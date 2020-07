Es hora de entrenar sin límites

Entrenando sin límites

Durante esta cuarentena, el día a día a cambiado drásticamente y los espacios se han reducido, pero otras puertas se han abierto y han dado nuevas oportunidades para reconocer nuevas formas de encontrarnos, divertirnos y demostrar que no hay límites, si queremos un objetivo. Por ello creamos ENTRENANDO SIN LIMITES una iniciativa de la mano de Revista Aló, Bodytech y Colsubsidio.



Tendremos una programación presentada por la directora de Revista Aló, Sandra Real quien nos contará tips y novedades saludables para mantenernos en forma. Prepárate para vivir una experiencia increíble, ponte ropa cómoda e invita a tus amigos y familiares a conectarse. Desde las 9:00 a.m. tendremos las siguientes clases:



09:00 a.m. YOGA - Ana Verónica Romero – Entrenadora de Bodytech

10:00 a.m. HITT - Jonathan Palacios - Entrenador de Bodytech

11:00 a.m. PILATES - Ana Verónica Romero – Entrenadora de Bodytech

12:00 p.m. GAP – Glúteos, Abdomen y Pierna - Jonathan Palacios - Entrenador de Bodytech



No te pierdas esta programación y comienza tu día lleno de energía.