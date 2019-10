Felicidad: la clave de la competitividad y el éxito

Debido al estrés, en ocasiones, un equipo completo de una empresa puede disminuir su efectividad. Por eso, la falta de motivación y el estado anímico de los trabajadores son algunos aspectos importantes para evaluar y tener siempre presente, ya que pueden derivar en consecuencias como tener funcionarios menos productivos, tener fallas en el desarrollo de proyectos e, incluso, generar gastos a las compañías.

“Las personas ya no están buscando solo un buen salario, quieren dedicarse a aquello que les gusta, darle significado a lo que hacen, contribuyendo al medio ambiente y al entorno social y cultural”, comenta Jimena Vélez, gerente senior de comunidad de WeWork.



Y es que según Elive Riveros Trujillo, directora de personas, organización y cultura, POC, de HDI Seguros, la motivación es una de las claves para que las compañías avancen y sean exitosas. “Este impulso que lleva a la acción genera bienestar, por lo tanto, tendremos personas felices en los entornos laborales. Crear un ambiente seguro y motivado le permite al empleado desarrollar conocimientos, habilidades y experiencias que hacen que surja el máximo potencial de cada uno, esto contribuye a la felicidad empresarial exponencialmente”, asegura Riveros Trujillo.



Un factor que también resalta la vocera de WeWork es que las nuevas generaciones cada vez más demuestran que un equilibrio entre la vida personal y el trabajo es indispensable para ser feliz y evitar caer en estrés laboral, sobre todo en épocas decembrinas, donde hay un tiempo para compartir en familia y con seres queridos.



Yamile Pardo, directora de talento humano de BDO en Colombia, por su parte, menciona que la felicidad es una elección consciente de agradecimiento permanente, de amarnos y amar lo que hacemos día a día para cumplir nuestros sueños. Desde ese punto de vista esta es un componente intrínseco del ser humano.



“La felicidad en el trabajo empieza desde el mismo instante en que el profesional ha elegido su carrera, cuando ha identificado su propósito personal, que podrá alinear más adelante con su empleo. Entendiendo que todos los trabajadores están alineados con su propósito las empresas deben crear espacios para que el colaborador se sienta valorado y conectado con la misión de estas”, asegura Pardo.



En este caso, Vélez agrega que se debe empezar por espacios cómodos, actividades que propicien la interacción entre personas que no se conocen y talleres que refuercen las habilidades de cada uno, ya que al entregar nuevas herramientas de trabajo se pueden generar buenas ideas y nuevos procesos.



A esto Riveros Trujillo responde que “cuando la persona tiene la motivación correcta alcanza metas más fácilmente y en un tiempo más corto. De esta manera, su nivel de competencias se dispara de manera importante y trae los resultados tanto para sí como para su equipo de trabajo y, por consiguiente, para la compañía. La correlación entre la buena actitud y la consecución de resultados



se ha estudiado en diversos escenarios, donde se ha podido concluir que un mal ambiente “mata” al trabajador mientras que uno adecuado lo hace crecer”.



Según Pardo, los programas de recompensa o remuneración total, que incluyen salario emocional en sus diversos componentes, ayudan a que las presonas tengan un balance y calidad de vida, algo motivante que aporta felicidad. También, contar con iniciativas de formación en comportamientos y conocimientos técnicos para desarrollar el recurso humano que compone el equipo, ya que esto genera ambientes de crecimiento agradables que aportan a esa felicidad.



“Las organizaciones en Colombia tienen grandes retos frente a la competitividad, la felicidad y la motivación. Las empresas que no han logrado evolucionar en su forma de concebir realidades, están en riesgo de desaparecer, ya que los trabajadores como seres humanos buscamos satisfacer no solo nuestras necesidades básicas o de seguridad que se obtienen por medio de un sueldo en una empresa sino también nuestras necesidades de autoestima y autorrealización para poder brindar todo nuestro potencial”, concluye Pardo.

Básicos, pero claves

Cambiar algunas acciones en la rutina como despertar más temprano, meditar o cambiar los hábitos alimenticios puede disminuir los niveles de tensión durante la jornada laboral. Diferentes investigaciones confirman que con 'mindfulness', una técnica que aumenta la resiliencia, el bienestar y la salud física y psicológica, se refuerzan las competencias, potencializando la empatía. Una manera de practicarla, es cerrar los ojos, respirar profundamente, pensar qué lo agobia y cómo esto se puede solucionar. Luego, cuando se sienta más tranquilo, puede volver a sus labores.