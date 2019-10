Es indispensable conectar Bogotá con toda la región

Las áreas urbanizadas de Bogotá y los municipios cercanos conforman una sola ciudad de alrededor de 9 millones de habitantes: 1,4 millones de los 16 municipios vecinos y unos 7,6 millones en la capital. Cada día, más de 380.000 personas entran y salen de la ciudad capital para trabajar, estudiar o hacer diligencias personales: un 61 por ciento entra y un 38 por ciento sale, según datos de la encuesta de movilidad (2015).



Aunque esta realidad no es reconocida desde el punto de vista administrativo y aún no ha sido posible conformar una región metropolitana, la realidad es que la calidad de vida, el sostenimiento hídrico, energético y alimentario de la gran ciudad dependen de ecosistemas y áreas de producción de escala regional.



También es cierto que Bogotá es el mayor centro de empleo y de oferta de servicios financieros y sociales (educación, salud, etc.) a escala nacional, lo que implica una estrecha dependencia con respecto a la región central del país.



El agua potable se encuentra a menos de 50 kilómetros y llega por gravedad (sistemas Chingaza, Tibitoc y Sumapaz), contando con un caudal confiable de 16,89 m/s de alta pureza. Así mismo, Bogotá provee de agua potable a 15 municipios cercanos y tiene proyectos para el tratamiento conjunto de aguas negras con Soacha (Ptar Canoas). La energía eléctrica proviene de plantas hidráulicas regionales, consumiendo al día 6.900 GW de energía limpia.



En un día normal, a la ciudad entra una carga de cerca de 8.000 toneladas de alimentos y productos agrícolas, por las mismas vías de hace más de 50 años. Más del 99 por ciento de los alimentos que consumen los residentes de Bogotá se producen fuera de la capital.



Por otra parte, el relleno de Doña Juana recibe a diario 6.300 toneladas de basuras (720 viajes) y ofrece servicios sanitarios a algunos municipios ubicados al oriente del Distrito.



Además de esta estrecha relación con la región, denominada dependencia funcional, su crecimiento es persistente. Bogotá es la ciudad que más crece en Colombia, y no solo lo hace sobre el territorio distrital, también se han ocupado más de 24.000 hectáreas de la Sabana. Los pronósticos son retadores, pues se estima que, para los próximos 12 años, Bogotá y la región podrían tener 1,2 millones de nuevos habitantes (la actual población de Barranquilla), incluyendo un número importante de inmigrantes venezolanos.



Este aumento poblacional demuestra que Bogotá sigue siendo una capital atractiva en términos económicos (es el centro económico más importante del país), lo que trae consigo un crecimiento de la demanda de agua, de energía y de productos alimentarios.



Todo esto implica una gran oportunidad para Bogotá y toda la región central del país, pero para aprovecharla es necesario fortalecer el sistema regional de transporte eficiente y sostenible, construir nuevos accesos regionales, ordenar el desarrollo urbano alrededor del río sin dejar de protegerlo, y generar vivienda social mejor localizada para disminuir los tiempos de desplazamiento con respecto a los centros de empleo.



En el POT se contempla a Bogotá como un núcleo central de la región de la Sabana, y se prevé la necesidad de trabajar de la mano con los municipios vecinos (Facatativá, Zipaquirá, Chía, Cota, Cajicá, La Calera, Funza, Mosquera, Madrid, Soacha, entre otros).



Para atender de forma conjunta los problemas comunes, como la expulsión de bogotanos a la Sabana o el manejo de la logística del transporte de carga, se plantea realizar acuerdos directos entre la capital y los municipios vecinos, fortaleciendo de la mejor manera posible la gobernanza regional.



Aunque en el 2000 se prohibió la extensión de la ciudad hacia el norte, el crecimiento se dio como nunca antes. Entre 2005 y 2016 se urbanizaron 19.500 hectáreas de sabana en baja densidad, el equivalente a la mitad del suelo urbano de Bogotá, lo que aumentó los tiempos de desplazamiento, las emisiones de gases de efecto invernadero, los costos del transporte y la disminución de la calidad de vida de las familias más pobres.

Los proyectos para integrar la región

Parques regionales:

1. San Rafael (La Calera).

2. Tominé (Guatavita).

3. La Florida (Cota).



Proyectos estratégicos regionales:

1. Ciudad Río.

2. Ciudad Norte.

3. Área de influencia del aeropuerto El Dorado.



Ambientales:

1. Corredor de conservación Chingaza-Sumapaz-cerros orientales, páramo de Guerrero-Guacheneque.

2. Parque lineal Río Bogotá.

3. Circuito ambiental.

4. Sendero Las Mariposas.



Plantas de tratamiento de aguas residuales

1. Planta Canoas

2. Ampliación planta Salitre.



Infraestructura vial regional:

1. Av. Longitudinal de Occidente (ALO), desde Soacha.

2. Avenida Ciudad de Cali (a Soacha).

3. Avenida de Las Américas (a Mosquera).

4. Avenida José Celestino Mutis-calle 63 (a Funza).

5. Avenida Suba-Cota.

6. Avenida Boyacá (a Chía).

7. Avenida Carrera 7.ª (al norte).

8. Túnel a La Calera por la calle 100.



Sistemas de transporte masivo regional:

1. Regiotram de Occidente

2. TransMilenio Soacha

3. Cable La Calera

4. 5 Centros de intercambio modal (Autonorte, calle 80, calle 13, Autosur y vía al Llano).



Infraestructuras de movilidad alternativa regionales:

1. Red de ciclorrutas regionales.

¿Qué propone el POT?

Orientar los objetivos regionales basados en dos elementos centrales: el río Bogotá, como eje del desarrollo regional, y las vías regionales, que comunican las áreas de producción industrial de la sabana de Bogotá con los centros de consumo distritales, las cuales se constituyen en ejes de la logística del transporte regional de pasajeros y de carga. Los campos de acción para trabajar conjuntamente con los municipios vecinos se organizan en tres tipos de hechos regionales:



1. Estructura ambiental y el espacio público

El río Bogotá, como eje de conectividad ambiental y de ordenamiento territorial.

La estructura ecológica regional y el corredor de conservación “Chingaza-Sumapaz-cerros orientales, páramo de Guerrero-Guacheneque”, incluyendo los páramos y las áreas de recarga de acuíferos.



La gestión regional del riesgo ante inundaciones o deslizamientos de laderas como estrategia de adaptación ante los efectos del cambio climático.

Los parques y las áreas de protección ambiental regional que aportan a la conectividad ecosistémica, así como las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos.



2. Estructura funcional

La infraestructura para el abastecimiento, tratamiento y distribución de agua potable, y plantas de tratamiento para recuperar la calidad del agua del río Bogotá.

El sistema de gestión integral para el manejo de basuras orgánicas, reciclables y peligrosas.



La infraestructura nacional y regional para el suministro sostenible de energía y gas.

El sistema de movilidad regional y nueva infraestructura aeroportuaria, incluyendo nuevos accesos regionales (Chía, Cota, Funza, Mosquera, Soacha y túnel con La Calera) y la posibilidad de aprovechar las antiguas líneas del ferrocarril para transporte masivo regional.



La construcción de cinco centros de intercambio modal para integrar el transporte regional a los sistemas urbanos como el metro y el TransMilenio.

El sistema de logística para el abastecimiento de mercancías como alimentos, materias primas, bienes de consumo, entre otros, para controlar el acceso de camiones a la ciudad por medio de estaciones de transferencia de carga a vehículos de menor tamaño.



3. Estructura social y económica

La conformación de una red regional de ciudades que regule la ocupación del suelo regional causada por efecto del crecimiento poblacional y las migraciones.

La provisión de vivienda social para atender los déficits de escala regional.

La construcción de nuevos equipamientos que ofrezcan servicios educativos y de recreación a los niños y de apoyo social a los adultos de los municipios cercanos, en proyectos como el de Ciudad Río.



La generación de nuevas zonas verdes, parques lineales, espacios públicos recreativos para incrementar la oferta de servicios ambientales regionales.

La valoración y recuperación del patrimonio cultural material así declarado por las autoridades competentes en la región.