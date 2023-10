EPM avanza con la Central de Generación Hidroituango

Hoy, después de un largo proceso de diálogos y conversaciones -que en enero del año pasado terminó con el pago final de US$983,8 millones por parte de Mapfre Seguros Generales de Colombia de indemnización bajo la póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje, por la contingencia ocurrida en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango- EPM asegura que está mejor que nunca.

Esa afirmación se desprende del compromiso ciudadano que asumió la compañía de pedir a las autoridades competentes la investigación sobre las causas y responsables de la contingencia en Hidroituango, con el propósito de recuperar los cuantiosos recursos públicos que se perdieron por el costo del siniestro.



Estos recursos, junto a un manejo financiero responsable, han permitido avanzar en las obras de recuperación del proyecto, asegurando la entrada en operación de las unidades 1 y 2 (que ya aportan al sistema eléctrico 600 megavatios) al cierre del año 2022.



Igualmente, los dineros permitirán que al final de este 2023 se enciendan las turbinas 3 y 4, aportándole al país 600 nuevos megavatios de energía lo que, sin duda, contribuye a la seguridad energética de los colombianos.



Para el vicepresidente de Riesgos de Grupo EPM, Andrés Uribe Mesa, quien estuvo a cargo de la negociación de los seguros, el poder lograr la recuperación de los recursos derivados del siniestro por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango ha sido un hito de gran relevancia para la compañía.

“Recordemos que en ese momento la organización contaba con una póliza 'Todo Riesgo Construcción y Montaje', en la cual teníamos asegurado un total de US$2.556 millones de daño material y US$628 millones de lucro cesante. Sin embargo, al ser un siniestro de pérdida parcial, no podíamos esperar una indemnización completa de dicho valor asegurado. Al final, y después de una copiosa entrega de información a los ajustadores, reaseguradores y a Mapfre como aseguradora local pudimos demostrar la ocurrencia y cuantía de la pérdida, que dio lugar a la compensación por US$983,8 millones", explica el directivo.



Gracias a esta gestión, en la actualidad, este proyecto se encuentra en un avance superior al 92 por ciento, por lo que -en ese orden de ideas- ya no solamente se habla de proyecto sino también de la Central Hidroeléctrica Ituango.



"Hoy por hoy no solamente contamos con una póliza de 'Todo Riesgo Daño Material y Lucro Cesante' por un valor de US$250 millones, que ampara las obras civiles principales del proyecto, sino además con una póliza independiente de responsabilidad civil extracontractual; ampliamos la cobertura de sabotaje y terrorismo en el esquema de aseguramiento de la organización, con un valor asegurado total superior a los US$700 millones y, finalmente, tenemos una póliza que ampara el montaje de las unidades de generación", precisa Uribe Mesa.

