrado y educación continuada.



El programa de pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales es el primero del país con un enfoque interdisciplinario, y se ha destacado por darles herramientas a los estudiantes para la toma de decisiones, con visión de liderazgo. A su vez, cuenta con acreditación de ocho años del Ministerio de Educación, y tiene membresía al University Affiliation Program del Chartered Financial Analyst Institute (CFA).



En el pregrado, los estudiantes reciben formación en la administración de recursos financieros en entornos de incertidumbre, así como comprenden la incidencia de la política nacional e internacional en los mercados.



El resultado de esta educación son los 11 triunfos consecutivos que han tenido los estudiantes de Finanzas y Relaciones Internacionales en el CFA Research Challenge. “Es el concurso más famoso del mundo de análisis y recomendación de inversiones a nivel local, y el programa de Finanzas y Relaciones Internacionales ha dominado desde que se creó, siendo el único ganador desde el 2011”, destacó el profesor París.

Este año, el programa también resultó ganador en el primer concurso CFA Ethics Challenge, de la misma red internacional, que enfrentaba a los estudiantes a retos éticos en el mundo de las finanzas y de inversión.



Por otro lado, la Escuela de Finanzas cuenta con el apoyo del grupo de investigación Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas (ODEON), del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la facultad. Para adaptarse a la transformación digital de los mercados financieros, se han introducido contenidos de formación relacionados con programación y análisis de datos tanto en pregrado como en los posgrados de la Escuela.



Además, la preocupación por la sostenibilidad atraviesa a todos los programas de la Escuela, por lo que a los profesionales se les forma en la asignación responsable de los recursos, y en finanzas de impacto social y ambiental, esto es, en lo que se denomina finanzas sostenibles.

FIGRI se divide en tres escuelas, que ofrecen formación interdisciplinar. Foto: Cortesía Universidad Externado

Posicionados en la esfera pública

La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas cuenta con el programa de pregrado de Gobierno y Relaciones Internacionales, tres especializaciones y tres maestrías en temas de gobierno, desarrollo, sostenibilidad y marketing político, y el doctorado en Estudios Políticos.



La formación recibida en estos programas ha hecho que un número importante de egresados de la Escuela haya logrado posicionarse en la esfera pública, desempeñándose como alcaldes, congresistas, directores de instituciones estatales y de organismos multilaterales.



Además, según explicó Paola Montilla, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, en 2019 el pregrado en Gobierno y Relaciones Internacionales recibió la acreditación Internacional al máximo rango por la Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training Program (ICAPA).



Los logros son reflejo del reconocimiento que ha adquirido durante décadas la Escuela, que es un referente en el análisis de políticas públicas y de la gestión pública en Colombia. Esto los ha llevado a ser solicitados para capacitar y formar a líderes tanto del nivel central como del departamental, y empleados públicos.



Por ejemplo, por medio de alianzas con entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), capacita a funcionarios en temas de proyectos de inversión y gestión presupuestal.



Para el 2017, junto a la Unión Europea y la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper) la Escuela lideró un proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las Personerías Municipales.

En cuanto a la consultorías, para las cuales también es solicitada la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, sus docentes han participado en proyectos de diseño, análisis y evaluación de políticas públicas. Desde el 2021, con la Universidad de la Salle y la Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria (Agrosavia) se trabaja en el diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo de los procesos e iniciativas de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) agropecuaria en Casanare, entre otros.



Por otro lado, para promover experiencias prácticas de los estudiantes de pregrado y posgrado, la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI) implementó Capstone, una iniciativa que propicia la transferencia de conocimiento y fortalece las capacidades para el ejercicio de una ciudadanía activa.



En alianza con entidades públicas, con Capstone se han liderado 56 proyectos de investigación aplicada: Con el DNP se desarrolló un proyecto que proporcionó nuevas herramientas para la medición de la innovación pública; se apoyó al Ministerio del Interior en la creación y aplicación de un Sistema de Indicadores para la Reconciliación Multidimensional (SIRM) en ciudades capitales.



En materia de investigación, la Escuela de Gobierno y Políticas públicas cuenta con el grupo de investigación Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública (OPERA), uno de los tres grupos de investigación del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la facultad, y uno de los seis grupos de investigación que en las últimas mediciones del Ministerio de Ciencias ha logrado tener la más alta categoría de calificación (A1).



Opera edita el Anuario de Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia que recopila estudios sectoriales de los programas puestos en marcha por el gobierno. También publica libros de investigación sobre distintos temas con el fin de contribuir a la discusión de la agenda pública.

Estudiantes de la especialización en Marketing Político. Crédito: Universidad Externado de Colombia. Foto: Cortesía Universidad Externado

Todo está atravesado por lo internacional

Hacemos cursos cortos y diplomados, que les permitan a las personas estar actualizadas, porque las relaciones internacionales son dinámicas y complejas. FACEBOOK

TWITTER

La Escuela de Relaciones Internacionales es el eje articulador de los programas de pregrado en Gobierno y en Finanzas, lo que aporta una mirada interdisciplinar a la formación académica.



Paula Ruiz es la directora de la Escuela y explicó que “las relaciones internacionales de nuestra facultad se han caracterizado por entender que todos los temas pasan por lo internacional”.



La Escuela cuenta con el apoyo del grupo de investigación Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (OASIS) del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la facultad, desde el que se analizan temas fundamentales de la agenda internacional que tienen implicaciones en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, cambio climático, migración, seguridad, lucha contra la pobreza, desarrollo sostenible, economía internacional, crisis financieras o guerras como la de Ucrania y Rusia.



Además, la docente Ruiz destacó la amplia oferta de cursos cortos que también ofrece la Escuela: “Hacemos cursos cortos y diplomados, que les permitan a las personas estar actualizadas de estos temas, porque las relaciones internacionales son dinámicas y complejas, y eso nos lleva a estar creando ofertas que respondan a estas necesidades”.



Según explicó la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, en FIGRI emprendieron un proceso de internacionalización con convenios con universidades extranjeras, procesos de intercambio, bilingüismo, profesores visitantes y programas de Open Knowledge, donde los estudiantes de posgrado tienen la oportunidad de tener clases con expertos internacionales de distintas temáticas.



Además, desde 1994 cuentan con la especialización en Cooperación Internacional, que es una de sus banderas, así como la maestría en Asuntos Internacionales, en asocio con la Cancillería, que busca apoyar la formación de los diplomáticos de carrera.

