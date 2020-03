Entretenimiento y satisfacción, a bordo

Los fabricantes automotores no solo están produciendo vehículos confiables en materia de rendimiento, seguridad interior y exterior, diseño y consumos, entre otros aspectos. También ofrecen tecnologías que permiten acceder a diversas funciones, de entretenimiento.

La misión no es otra: que la conducción sea menos estresante y más relajada y satisfactoria, sin generar distracciones que atenten contra la seguridad del conductor y los pasajeros. Sin embargo, antes de hacer uso de ellas, debe comprender que su prioridad tiene que ser siempre el manejo responsable, porque las innovaciones no reemplazan su capacidad de atención ni su buen criterio al momento de conducir.



- BMW: El Serie 3 incluye desarrollos de conectividad bajo la plataforma ‘BMW Intelligent Personal Assistant’, que aprende rutinas y hábitos, y es capaz de aplicarlos a los contextos apropiados.



El sistema ayuda al conductor, aprende sus preferencias y conoce sus ajustes preferidos, como la calefacción del asiento o los lugares a donde se dirige con mayor frecuencia haciendo uso del navegador. ‘BMW Intelligent Personal Assistant’ no solo responde a las órdenes del conductor, sino que puede mantener una charla informal con la persona al volante. Además, explica todo tipo de diferentes funciones (“¿Cómo funciona el ‘High Beam Assistant’?”), proporciona información sobre el estado del vehículo (“¿Es correcto el nivel de aceite?”) y responde preguntas (“¿Qué mensajes de aviso tengo?”).



Junto con lo anterior, conoce los ajustes preferidos del piloto y puede activar una combinación de ellos para mejorar su bienestar. Por ejemplo, al decir “Hola, BMW, me siento cansado”, el sistema pone en marcha un programa de vitalidad que ajusta la luz ambiente, la música y la temperatura, entre otras cosas, para que el conductor se sienta más despejado.



Ese Serie 3 incluye el BMW ‘Live Cockpit’, compuesto por el sistema operativo iDrive, con una pantalla táctil Control Display de 8,8 pulgadas y una instrumentación con pantalla a color de 5,7 pulgadas y función black panel. El BMW Live Cockpit Plus opcional añade características como el Touch Controller, que ayuda a controlar el sistema iDrive con un solo toque, el sistema de navegación, dos puertos USB para transferencia de datos y preparación para Apple CarPlay y Wi-Fi.



- Chevrolet: La Chevrolet Tracker incorpora el sistema de infoentretenimiento ‘MyLink’, que incluye pantalla táctil compatible con smartphones, y la tecnología ChevyStar, con servicios de seguridad, navegación, asistente personal y diagnóstico del carro. En ese primer apartado viene con sistema de distribución electrónica de frenado, sistema de control de tracción, control de frenado en curva, control de estabilidad y seis bolsas de aire.



La Chevrolet Equinox Turbo se caracteriza por su diseño y tecnología, pero se destaca por su alto nivel en seguridad al ofrecer máxima protección en caso de accidente y un paquete de desarrollos que minimiza la posibilidad de que ocurra un choque. Sobresale el asistente de frenado automático, que detecta si existe una alta probabilidad de colisión frontal.



La Chevrolet Trailblazer es una SUV de siete plazas que incluye diversas tecnologías activas, como alerta de colisión frontal, sensor de punto ciego, alerta de cambio de carril y sensor de tráfico cruzado, control electrónico de estabilidad y alerta de presión de neumáticos, seis airbags y cabina de acero de ultraresistencia para brindar la mayor protección.



Otra novedad de Chevrolet es que el Onix Sedán, está equipado con la nueva generación del sistema MyLink que permite utilizar aplicaciones del ‘smartphone’ a través de la pantalla táctil de 7” del auto debido a su total compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, Cuenta con motor SPE - IV de 1.4 litros, que genera 98 caballos de potencia.



- Volvo: El Volvo V40, el automóvil más compacto del portafolio de Volvo Cars, agrega diversas tecnologías que permiten una conducción inteligente y un mayor disfrute a bordo gracias a sus prestaciones de entretenimiento, como el sistema Sensus con control de voz para las opciones utilizadas con mayor frecuencia. Además, con Sensus Connect el V40 se conecta a internet mediante W-iFi permitiendo la navegación y el acceso a distintas funciones multimedia, más reproducción musical desde cualquier dispositivo electrónico vía Bluetooth.