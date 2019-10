Engativá con la ‘10’ por sus vías y parques

Aunque para algunos vivir en la localidad de Engativá significa vivir en un extremo de la ciudad (ya que es la salida para la autopista Medellín), para otros es el espacio perfecto para compartir con las mascotas, hacer ejercicio al aire libre y poder generar una conexión directa con la naturaleza.



O al menos eso es lo que más destacan los habitantes de la localidad 10 sobre las cosas que se pueden hacer en sus barrios.



“No solo son las zonas verdes, es la seguridad, la diversión y estética del lugar, cuando la alcaldía local viene y hace la intervención de estos espacios, uno siente más pertenencia por su barrio”, agregó Mercedes Garzón, residente del barrio Las Ferias.

En los últimos cuatro años, la alcaldía local les dejó a sus habitantes tres parques nuevos: La Europa, ubicado en el barrio Las Ferias; El Pedregal, en el Garcés Navas, y el Florencia los Tronquitos, ubicado en Florencia Afidro. Actualmente, el parque Granjas del Dorado, ubicado en ese barrio, se encuentra en ejecución. Todos estos con una inversión total de $ 3.289 millones.



“Recuerdo que cuando venía a visitar a mi abuela no tenía un lugar bonito donde jugar, eso fue hace más de 10 años, pero ahora que vuelvo con mis hijos y vemos un parque con canchas y juegos divinos nos amañamos más y venimos más seguido”, contó Daniela Niño sobre el parque Florencia los Tronquitos, una intervención que costó $522’000.000.



Además de las zonas verdes con nueva cara, también se les volvió a dar color a los parques que ya existían y que por años estaban en el olvido. Por lo tanto, la Alcaldía de Bogotá, a través de la alcaldía local, invirtió más de $5.512 en el mantenimiento y dotación de los parques Bonanza, El Pinar de Álamos, La Estrada y Boyacá Real, entre otros.



Los vecinos del barrio Pinar de Álamos I y II compartieron que los parques estaban muy deteriorados, “no daban ganas de salir con los niños, pero cuando vimos gente arreglándolo y dándole vida, nos gustó porque ahí es cuando uno ve el dinero de los impuestos”, agregó Camila Moreno, residente del barrio desde hace 22 años.



Calles peatonales y vías descongestionadas

Aunque hoy la localidad tiene 887.886 habitantes, nadie se imaginaría que en un comienzo Engativá fue un municipio independiente y conformado por 11 veredas.

Estaba ubicado a 17 kilómetros de Bogotá y tenía 37 kilómetros cuadrados de superficie. Esto era así a mediados de los años 50, cuando su población no superaba los 10.000 habitantes y se dedicaba a la agricultura y la ganadería.



En el occidente de la localidad todo era zona verde, como dirían los vecinos “solo había potreros”, hasta los años 1982, cuando se levantó en la localidad 10 un proyecto de 12.000 viviendas en un lote de 130 hectáreas y se le dio vida al barrio Ciudadela Colsubsidio. Ya había viviendas en el occidente, pero la movilidad no era la mejor.



“Salir a la 80 era demoradísimo; nos tocaba coger un tren amarillo con negro, luego pasamos a usar los buses”, explica Yiyo Bernal Sierra, habitante de la localidad, quien hace referencia al único medio de transporte público que se podía usar en esa época.

Actualmente, la situación es otra, Engativá ya cuenta con vías principales, como la carrera 68, las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, Chile, El Dorado, el Salitre, la Rojas, José Celestino Mutis y la más importante que identifica a la localidad: la calle 80.



En esta última, la alcaldía local llevó a cabo la reparación de la malla vial, exactamente en la carrera 81 entre calles 76A y 80, en el barrio La Granja. El costo de esta obra fue de más de $ 3.126 millones y benefició a más de 700.000 habitantes.

“Era un arreglo necesario, estamos cerca de la calle 80 y cuando la vía estaba en mal estado los trancones eran frecuentes”, compartió Nicolás Botero, conductor de taxi.



Asimismo, la alcaldía local también reparó en la calle 69C entre carreras 111C y 112D bis A (Marandú). Hoy en día se encuentra en ejecución la carrera 118A, entre calles 63F y 64, ubicada en Villa Teresita. Y en licitación quedan los arreglos en Villa Claver, en la carrera 121A entre calles 63C y 63.



El museo de la localidad

En la carrera 74 n.º 82A-81, justo en el corazón del barrio Minuto de Dios, se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo (MAC). Un lugar que nació en 1966. Su primera exposición tuvo 55 obras y se hizo en una sala del colegio Minuto de Dios, pero con el aumento de donaciones y actividades, se logró construir un edificio diseñado por los arquitectos Eduardo del Valle y Jairo López.



Un recuerdo muy bonito que tienen los vecinos de este lugar es que fue uno de los primeros sitios en los que se podía ver películas, ya que tenía una sala de cine y era la más cercana a los barrios del occidente de Bogotá.



En la actualidad, el MAC alberga cerca de 1.000 obras de importantes referentes del arte en Colombia y cuenta con un centro de documentación.

Humedal Juan Amarillo, el más grande de Bogotá

La historia cuenta que este humedal era sagrado para los muiscas y que allí se reunían los caciques de Bosa, Engativá, Cota, Funza y Suba para celebrar la llamada fiesta de las flores.



Con el paso de los años se convirtió en el humedal más grande de Bogotá, y actualmente, las ranas sabaneras y campanas, curíes, ratones, culebras sabaneras y una especie de murciélago forman tan solo una pequeña parte de su gran diversidad.

Este ecosistema es conocido como Tibabuyes o Juan Amarillo, cuenta con un área de 2,2 kilómetros cuadrados y en su territorio se han registrado 74 especies de aves, entre las cuales se encuentra el pato de pico azul.



Por otra parte, este gran humedal es el más amado por los habitantes de Engativá, en especial por aquellos que viven a 20 pasos de él; son los residentes de Cortijo y Ciudadela Colsubsidio.



Y es que no hay persona que se haya criado en estos barrios que no tenga una bonita anécdota en este ecosistema. “Cuando era niña asistía con mis padres y mi mascota para hacer ejercicio, comerme un helado y visitar este hermoso lugar, lleno de animales y flores”, compartió Isabella Caicedo, habitante de El Cortijo desde hace 20 años.



Asimismo, la época de agosto era la favorita de los vecinos de las zonas aledañas al humedal, pues al lado de este había espacios verdes, y el plan favorito de la comunidad era elevar sus cometas, hacer asados, pícnis y pasar una buena tarde en familia.



Actualmente, las zonas aledañas al humedal están cerradas, pues la Alcaldía Mayor trabaja en un proyecto que incluye la construcción de un paso elevado que conectará Engativá con Suba; sin embargo, los vecinos siguen al tanto de todo lo que se hace dentro de este para mantenerlo a salvo, pues tienen gran sentido de pertenencia hacia él.

Datos curiosos de la localidad de Engativá

La estructura de guadua más grande del mundo

El puente Jenny Garzón, más conocido como el puente de Guadua, ubicado en la calle 80 con carrera 119, saliendo hacia la autopista Medellín, es la estructura de guadua más grande del mundo. Este fue inaugurado el 31 de diciembre del 2003 (en su momento fue el primer puente de este material de la ciudad), y pesa 130 toneladas.



Aquí nació ídolo del ciclismo nacional

Esteban Chaves, quien ocupó los tres primeros puestos en el Giro de Italia (2016) y la Vuelta a España (2016), nació y se crio en Engativá.

Antes de trastearse a Tenjo, él entrenaba en Quirigua, Villas del Dorado, Bolivia y Villas de Granada, barrios que fueron testigo de sus primeros pasos como promesa del ciclismo.



El más importante centro de investigación

Enrique Pérez, uno de los científicos más importantes del siglo XX, junto con su mano derecha, Teresa Arango, lucharon para atraer a científicos y políticos de la época, para convertir una zona olvidada del Bosque Popular en el primer centro de investigación y conservación de la vegetación colombiana, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Algunas cifras de Engativá

33 colegios distritales tiene la localidad 10

Según la alcaldía local, Engativá cuenta con 33 colegios distritales. Algunos son el Rodolfo Llinás, ubicado en el barrio Bolivia; el Juan del Corral, en Las Ferias, y el colegio femenino Magdalena Ortega.



3 parques han estrenado los habitantes de Engativá

Residentes de Las Ferias, Garcés Navas y Florencia disfrutan actualmente de los parques La Europa, El Pedregal y Florencia los Tronquitos, financiados por la alcaldía local. Actualmente está en obra Granjas del Dorado, en ese barrio.



10.000 millones de pesos de inversión en obras nuevas

Durante el actual periodo, la alcaldía local realizó la inversión de más de $ 10.000 millones en los arreglos de malla vial de dos barrios, La Granja y Marandú, y otras dos que hoy están en proceso: Villa Teresita (en ejecución) y Villa Clavel (en licitación). Además, le dejó a Engativá tres parques nuevos y uno en construcción en Granjas del Dorado.