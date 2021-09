Eliannys enseña wayuunaiki en internet y Yeferson valoriza los desechos

Paloma y Semáforo, de Cáustica, entrevistaron a Eliannys Bonivento y Yeferson Restrepo, dos de los jóvenes que participaron en los foros ‘Generación sin fronteras: una agenda para el futuro’, un espacio en el que capacitaron a líderes territoriales en habilidades para la vida y competencias técnicas útiles para acelerar sus iniciativas sociales.

En estos foros, que fueron posibles por una alianza entre el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID, ACDI/VOCA y EL TIEMPO Casa Editorial, 56 jóvenes del país recibieron capacitación en marketing digital y redes sociales, para que su voz en el mundo digital sea más potente.



Paloma: Hola a todos, soy Paloma, de Cáustica. Comenzamos nuestra entrevista con Eliannys, una joven wayúu de La Guajira, quien se puso como meta la ‘bobadita’ de recuperar la lengua wayuunaiki en niños y jóvenes de este departamento por medio de enseñanza didáctica.



La tarea no es fácil. Según el Ministerio de Cultura, la población wayúu es de aproximadamente 400.000 personas, no obstante, tan solo 270.000 se reconocen como pertenecientes a este pueblo. A pesar de esta última cifra, los wayúu es la mayor comunidad indígena de Colombia.



Pero, el lío viene cuando, de acuerdo con Naciones Unidas, la lengua materna de ellos ya está considerada en riesgo de extinción.



Semáforo: Bueno, mucho preámbulo. Hola Eliannys y bienvenida a este espacio, cuéntanos ¿cómo arrancó esta idea?



Eliannys: Empezó en el 2016, cuando yo tenía 15 años. Yo estaba en la Baja Guajira y me di cuenta de que se había perdido mucho la cultura wayúu, especialmente entre los niños y jóvenes. Un día empezamos a hacer con mi familia ollas comunitarias en lugares vulnerables y cuando traté de interactuar en wayuunaiki con los niños, ellos no nos correspondieron porque solo hablaban español.



Semáforo: Durooo, ¿y ahí qué hiciste?



Eliannys: A la siguiente olla comunitaria llevé unos cuentos en wayuunaiki para que ellos conocieran lo de sus antepasados, nuestras creencias, costumbres y empecé a enseñarles. Así nació todo esto y ya estoy haciendo esta tarea también a través de redes sociales.

TWITTER

Semáforo: Te me adelantaste un poco a la siguiente pregunta, ¿cómo usas las redes sociales para enseñarles a las niñas, niños y jóvenes wayúu de La Guajira más sobre su lengua?



Eliannys: Bueno, la verdad es que lo que nos explicaron en el foro ‘Generación sin fronteras’ me ayudó muchísimo, ya que me enseñaron varias herramientas para mejorar mis contenidos. Por ejemplo, ahora en los videos que hago en wayuunaiki les pongo subtítulos en español para que me comprendan mucho mejor.



Semáforo: No te puedo dejar ir sin que nos enseñes un poco de la lengua wayuunaiki.



Eliannys: Mülee wachekülee ayatüin nama'ana naa wachonka'luirua tüü wakuaipakat. Wama'anasü kojutüinjatüin shia. Esto significa: “Si queremos que nuestros hijos conserven nuestra cultura. En nosotros está valorarla”.



Semáforo: Y para los que quieran aprender sobre esta lengua y la cultura wayúu ¿cómo te pueden contactar?



Eliannys: En Facebook la página está como Eliannys Bonivento y en Instagram @nanybonivento.

La meta de Yeferson es llegar a más personas con su iniciativa de compostaje a través de las redes sociales Foto: EL TIEMPO

Paloma: Gracias Eliannys por compartir esa iniciativa y, de paso, de verdad, queremos reconocer ese aporte tan poderoso con una cultura como lo es la wayúu. Ahora, antes de que se nos aburra, hablaremos con Yeferson Restrepo, de Antioquia que, en compañía de otros jóvenes, tienen un proyecto sostenible sobre el compostaje llamado La Finca.



Iniciativas como esta son claves y más en un país como Colombia, en donde cifras recientes indican que al año se generan unas 12 millones de toneladas de basura y se reciclan, apenas, poco más de 2 millones; por lo que los 10 millones restantes terminan en rellenos sanitarios o, peor aún, en ríos y mares.



Semáforo: Gracias Paloma por estas cifras, que tristemente son alarmantes. Afortunadamente hay iniciativas como La Finca que ayudan a contrarrestar este impacto. Yeferson, ¿por qué se metieron a este mundo de los desechos y del compostaje?



Yeferson: Nos movió la necesidad de valorizar los desechos y dejar de llamar a la basura, basura. Además, entendiendo que separándola desde la fuente se pueden hacer grandes cosas. Lo que nosotros hacemos es compost con el fin de mejorar el suelo y cultivar más.



Semáforo: ¿Pero por qué compost y no otros materiales?

Yeferson: En pandemia y también por el Paro, la comida se puso cara porque había que traerla desde muy lejos. Las ciudades no pueden ser un punto en el que entran muchas cosas, como la comida, y salen otras, los residuos. Queremos empezar a producir comida en la ciudad con el compost y poner a dieta los rellenos sanitarios.

Semáforo: A dieta… me suena, ¿y en el caso de La Finca cómo lo hacen?



Yeferson: Lo primordial es la separación en la fuente, y luego con composteras o lombrices compostamos los residuos (restos de comida o el césped de las podas). En este momento es algo que hasta ahora está empezando entre los jóvenes que hacemos parte de este proyecto, pero nuestra meta es llegar a más personas a través de las redes sociales.



Semáforo: Precisamente, ¿sirvió lo visto en Generación sin fronteras al proyecto de La Finca?

Yeferson: La verdad fue muy relevante lo que vimos en el foro. Gracias a eso comprendí que no se trata solo de compartir fotos bonitas, sino compartir información relevante sobre el tema que manejamos. Nos mostraron para qué sirven las redes sociales y cómo usarlas eficientemente. De hecho quisiera invitar a los jóvenes a que les tengan mucha paciencia y les enseñen a los adultos mayores todo sobre las redes sociales, para que ellos también se beneficien con las ventajas que traen estos espacios virtuales.

En Instagram nos pueden encontrar como @lafinca369 y en Facebook como Energy Farm.



Semáforo: Yeferson quisiera que nos des un pequeño consejo para aquellos que están interesados en entrar al mundo del reciclaje y el compost.

Yeferson: Ahora están muy de moda las botellas de amor, que en los envases plásticos meten todos los plásticos limpios y secos y luego se entregan a un centro de acopio. Otra forma es hacerse amigo del reciclador del barrio, ellos pasan a la misma hora y se les puede entregar los materiales reciclables, porque de nada sirve separar si se deja para que el camión de la basura se lo lleve.



En cuanto a compostaje, hay varias unidades o conjuntos que ya tienen su punto de acopio, ellos van a recibirle con mucho gusto todo lo orgánico.



Por último, evitemos comprar cosas empacadas en plástico, porque llegamos a la casa se lo quitamos y lo botamos.



Paloma: Eliannys y Yeferson, gracias por contarnos sobre sus iniciativas. De verdad que inspiran, sigan pa´delante, hasta se me puso la piel de gallina, por no decir la piel de paloma. Ja!

