Hasta la vivienda de Andrea Escorcia, ubicada en el municipio de Santa Lucía en el Atlántico, llegó una guardiana de la salud. En ese momento Andrea, de 22 años, tenía 6 meses de gestación, pero no se había hecho ningún control prenatal.



Jhusith Monterrosa, su guardiana, la ayudó a agilizar el proceso en el hospital más cercano para que Andrea pudiera sacar una cita y conocer el estado de salud de ella y de su bebé.

“Ella (Jhusith) llegó a mi casa y le conté que no había podido hacerme los controles prenatales. Antes no conocía sobre los guardianes, pero me parecen excelentes. Fue de gran ayuda para mí”, relató Andrea.



Ya le hicieron su primera ecografía y en los próximos días espera ansiosa poder conocer el sexo de su bebé.



Se trata de una de las estrategias del programa ‘Salud para la gente’, de la Gobernación del Atlántico, que tiene como objetivo llevar la salud más cerca de las poblaciones apartadas.



“Estamos acercando los servicios de salud a donde está la gente, que ya no tiene que viajar a la cabecera municipal, sino que desde su corregimiento, cerca de sus casas, pueda encontrar un sitio cómodo y digno”, indicó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.



Según explicó Alma Solano Sánchez, secretaria de salud del departamento, “aunque el Atlántico es un departamento relativamente pequeño y bien conectado, tenía unas deficiencias grandes, sobre todo en sus corregimientos, para poder prestar los servicios de salud”.



Por ello concibieron a los guardianes de la salud como el primer contacto de los servicios de salud en las casas de los usuarios. “Y a partir de ahí se empieza a generar una cadena de atenciones con fácil acceso, identificando todas esas barreras que puedan darse en un proceso de atención”, agregó Alma Solano.

Guardianes de la salud

Los guardianes de la salud llegan hasta las viviendas de zonas apartadas haciendo campañas de prevención. Foto: Archivo Particular

Jhusith Monterrosa es solo una de los 210 guardianes que hay en el Atlántico. Jhusith a diario llega a 22 viviendas con campañas y charlas de prevención sobre diferentes temas de salud.



La iniciativa comenzó durante la pandemia con el programa de vacunación que llegaba hasta los hogares de los atlanticenses. “Al principio la gente era muy reacia y a veces ni nos abrían las puertas”, recuerda Monterrosa. Hoy la comunidad está mucho más abierta a recibirlos y, sobre todo, más consciente de la importancia de la prevención.



“Visitamos los barrios y buscamos, por ejemplo, a mujeres gestantes que no estén en control prenatal o tengan alguna dificultad para conseguir cita. Les colaboramos para que puedan asistir a sus controles y les hacemos seguimiento a los casos”, explica Monterrosa.



Así fue como ayudó a agilizar las citas para Andrea, pues por su avanzado estado de embarazo requería atención prioritaria.

También identifican que los niños y las niñas tengan el esquema de vacunación completo y enseñan a las personas a prevenir enfermedades como tuberculosis, dengue o infección respiratoria aguda (IRA).



“Los sábados hacemos alguna actividad grupal en un parque. Les enseñamos sobre estilos de vida saludable o les prestamos alguna asistencia técnica como tomarles la presión”, aclara Monterrosa.



Alma Solano Sánchez, secretaria de salud del Atlántico, aclaró que no se trata de un servicio médico domiciliario, sino de un primer acercamiento al sistema de salud.

Los guardianes son auxiliares de enfermería entrenados en varios aspectos de salud pública, como temas de prevención y promoción. Cada guardián tiene a cargo un número de casas, que puede variar según se encuentren en área urbana o rural y las distancias que puedan presentarse.



Ellos identifican a las familias y los posibles riesgos (si hay niños, mujeres embarazadas o adultos mayores). Y, en caso de ser necesario, los remiten al puesto de salud más cercano para que puedan recibir atención.

También generan alertas de salud pública “porque tienen entrenamiento en vigilancia epidemiológica sobre sospechas de posibles casos de dengue y agresiones de animales, entre otros”, añade Alma Solano.

30 puestos entregados

La administración de la gobernadora Elsa Noguera ha entregado 30 puestos de salud. Foto: Archivo Particular

Así como los guardianes fueron claves para llevar la salud a las zonas rurales, también lo fueron las intervenciones de los puestos de salud, ya que la mayoría no estaban funcionando porque no tenían las condiciones mínimas para prestar el servicio.



“Algunos estaban cerrados completamente porque no se podía hacer ninguna atención, ya que la infraestructura física estaba totalmente deteriorada”, explica Alma Solano, secretaria de Salud.



A la fecha, la administración de la gobernadora Elsa Noguera ha entregado 30 puestos de salud, distribuidos en 15 municipios, que benefician a más de 320.000 personas.

Y próximamente hará entrega de 8 puestos de salud más, de los 13 que se encuentran en ejecución en municipios como Las Tablas, Cien Pesos (Repelón); Santa Cruz (Luruaco), San Juan de Tocagua, Palmar de Candelaria (Luruaco); Molineros (Sabanalarga); Chorrera (Juan de Acosta); Pital de Megua (Baranoa) y Mundo Feliz (Galapa).



Estos puestos de salud cuentan con servicios de consulta externa, odontología, sala de pequeños procedimientos, toma de muestras, y servicios de prevención y promoción en salud.

Así son los nuevos hospitales municipales

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, entregó en Palmar de Varela el sexto hospital modernizado. Foto: Archivo Particular

Con la reciente entrega del hospital de Palmar de Varela, ubicado en el municipio con su mismo nombre, ya son seis los nuevos y modernos hospitales del orden municipal entregados en el departamento.



La Gobernación del Atlántico aclaró que la mayoría de estos hospitales estaban en malas condiciones de infraestructura, por lo que no podían prestar un buen servicio. Hoy son modernos y completamente dotados.



El de Palmar, por ejemplo, cuenta con tres pisos: en el primero está la urgencia, el laboratorio y la consulta externa. En el segundo está la sala de partos y procedimientos, con la zona de imagenología; y en el tercero la hospitalización y el área administrativa.



Otro de los hospitales entregados corresponde al de Usiacurí. Allí, los 9.000 habitantes del municipio cuentan por primera vez con una sala de rayos X, por lo que ya no tienen que ir a otro municipio para hacerse una placa.



También se adecuó el Hospital de Tubará, en donde 1.100 metros cuadrados fueron intervenidos con mantenimiento de la infraestructura y reemplazo de equipos en mal estado. Y en el Hospital Candelaria se incluyeron mejoramientos en la nueva sala de urgencias con acabados, fachadas y reparación de zonas averiadas.



En el Hospital de Santa Lucía se realizaron obras de modernización, adecuación y dotación de nuevo equipos médicos.



Finalmente, en el Hospital de Juan de Acosta se intervino un área de 1.000 metros cuadrados con obras de modernización, adecuación y dotación.

Tendrá energía renovable

El nuevo Hospital Juan Domínguez Romero, que está en su recta final y cuenta con un avance del 89 % de las obras, será el primer hospital público del Atlántico que funcionará con energía renovable. Lo hará a través de la energía solar generada por 734 paneles solares especiales para climas húmedos, de los cuales 510 van en el techo del hospital y 224 estarán en una estructura en los parqueaderos externos.



Este hospital, ubicado en el municipio de Soledad, entrará en operación a partir del segundo semestre de este año y ofrecerá servicios de urgencia, consulta externa, hospitalización, cirugía, unidades de cuidados intermedios, entre otros. Contará con 73 camas de hospitalización y 34 camas de cuidados intermedios.



“Ya quedó listo el primer piso del hospital, finalizaron las obras donde funcionarán la urgencia, el área de estabilización de pacientes, los servicios de apoyo y diagnóstico, imagenología, consulta externa, zona de terapias y las oficinas administrativas”, afirmó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.



Actualmente, también están en ejecución los hospitales de Repelón, Suan y Santo Tomás.



Para llevar a cabo este plan de inversiones y modernización de la red hospitalaria del departamento se invirtieron 202.000 millones de pesos.



Estos hospitales municipales también trabajan en red con los de alta complejidad facilitando el traslado de los pacientes y el acceso a los servicios.

