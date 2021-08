Éxito empresarial de la mano de la tecnología

La tecnología y la innovación, si antes eran importantes para las organizaciones y los distintos sectores de la economía, en esta época pospandemia adquirieron una relevancia inusitada y significaron para muchos negocios el impulso que necesitaban

para encontrar el éxito.

En la región Caribe esta tendencia no solo no fue la excepción sino que, por el contrario, ha sido una constante en los últimos meses y años (en algunas ocasiones), y hoy varias empresas pueden exponer con orgullo sus experiencias como verdaderos casos de éxito en medio de una situación complicada que aún no termina para muchas industrias.



Entre esos varios ejemplos, y reconocida por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que le hizo entrega del Premio a la Innovación Empresarial, aparece la

compañía farmacéutica colombiana Procaps.



Esta organización cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas dedicadas a la ciencia, la tecnología y la innovación, apalancada en un proceso de innovación coherente y estructurado, que ha sido reconocido por MinCiencias en la categoría Empresa Altamente Innovadora, y su cultura de innovación ha sido certificada como Great Culture to Innovate, por parte del Great Place to Work®️ Institute, en este mismo año.



“Para nosotros es un honor recibir este reconocimiento, lo recibimos en un momento muy oportuno, después de un año 2020 retador, en el que trabajamos sin parar para lograr lanzar al mercado casi 150 referencias nuevas, lo que no solo incrementó el portafolio de productos, sino que hizo más cercanas estas soluciones en salud a toda la población colombiana y más de 50 países en los cinco continentes. Velamos porque

nuestra innovación sea oportuna”, afirma Camilo Camacho, presidente del Grupo Procaps.

Plataforma de educación

The Biz Nation es una plataforma de educación en línea en habilidades productivas, reconocida por el Foro Económico Mundial como una de las 50 empresas que está transformando el futuro de la región.



Detrás de ella, como cofundadora, está Karen Carvajalino, una empresaria cartagenera, conferencista, autora y activista por la educación en América Latina y que comenzó su

primera empresa con ocho años de edad, 15 dólares y sus dos hermanas. Desde ese entonces, se ha dedicado a transformar vidas alrededor del mundo a través de la formación en emprendimiento, empoderamiento de la juventud y tecnología y eso le ha servido para lograr impactar a más de 500.000 personas en 20 países.



“The Biz Nation es una plataforma de educación en línea que comercializa cursos en nueve países de Latam, enfocados en emprendimiento, en tecnología y en habilidades blandas. Es una empresa de base cartagenera y que atiende hoy por hoy a toda la región de América Latina, siendo una compañía 100 por ciento remota y digital”, explica Carvajalino, al tiempo que confiesa que el 2020 representó para esta iniciativa una oportunidad grandísima, en el sentido que tuvieron la oportunidad de crecer exponencialmente en número de cursos ofrecidos, usuarios, en ventas y en las personas que trabajan en el equipo.



De otra parte, a mediados de agosto pasado, la Fundación Maleua, en asocio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por medio del programa ‘Buenos Vecinos’,

presentaron ‘VeciApp’, la aplicación móvil con la que se verán beneficiados alrededor de 150 migrantes venezolanos y colombianos.



Esta solución tecnológica, de acuerdo la Cámara de Comercio de Santa Marta, permitirá la integración socio-económica y la posibilidad de que las comunidades en condiciones

de riesgo y vulnerabilidad encuentren los medios para su sustento, a través del acceso y la comercialización de su oferta de bienes y servicios en la capital del Magdalena,

aparte de servir en la intermediación entre proveedores y consumidores.