Productos y un medio para los afro, las apuestas de Diana y Milena

En nuestra segunda entrega hablando con jóvenes que hicieron parte de los foros ‘Generación sin fronteras: una agenda para el futuro’, tenemos dos proyectos bastante interesantes de dos jóvenes, Diana y Milena, quienes le apostaron a transformar territorios con sus emprendimientos y fueron entrevistadas por Paloma y Semáforo del portal Cáustica.

Antes que nada, hay que aclarar que ‘Generación sin fronteras: una agenda para el futuro’, hace parte de una alianza entre el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA y EL TIEMPO Casa Editorial, en donde se les brindó a estos jóvenes las herramientas para ampliar su voz en las redes sociales.



Gracias a estos espacios, un total de 56 jóvenes a lo largo de todo el país fueron capacitados en marketing digital, conocimiento de públicos y pauta, entre otros temas.



Además, tanto Diana como Milena hacen parte del Laboratorio de Innovación Social Adaptativo (Lisa), una academia para la transformación social que fortalece liderazgos territoriales con alto potencial.



Paloma: Hoy nos encontramos con Diana y Milena, que aunque comparten el apellido Caicedo, no son hermanas, pero sí tienen en común que quieren transformar sus entornos a través de las iniciativas que vienen construyendo.



Comencemos con Diana Carolina Caicedo, una joven que creó su empresa de cosméticos y productos hechos con materias primas naturales y biodegradables.



A propósito de empresas, sabían que, de acuerdo con el informe del Registro Único Empresarial y Social (RUES), durante los primeros seis meses del año se crearon en el país 166.338 empresas. De esta cifra el 99,53 % fueron microempresas, 0,44 % pequeñas empresas y apenas el 0,03 % grandes empresas.



Semáforo: Te habías demorado en botar tus cifras Paloma, pero menos números y más preguntas. Diana ¿cómo se llama tu emprendimiento y cómo nació?



Diana: Se llama Natuure Cosmética y consiste en la elaboración de productos para la piel y el cabello a base de plantas medicinales y materias primas que son biodegradables.



Mi emprendimiento surgió a finales del 2018 y prácticamente fue por una necesidad económica. Mi papá se quedó sin trabajo y yo ya había terminado materias en la universidad para empezar con mi trabajo de grado, y como la situación me estresaba sabía que tenía que hacer algo.



Como mi carrera es Ingeniería Ambiental y yo siempre he querido emprender, aproveché que el cuidado de la piel y el pelo con ingredientes naturales me apasiona, entonces me dije: “Voy a fusionar eso que me gusta, con mi carrera que tiene un énfasis en sostenibilidad y la necesidad que es lo que más me empujó”. Así empecé.



Semáforo: Una fusión muy poderosa la que hiciste ahí. Además, tengo entendido que compras tus materias primas a comunidades muy especiales…



Diana: Los productos están hechos con aceites vegetales, por ejemplo, tengo una crema para el cuerpo y otra para el pelo afro. Las mujeres con este tipo de cabello sufrimos mucho porque casi no hay productos que atiendan la necesidad de hidratarlo, que se mantenga desenredado y acondicionado.



Estos productos están hechos a base de aceite de coco, que lo compro a comunidades del pacífico para que el dinero se quede en esta comunidad y, de paso, apoye sus actividades económicas, porque muchos de ellos son personas con escasos recursos.

Lo mismo pasa con la manteca de copoazú, que la compro en el Caquetá a negocios locales. La idea es apoyar a esas comunidades que están luchando contra la deforestación.



También tengo un aceite que contiene sacha inchi para el pelo, que viene de Villa Garzón en el Putumayo y es producido por mujeres que han sido víctimas del conflicto.



Semáforo: Bueno y con estos ingredientes ¿quién hace los productos?



Diana: Paralelo a mi trabajo me tocó investigar. Leí trabajos de grado y libros para entender la bioquímica del pelo y como en mi carrera veo química había cosas que entendía. Buscaba información sobre los tratamientos para el pelo y hablaba con los proveedores de productos biodegradables para saber las cantidades. Después de eso fue hacer pruebas hasta que di con las fórmulas.

Con Generación me quedaron más claro mis objetivos y, además, me hablaron de la responsabilidad con la información que comparto, ya que esta tiene que ser verídica y con fuentes confiables" FACEBOOK

TWITTER

Semáforo: Oye esto me está interesando mucho ¿cuál es la diferencia de tus productos con los tradicionales que se pueden encontrar en un supermercado?



Diana: Normalmente, esos son a base de derivados de petróleo, que es una materia inerte, por lo que nuestra piel no los absorbe. Mientras que los aceites vegetales y los extractos sí tienen unos componentes que la piel aprovecha y se nutre.

En cuanto al medio ambiente, estas materias primas a base de plantas con el tiempo los microorganismos en el agua los biodegradan, por lo que no contaminan las fuentes hídricas a diferencia de los otros.



Semáforo: Entonces apoyas productores nacionales, vendes un buen producto y además eres amigable con el medioambiente ¿qué te dicen tus clientes?

​

Diana: Emprender es duro y conseguir clientes es difícil. Pero en estos dos años y medio, que lleva el proyecto, ya tengo unos clientes frecuentes que me han dicho que la crema corporal es muy buena y notan el cambio en la piel. Yo también la he usado en mi cuerpo y doy fe.



Por ejemplo, tengo una crema para el pelo afro es super buena, porque la mayoría de mujeres con pelo afro en Colombia, para poder cuidar su cabello, tienen que buscar productos del extranjero. Los clientes están contentos y satisfechos.



Semáforo: Y si quisiera comprarle uno de tus productos a un amigo que tiene ese pelo bastante enmarañado ¿dónde los puedo encontrar?

​

Diana: En Instagram estamos como @natuurcosmetica y en Facebook como Natuur cosmética. Además, tenemos nuestra página www.natuurcosmetica.com.co, que está integrada con Mercado Libre. Hacemos envíos a todo el país.



Semáforo: Le echaré un bombillo a la página. Pasando ‘Generación sin fronteras’ ¿qué viste allá?

​

Diana: Aprendí demasiado y ya tengo las cosas más claras, porque antes iba a hacer contenido en un blog y en YouTube, pero dudaba y no tenía qué tipo de contenido quería sacar. Con Generación me quedaron más claro mis objetivos y, además, me hablaron de la responsabilidad con la información que comparto, ya que esta tiene que ser verídica y con fuentes confiables. También busco que mi contenido aporte, inspire y eduque.



Semáforo: Ahora la tienes más clara. Y con lo visto en Generación ¿has visto cambios en tus redes?

​

Diana: Sí he llegado a más gente y eso que me ha faltado un poco más de constancia, porque estos días estuve publicando y noté un mayor movimiento en las redes. No solo es acumular seguidores, sino crecer orgánicamente.



Semáforo: No te puedo dejar ir sin que nos des un tip pequeño para cuidar la piel con productos naturales.



Diana: Si tienen la piel seca o sufren de caspa, el aceite de aguacate es excelente porque nutre y contiene vitamina E, además es antioxidante y emoliente. Por otra parte, el romero es muy bueno para las personas que sufren de un cuero cabelludo muy graso o seco, porque regula el PH y sumado a eso tiene propiedades antialopécicas.

Facebook Twitter Linkedin

En A la Moda hay una sección dedicada a grandes personajes afrodescendientes del mundo. Foto: EL TIEMPO

Paloma: Gracias Diana no solo por esos tips, sino por tener un emprendimiento tan completo porque ayudas en varios frentes a la sociedad.



Ahora pasando a un tema que me encanta (adivinaron las cifras) y a propósito de nuestra siguiente invitada Milena Caicedo, que no es hermana de Diana, déjenme contarles que, de acuerdo con la Acnur, en Colombia hay cerca de 10 millones de habitantes de las comunidades afrocolombianas, lo que representa el 12,3 % del total de la población.



Se preguntarán por qué doy estas cifras, pues resulta que Milena tiene un proyecto informativo relacionado con la cultura afrodescendiente. Mejor dicho, dejemos que Semáforo entreviste a esta invitada.



Semáforo: Gracias Paloma por tus, siempre tan útiles, cifras. Precisamente, Milena de ¿qué va tu emprendimiento?

​

Milena: Se llama A la Moda y es una página de entretenimiento y cultura, donde comparto notas, noticias y entrevistas a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, relacionadas con la cultura afrodescendiente, del pacífico y Valle del Cauca.



Semáforo: ¿Cuál fue la última nota que publicaste?

​

Milena: Publiqué una entrevista que le hice a una joven que se llama Farina Valencia, quien es modelo y me contó un poco de su historia como mujer negra en el mundo audiovisual. Ella me relató que no ha sido fácil porque en esta industria hay muchos estereotipos que la han afectado en su carrera, sin embargo, ella sigue con todas las ganas de salir adelante. Creo que es una nota muy inspiradora porque nos cuenta un poco cómo se puede superar las adversidades.



Esa nota la publiqué en la sección Femenina, porque A la Moda tiene diferentes secciones.



Semáforo: Y ¿qué otras secciones tiene A la Moda?

​

Milena: Son varias están: Femenina, Noticias, Invitados y Live Inspiration, en esta última publico perfiles de personas afrodescendientes que fueron inspiradoras de todo el mundo como Martin Luther King, Malcom X y Angela Davis, entre otros.



Semáforo: Esa última sección me llamó la atención. Y ¿cómo nació A la Moda?



Milena: Nació durante la pandemia. Yo soy comunicadora social y en el 2020 estaba en Bogotá porque me fui a hacer un diplomado en presentación de televisión, pero cuando cerraron todo por la pandemia. Ahí dije que iba a tratar de ‘matar el tiempo’ haciendo algo que me guste, entonces tomé mi celular y empecé a contar cosas. Es un proyecto muy interesante y quiero sacarle el provecho.



Semáforo: En esta gran tarea ¿alguien te colabora?

​

Milena: Por el momento estoy sola, pero me metí a un grupo que se llama ‘Innovation Girl’, en donde hice contacto con jóvenes de Bogotá que quieren ayudarme a fortalecer mi proyecto. Nos reunimos y me dieron ideas para mejorar para ir creciendo.

Esto ha sido de gran ayuda, ya que al ser un emprendimiento propio no tengo el tiempo suficiente para sacarlo adelante como se merece.



Semáforo: Ya sabes ‘solo se llega más rápido, pero acompañado llegarás más lejos’. A todo esto, ¿qué esperas lograr con este proyecto?



Milena: Quiero que sea conocido en Colombia e internacionalmente. Tengo la certeza de que así va a ser y también quiero inspirar a muchas personas para que vean que sí es posible.



Semáforo: Me gusta mucho esa determinación. Para que todos los que lean esta entrevista ¿cómo te encontramos en redes sociales?

​

Milena: En Instagram estoy como @alamoda_tv y en Facebook como A la moda tv. La página web está en construcción, pero próximamente estará en funcionamiento.

Quiero que A la Moda sea conocida en Colombia e internacionalmente. Tengo la certeza de que así va a ser y también quiero inspirar a muchas personas para que vean que sí es posible" FACEBOOK

TWITTER

Semáforo: Hablando de redes sociales y este mundo ¿qué aprendiste en Generación sin fronteras?

​

Milena: Aprendí a hacer un mejor uso de las redes sociales, con más seriedad. También vi cómo aprovechar cada recurso que tienen estas plataformas, porque Facebook e Instagram tienen un montón de cosas y no las aprovecho muy bien.



Espero sacar un tiempo para poder aplicar todo lo que vi en Generación, porque sé que es importante y me va a ayudar muchísimo a cumplir mis metas.



Además, quiero aprovechar las redes sociales que son ya no son el futuro, son el presente.



Semáforo: Y si alguien quisiera colaborar ¿se puede?

​

Milena: Todos los aliados son bienvenidos y uno solo no llega a ningún lado. Las personas que quieran apoyarme estoy abierta a escucharlos, pueden escribirme a mi WhatsApp que es el 3228645892.



Paloma: A nuestras dos no hermanitas Caicedo muchas gracias por contarnos estos impresionantes proyectos, que si ahorita tienen un presente importante, no me imagino a futuro. Podremos decir que Semáforo y yo fuimos de los primeros en entrevistarlas.

*+CONTENIDO Un proyecto de la Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO, con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA.