Estrategias de atracción de negocios y nuevas oportunidades

Por encima de los efectos de la pandemia y de las variaciones en las calificaciones internacionales con respecto al grado de inversión de Colombia, el país y la región Caribe continúan con buenas perspectivas de cara al futuro y en esa línea las estrategias para la atracción de negocios y de nuevas oportunidades se siguen fortaleciendo.

Al respecto, en Invest in Santa Marta han venido trabajando de forma articulada con la Cámara de Comercio de Santa Marta, las zonas francas, el Puerto y otros actores clave para identificar oportunidades en los sectores priorizados y hacer el acercamiento con inversionistas potenciales, presentando su oferta de valor regional y los factores diferenciadores que hacen atractivo invertir en la región. Aquí, reconocen que el papel de ProColombia como su principal aliado es fundamental para esta labor.



Precisamente, fuentes de ProColombia revelan que –en su rol de promoción para la atracción de inversión– tienen una agenda en la que los empresarios son el centro de su estrategia. “Buscamos inversión de eficiencia, que es aquella que promueve transferencia de tecnología, creación de empleos y aporta a la competitividad y desarrollo de Colombia y sus regiones. Trabajamos en la realización de agendas y eventos de promoción para dar a conocer las ventajas competitivas del Caribe colombiano como plataforma exportadora y como un polo de negocios para atender el mercado interno del país, destacando su talento altamente calificado, acceso a puertos y la conectividad aérea, marítima y terrestre de la región, entre otros factores”, explican los voceros de la entidad estatal.



Así mismo, indican que el trabajo articulado con entidades como ProBarranquilla, ProMontería o Invest in Cartagena es esencial para el acompañamiento de inversionistas instalados y de otros potenciales, que buscan información a la medida, asesorías y la construcción de agendas personalizadas, entre otros servicios.

Potencial de inversión

Para ProColombia, la continua promoción del país y las regiones, apoyado en la realización de importantes eventos para promover a Colombia en la escena internacional, como la misión de líderes que acompañó a la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, hace unas semanas a los Estados Unidos, para presentar el panorama de oportunidades de negocio y confianza inversionista o encuentros como el Colombia Inside Out, que tuvo lugar recientemente en Reino Unido, o el Colombia Investment Summit, que tendrá lugar en Bogotá del 20 al 26 de octubre y también su participación en ExpoDubái, resultan determinantes para dar a conocer el potencial y ventajas de estos territorios como locación para invertir y hacer

negocios.



A su turno, la directora ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar, María Camila Salas, asegura que desde la entidad trabajan de forma articulada con el sector público y privado para atraer inversión al territorio y generar cada vez más oportunidades, y que se están focalizando en estrategias de recuperación económica y empleabilidad.



Apalancados en la virtualidad, agrega que están realizando misiones virtuales con los mercados prioritarios como son sector petroquímico, materiales para la construcción, metalmecánico y agroindustria.



“A su vez, tenemos apuestas productivas para potencializar nuevos sectores como energías renovables y software y servicios IT, que actualmente ocupan los primeros lugares de interés de inversión en el territorio, con el 17 y 15 por ciento, respectivamente. De la mano con ProColombia trabajamos por la visibilización en el ámbito internacional de nuestro destino como plataforma de internacionalización y región de grandes oportunidades de inversión; paralelamente tenemos exposición en eventos de talla mundial como ExpoDubai”, asevera Salas.

Grandes producciones

Otros buenos indicadores de que el mundo continúa fijándose en Colombia, y en la zona Caribe, tienen que ver con el interés de distintas producciones internacionales que han querido realizar parte de sus grabaciones allí.



Por ejemplo, según lo indica Invest in Santa Marta, recientemente la producción de la ‘Reina del Sur’ estuvo grabando en la capital del Magdalena, lo que ellos ven como una

excelente oportunidad para promocionar la región y el país.



“Entendemos que las producciones fílmicas dinamizan la economía local, generan empleo, noches de hotel, etcétera. De hecho estamos apoyando el proyecto de ProColombia en asocio con la Comisión Fílmica Nacional y Proimágenes, que busca ampliar el panorama de locaciones en Colombia para atraer producciones internacionales”, aseguran portavoces de esta organización.



A esto se suma que Disney y Netflix llegan a filmar en Barranquilla, un hecho que para ProColombia es solo un reflejo del posicionamiento y reconocimiento que la industria

audiovisual internacional encuentra en el país.



“Es resultado también de una continua promoción de nuestros destinos como locaciones turísticas y de negocios. Hace parte de un todo. Barranquilla y nuestras ciudades cada vez más son receptoras y anfitrionas de importantes convenciones, eventos y se consolidan como sedes de operaciones de multinacionales que buscan una locación competitiva y rentable para atender el mercado local y llegar a terceros países”, resalta la estatal.



En ese sentido, la directora ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar, piensa que el que esta clase de productoras elijan a las ciudades de la región para filmar significa que

van por buen camino para convertirse en el centro regional de producción audiovisual.



Cartagena –anota– ha sido locación de grandes producciones como ‘Queimada’, con Marlon Brando ( 1968 ); ‘El amor en los tiempos del Cólera’, con Javier Bardem ( 2007 ); ‘Proyecto Géminis’, con Will Smith ( 2018 ), o recientemente ‘Siempre Bruja’ ( 2019).



"Tenemos oportunidades y fortalezas como el talento humano local, la infraestructura

y la diversidad geográfica, un potencial para atraer inversión hacia ese sector, favoreciendo su consolidación”, recalca Salas.



Además, señala que están trabajando como ciudad en sacar adelante la Comisión Fílmica, toda vez que la promueve como destino fílmico, facilitando la realización de producciones audiovisuales, generando conexiones entre productores extranjeros y servicios de producción con personal artístico y técnico local.

Gran potencial

De otro lado, con respecto a si el ‘new shoring’ sea el principal atractivo de la región, los portavoces de ProColombia consideran que este es un factor que se suma a los atractivos con los que cuenta nuestro Caribe y Colombia, más advierten que no es el único o principal.



Para ellos, tenemos una privilegiada ubicación geográfica que nos transforma en una plataforma ideal e idónea para llegar a terceros mercados. “Gozamos de competitividad logística en términos de fletes y exportaciones, tenemos altos estándares de la protección de la propiedad intelectual, del talento humano y de flexibilidad en nuestra normativa de condiciones laborales, entre muchas otras ventajas que nos hacen un destino atractivo y destacado en América Latina”,

enfatizan.



Al respecto, Salas dice que –sin duda– Cartagena y Bolívar están trabajando por consolidarse como hub de ‘near shoring’, pues saben que su territorio cuenta con todo el potencial, y es la principal puerta de entrada y salida del comercio con Estados Unidos.



Así, informa que se viene trabajando en la priorización de sectores y en la construcción de una propuesta de valor para ellos, como son sector petroquímico, materiales para la construcción, metalmecánico y agroindustrial.



“Desde Invest in Cartagena y Bolívar hemos perfilado más de 1.890 identificadas de los sectores priorizados y contamos con unas propuestas de valor consolidadas y, paralelamente, permanecemos en contacto con ellos a través de nuestra estrategia internacional para fortalecer la toma de decisión”, concluye la directora ejecutiva.