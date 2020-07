Fabricantes de insumos de aseo resurgen en la pandemia

La adopción de medidas gubernamentales restrictivas para la cotidianidad de los colombianos y el normal desarrollo del ejercicio industrial en miles de empresas, como consecuencia de la llegada del coronavirus, ha permitido, que las compañías dedicadas a la fabricación de elementos e insumos de aseo y limpieza estén muy activas en las últimas semanas.



“Hemos venido atendiendo nuestras operaciones normalmente. Tenemos que estar agradecidos por hacer parte de las empresas que tienen la excepción para seguir trabajando en medio de la crisis. Nos encontramos satisfechos en el sentido de que estamos contribuyendo a sobrellevar y superar esta situación”, afirma Juan Benjamín Giraldo, gerente general de Industrias Biggest.

La toma de conciencia y las campañas de sensibilización, sumadas al temor de contraer el virus, han repercutido en que acciones como el lavado de manos y la limpieza de áreas de nuestros hogares se conviertan en prácticas frecuentes que conllevan un mayor uso de jabones, geles antibacteriales y desinfectantes, productos que indudablemente han tenido una mayor demanda por parte del mercado al detal.



Si bien esa situación podría interpretarse como una gran oportunidad comercial y de crecimiento para el sector, existen una serie de factores del entorno económico que impactan considerablemente en la rentabilidad de estas compañías.



“La demanda de productos de aseo y desinfección ha aumentado, pero tenemos una dificultad: el costo de las materias primas. Muchos de nuestros productos requieren de insumos importados y la subida del dólar no nos ayuda. La producción no ha podido aumentar al mismo ritmo de la demanda”, asegura María del Pilar Rodríguez Guzmán, directora de la Federación Nacional de Empresas de Aseo y Afines (Fenaseo).



Asimismo, el cierre de sitios de alta concentración de personas, la escasez de envases, la especulación en torno a los precios de los productos y la elaboración de artículos por parte de fábricas que no tienen los avales de las instituciones estatales son otras de las variables que han entrado a jugar en contra de las compañías legalmente constituidas.



“Si entras a Internet encuentras jabón para manos y gel antibacterial pero sin el registro del Invima y a unos precios locos. Esto hizo que las empresas que fabrican los envases y los importadores de materias primas les vendieran de contado a ese tipo de personas, dejándonos un poco desabastecidos”, señala Carlos Cruz, gerente comercial de Paboni de Colombia.

Tendencias digitales e innovación

Aunque es evidente que existan oportunistas en esta coyuntura y que la escasez de insumos importados, agravada por el precio del dólar, hayan hecho que el mercado se resienta (particularmente en la línea de productos de aseo y limpieza institucionales), algunas compañías pudieron prever la situación y proyectaron su producción futura para atender satisfactoriamente las necesidades de sus clientes.



“En febrero, viendo el panorama en países de Asia y Europa, y antes de que se confirmara la presencia del virus en Colombia, empezamos a hacer una preparación total porque sabíamos lo que se venía. Ese anticipo nos permitió planear nuestras compras de insumos y ventas a tres meses, ampliando nuestra capacidad de producción y de almacenamiento”, indica Érika Jaramillo Velilla, gerente comercial y de innovación de Klaxen.



En razón a este ejercicio de planeación, el mercado no se ha visto desabastecido ni se han dejado de cumplir los contratos vigentes, que no fueron suspendidos, dando un parte de tranquilidad en un momento en el que es indispensable contar con todo este portafolio de productos.



De la mano de esta visión prospectiva, varias compañías aceleraron sus procesos de transformación digital en frentes como plataformas web que posibiliten las compras en línea, canales de televentas y alianzas con empresas de envíos y mensajería, para facilitar la distribución.



Ante la caída en la fabricación de elementos para el mercado institucional, se incrementó la demanda de artículos de uso personal y para el hogar, un nuevo foco para el desarrollo de soluciones innovadoras y efectivas que respondieran y superaran las necesidades de la población.