Explorando la leucemia

La leucemia es un término general para designar algunos tipos de cáncer en la sangre que comienzan en una célula de la médula ósea.

La médula ósea es un tejido que se encuentra en algunos huesos del cuerpo y que contiene células inmaduras más conocidas como células madre. Estas cumplen una misión esencial para la vida humana: forman la sangre.



Mucho se dice sobre la leucemia, pero es poco lo que comúnmente se sabe de ella. Por eso, a lo largo de este especial, se despejarán las principales dudas que existen en torno a esta enfermedad que, según Globocan (base de datos del Observatorio Global del Cáncer), causó en 2018 cerca de 309.000 muertes en todo el mundo. Es un número significativo si se tiene en cuenta que las leucemias no son enfermedades comunes, pues estas representan solo el tres por ciento de todos los casos de cáncer.



En Colombia no se dispone de estadísticas sistemáticas, pero una medición de Globocan reveló que, en el país, se esperan por año unos 2.090 casos nuevos.



Otro aspecto que se debe tener claro al explorar este grupo de enfermedades es que no todas las leucemias son iguales. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la médula forma linfocitos y células mieloides, se puede distinguir entre leucemias de origen linfoide y leucemias de origen mieloide.



Aquí se abordarán dos tipos: la leucemia mieloide crónica (LMC) y la leucemia mieloide aguda (LMA), sobre las que hay mucho que saber, aun cuando existen muchos más tipos.



Ambas se producen en las células mieloides, que se encargan de formar glóbulos blancos (que defienden al organismo de las infecciones), glóbulos rojos (que transportan el oxígeno en el cuerpo) y plaquetas (que ayudan a que coagule la sangre).

No obstante, hay diferencias entre una y otra. En la LMC, se produce una alteración específica que tiene lugar en dos cromosomas, el 9 y el 22, la cual da origen al cromosoma Filadelfia.Este cromosoma es, en últimas, el causante principal de la LMC y hace que la médula ósea genere demasiados glóbulos blancos.



En la LMA, en cambio, no hay una alteración genética específica sino muchas, que hacen que la médula produzca con anormalidad las plaquetas y los glóbulos rojos y blancos. Por eso es una enfermedad más agresiva y compleja de tratar.



Aunque ambas se detectan en exámenes de sangre y médula ósea, los riesgos y los tratamientos son distintos, como se verá más adelante, pues aún queda mucho por saber de la leucemia.



*Este artículo es informativo, ante alguna duda consulte a su médico.



