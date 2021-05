En un retador panorama laboral se conmemoró el Día del Trabajo

El sábado se celebró el Día Internacional del Trabajo, nuevamente en medio de uno de los momentos más desafiantes de la historia, una pandemia sin precedentes que ha golpeado sustancialmente a la economía colombiana.

Y es que, pese a los esfuerzos públicos y privados por proteger a la población laboralmente activa, a lo largo del 2020 las cifras de desempleo e informalidad laboral se dispararon. Según el Dane, entre septiembre y noviembre del año pasado, la proporción de ocupados informales en 23 ciudades del país y en áreas metropolitanas llegó al 48,7 por ciento, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales. Asimismo, la entidad reportó que, para marzo del 2021, la tasa de desempleo fue del 16,8 por ciento, con un crecimiento de 3,4 por ciento frente al mismo mes del año anterior (13,4 por ciento).



En medio de este panorama, las Agencias de Empleo, creadas hace ocho años en el país, se han convertido en un importante soporte para la colocación de empleo cualificado, además de brindar capacitación sin costo a los cesantes que estuvieron afiliados al sistema de subsidio familiar y de apoyar a los emprendedores en la materialización de sus ideas de negocio.



Este es el caso de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar, que desde el 2013 trabaja en la articulación de la oferta con la demanda laboral, beneficiando tanto a los cesantes como a las empresas que requieren talento humano idóneo, ayudando desde entonces a ubicar laboralmente a cerca de 150.000 personas, además de acompañar a 3.179 emprendedores en la estructuración de sus modelos de negocio y de capacitar a alrededor de 564.000 postulantes, con el fin de mejorar sus perfiles y con ello, facilitar su acceso a oportunidades de empleo digno.



“Nuestra gestión tiene un impacto en doble vía, pues ofrece apoyo a las empresas en la preselección de los candidatos, aplicamos pruebas psicotécnicas, realizamos entrevistas por competencias y validamos antecedentes disciplinarios. Esta contribución favorece el panorama de la empleabilidad en Colombia y reporta importantes beneficios para las empresas, representando un ahorro en costos. Además, es la manera más efectiva de encontrar un empleado capacitado y que se adapte fácilmente a la cultura de la organización”. Afirmó Karen Johana Garzón Medina, coordinadora empleo y capacitación de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar.



Con el fin de seguir extendiendo el impacto de su gestión, desde que inició la emergencia sanitaria en Colombia, la Agencia redobló su capacidad y esfuerzos, adaptando sus servicios a la modalidad virtual y desarrollando nuevos canales de atención para acompañar a las personas en el fortalecimiento de sus competencias y habilidades, y por supuesto, en la búsqueda de empleo, trabajando de la mano con las empresas en la ampliación de las ofertas y habilitando, entre otras cosas, la posibilidad de realizar postulaciones en línea a vacantes para diferentes perfiles, brindando incluso oportunidades a personas sin experiencia laboral o con alguna condición de discapacidad.



Fruto de esta suma de acciones, de las cerca de 31.500 personas que se han registrado este año en la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar, para beneficiarse de los servicios que ofrece, 11.822 ya han logrado ubicarse laboralmente.



Además, cabe destacar que, en el 2020, Compensar asignó más de $107.000 millones de pesos para favorecer a cerca de 50.000 personas por medio del beneficio económico de emergencia.



Frente común contra el desempleo



Consciente de que el reto de avanzar en la recuperación económica y social del país requiere de la articulación de muchos esfuerzos, la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar sumó su experiencia a dos programas diseñados por la Alcaldía de Bogotá y liderados por la Secretaría Distrital de Gobierno.



El primero, Trabajo Local, orientado a la generación de 6.378 empleos temporales, con especial énfasis en poblaciones pobres y vulnerables, para desarrollar labores de embellecimiento del espacio público, ambientales, de mantenimiento de malla vial local, convivencia, entre otras.



Y el segundo, Microempresa Local, diseñado para apoyar a 3.000 microempresarios a través de incentivos monetarios a la nómina que permitan mantener y/o vincular a 10.000 trabajadores en Bogotá, particularmente a mujeres entre 18 y 28 años y mayores de 50 años, es decir, a las poblaciones más afectadas en materia de empleo durante la emergencia sanitaria.



Estos dos programas, para los que la Agencia desarrolló el proceso de inscripción, selección, contratación, publicación de vacantes y giro de incentivos, se encuentran en etapa de finalización.



Emprendimiento: una tendencia que no para



Sin duda, el emprendimiento ha venido posicionándose cada vez más como una importante alternativa para la generación de empleo, y en línea con ello, desde el año pasado la Agencia adaptó sus modelos a la nueva realidad, con el fin de seguir brindando asesoría y acompañamiento.



Asimismo, conscientes de que los continuos cierres decretados para prevenir la expansión del covid-19 dificultan a los pequeños empresarios la comercialización de sus productos y servicios, impactando de esta manera su sostenibilidad, en el 2020 creó una Vitrina Virtual gratuita para facilitarles este proceso, no solo a los emprendedores, sino también extendiendo el alcance a la red de proveedores de Compensar.



“Esta iniciativa nace del propósito de ampliar nuestros beneficios, permitiéndoles a los emprendedores acceder al mercado online sin tener que asumir un costo adicional y la Vitrina Virtual es una gran oportunidad para que los pequeños empresarios se conecten con potenciales compradores. Este año trabajaremos arduamente en el fortalecimiento de esta estrategia, que hoy cuenta con más de 250 productos y servicios de 90 emprendedores”, indicó Sandra Liliana Montes, coordinadora de la Agencia de Emprendimiento de Compensar.



Capacitación a un solo clic



Hoy, más que nunca, el fortalecimiento de determinadas habilidades y competencias es fundamental para ubicarse laboralmente, y no en vano desde diversas instancias, entre ellas la academia, se están gestando iniciativas en esta materia. Una de ella es, por ejemplo, la implementación de cátedras orientadas a la creación de empresa y al desarrollo de nuevas habilidades en los estudiantes de pregrado y posgrado. “Tener una mentalidad emprendedora es una forma de contribuir a mejorar la productividad de las empresas en nuestro país. Los emprendedores tienen la capacidad de transformar problemáticas en soluciones reales para generar un crecimiento económico y nuevas oportunidades de empleo digno, convirtiéndose en actores clave para disminuir la tasa de desempleo”, afirma Marco Llinás Volpe, rector de la Fundación Universitaria Compensar.



Por otra parte, quienes están en la búsqueda de una oportunidad laboral, encuentran un abanico de alternativas de formación en la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar, que cuenta con un portafolio virtual de capacitación, además, de cursos cortos de formación técnica en áreas como Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos, Contabilidad, Talento Humano, Diseño Gráfico y Logística, en los que cerca de 1.000 personas se capacitaron en el 2020.



De esta manera, Compensar, a través de su Agencia de Empleo y Emprendimiento, continúa articulando esfuerzos y desarrollando acciones que redunden en la cualificación del talento, la disminución de la informalidad, la inclusión laboral y el fortalecimiento de la cultura del emprendimiento, con la firme convicción de que el empleo digno es una llave maestra para el progreso y el bienestar integral.



