Toñita es la mujer que está plasmada en una de las coloridas escaleras de Usiacurí y que llama tanto la atención de visitantes. Muchos turistas se toman fotos en estas escaleras, donde cada detalle refleja la identidad y lo más representativo de este municipio del Atlántico: sus habitantes, artesanías, naturaleza y poemas.

“Antes esas escaleras eran una vía de herradura y botadero de basura; sin embargo, cuando comenzó el proyecto Usiacurí es Más lo primero que hicieron fue construir las escaleras y luego nos dijeron que se podían pintar”, relata Enaide Blanco Conrado desde su hogar, ubicado justo al lado derecho inferior de las escaleras.



Ella es la hija de Toñita, “varias personas postularon a mi mamá para que fuera plasmada porque es una de las personas de más edad del pueblo, tiene 91 años”, aclara.



María Antonia Conrado –Toñita– ha logrado mantenerse muy activa durante todas estas décadas, aunque en los últimos días atraviesa por quebrantos de salud.

Enaide Blanco, sentada desde la sala de su casa, da un vistazo a las escaleras y atina: “Los fines de semana es muy concurrido, viene mucha gente porque Usiacurí es un pueblo muy tranquilo y seguro”.



De hecho, según la medición del desempeño municipal del Departamento Nacional de Planeación, Usiacurí tiene una tasa de 0,0 homicidios por cada 10.000 habitantes y una puntuación en seguridad y convivencia de 99,01, una de las más altas del país.

Y al llegar allí, la gente lo confirma. A solo 40 minutos de Barranquilla está ubicado este municipio, también conocido como el pesebre del Atlántico porque está construido entre pequeñas montañas.



El sonido de los pájaros prevalece sobre el del transporte, pues la gente prefiere caminar al recorrerla. Sus casas, pintadas de blanco, contrastan con los 18 coloridos murales plasmados en algunas paredes, techos y escaleras.



Usiacurí es color, es riqueza natural y tranquilidad. Un municipio de puertas abiertas: sus residentes, en su gran mayoría mujeres, suelen sentarse frente a sus viviendas a tejer la palma de Iraca y transformarla en artesanías como bolsos y artículos para el hogar conocidos incluso a nivel internacional.

Danilo Jiménez es uno de los artistas detrás de los murales. “Representamos la fauna y naturaleza de la reserva de Luriza. Los rostros son personas representativas del pueblo”, explica Jiménez mientras hace un recorrido por sus murales.



“Cuando veo a la gente tomándose fotos, me alegro mucho. El arte es mi amor y mi pasión”, añade este artista con más de 20 años de experiencia.



Jiménez confiesa: “Para mí no existen las barreras, me he dado cuenta de que pese a que me falta una mano he podido pintar sin problema hasta murales de 80 metros”.

Danilo Jiménez es uno de los artistas detrás de los murales llenos de color de Usiacurí. Foto: Archivo Particular

La religión para los usiacureños también es importante, ya que han sido conocidos por hacer un vía crucis en vivo en Semana Santa y por la representación de un pesebre en vivo en Navidad.



Por ello, su iglesia Santo Domingo de Guzmán, pintada de azul y blanco, también es uno de los puntos representativos. En las escaleras que llevan a la iglesia está plasmado el rostro de Jesús y en la parte alta, la paloma que hace alusión al Espíritu Santo.



Cuando los transeúntes llegan a la iglesia por atrás se encuentran con un mirador desde donde pueden contemplar el macromural pintado en techos más grande del país, en el que sobresalen la guacharaca colombiana, el periquito bronceado, la pitanga abejera, el búho de anteojos y el tucán caribeño, entre otros.

Usiacurí tiene el macromural pintado en techos más grande del país con las aves endémicas del territorio. Foto: Archivo Particular En las escaleras que llevan a la iglesia también se hizo un mural alusivo a Jesús. Foto: Archivo Particular Las artesanías en Palma de Iraca son representativas de Usiacurí y reconocidas a nivel nacional e internacional. Foto: Archivo Particular En Usiacurí hay 18 coloridos murales plasmados en algunas paredes, techos y escaleras. Foto: Archivo Particular

Ingris Reales es guía turística oficial y artesana, quien asegura que también llama la atención de visitantes el inmueble patrimonial Julio Flórez. Sus habitantes relatan que fue la casa donde vivió el poeta hasta sus últimos días, atraído por los poderes curativos del agua que emanaba de los pozos que se encuentran en el municipio.



A solo unos pasos de la vivienda están ubicado dos de estos pozos, los cuales se encuentran en recuperación y estudios para determinar si efectivamente tienen propiedades mineromedicinales.



Reales agrega: “En consenso con la comunidad se escogió cómo querían que se viera Usiacurí. El color blanco de las casas tipifica el color de nuestra palma de Iraca, cada pintura representa la riqueza ambiental, la poesía de Julio Flórez, nuestra cultura y artesanías”.



Toda esta transformación, a través del color, que se dio en los últimos dos años corresponde al proyecto Usiacurí es Más, de la Gobernación del Atlántico, de la mano con la Fundación Pintuco y la Alcaldía de Usiacurí, para impulsar la reactivación económica a través del turismo. Gracias a esta estrategia pasó de recibir 400 a 12.000 visitantes mensuales, posicionándolo como el primer destino turístico sostenible del Atlántico.

Puerto Colombia renace

El muelle, construido en 1888, fue considerado en su momento el segundo más largo del mundo y el puerto marítimo más importante del país hasta 1920. Foto: Archivo Particular

En 1900, Puerto Colombia fue la puerta de entrada de inmigrantes del mundo a este país. De hecho, sus residentes aseguran que por allí también entró la modernidad.

Por lo que ahora, y en honor a ellos, se están ubicando estatuas representativas del mundo alrededor del muelle, el cual fue recuperado en su totalidad este año por la Gobernación del Atlántico en alianza con Fontur.



Los transeúntes ahora pueden recorrer los 200 metros del muelle y contemplar el mar. Allí funcionó durante varios años (desde 1888 hasta 1920) el primer muelle que tuvo Colombia y el que fue considerado en su momento el segundo más largo del mundo. Sin embargo, con el paso de los años, el muelle se fue deteriorando. Incluso, en el 2009, se cayó el viaducto que le daba estabilidad a este, por lo que era necesaria su intervención.

Se están ubicando estatuas representativas de los migrantes alrededor del muelle. Foto: Archivo Particular Los transeúntes ahora pueden recorrer los 200 metros del muelle y contemplar el mar. Foto: Archivo Particular La plaza es un espacio público de 30.000 metros cuadrados que fue intervenido en consenso con la comunidad. Foto: Archivo Particular Así lucirá el Centro Gastronómico Internacional que se está construyendo en Puerto Colombia. Foto: Archivo Particular

La plaza junto al muelle ahora siempre permanece llena, sobre todo en las tardes, cuando se reúnen niños a patinar y montar bicicleta, así como adultos mayores que se retan unos a otros entre risas para jugar una partida de damas chinas o ajedrez. También se vislumbra a un grupo de niños aprendiendo a tocar instrumentos de percusión.



Un espacio público de 30.000 metros cuadrados que fue intervenido en consenso con la comunidad. Ellos fueron los que decidieron cómo querían ver su plaza central, por lo que poco a poco se han ido apropiando del espacio para disfrutarlo y cuidarlo.



Junto a esta plaza se adelantan las obras del Centro Gastronómico Internacional, un espacio que fue pensado para hacer un homenaje a todos los migrantes que llegaron al país por Puerto Colombia y que, gracias a sus tradiciones que se fueron mezclando con la cultura local, hoy dejan como resultado la riqueza cultural y gastronómica del departamento.

Según informó la Gobernación del Atlántico, este Centro Gastronómico abrirá sus puertas a mediados del próximo año. En total serán 2 kilómetros de malecón con vista al mar con oferta gastronómica y de deportes de playa (canchas de fútbol, tenis, voleibol y rugby) y de mar como el surf. Por ello, las playas de Country y Sabanilla en Salgar serán reorganizadas con espacios recreodeportivos y senderos que le darán prelación al transeúnte y no a los vehículos, para buscar un espacio amigable con el ambiente.



“Ya hay federaciones interesadas en organizar eventos allí, porque sería la primera playa con todas esos módulos recreo-deportivos. Así, se busca convertir al Atlántico en un epicentro de deportes de mar y playa”, explicó Luis Eduardo Restrepo, director de Indeportes del Atlántico.

