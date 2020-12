$ 14,2 billones de regalías se han invertido en los últimos dos años

La vereda Villa Paz, ubicada en el municipio de Arauquita (Arauca) es una de las nueve veredas que se benefician de un terreno muy fértil, lo que les permite cosechar plátano, maíz, yuca, cacao, arroz y frutas, entre otros productos.

También se dedican a la ganadería, convirtiéndolos, en palabras de Omaira Fuentes, residente de Villa Paz, en toda una “despensa agrícola para la región”.



Sin embargo, tenían un gran problema y era el estado de la vía que los comunica con la vía principal que de Tame conduce a Arauca para poder sacar sus productos. “La vía estaba pésima, a lo último ya estaba intransitable. En tiempo de invierno eran lagos y en verano arenales”, describió Fuentes.

Álvaro Ávila Silva, director del Sistema General de Regalías (SGR), explicó que esta obra se logró con recursos provenientes de regalías. “Ahora es una vía de más de 18 kilómetros, que les permite a los campesinos sacar sus productos, reduciendo costos y tiempos de desplazamiento en más de un 50 %”.



Situación similar estaban viviendo en la vereda Bruselas del municipio de Morelia (Caquetá). Sus 120 habitantes se veían afectados con la lluvia y el estado de la vía porque no podían sacar sus productos a la venta.



“La vía estaba muy deteriorada y al llover no podían pasar los camiones que traen los productos ni el que nos recoge la leche que es el sustento de nosotros. Ahora está quedando muy buena porque es con placa huella”, explicó Uberney Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bruselas.

Precisamente, el arreglo de estas dos vías hace parte de un paquete de 4.533 proyectos financiados con recursos provenientes de regalías del último bienio (2019-2020), cuyo presupuesto total para ese periodo asciende a los 14,2 billones de pesos.



Según datos de Gesproy (con cierre al 30 de noviembre de este año), suministrados por el SGR, el 82,7 % de los recursos aprobados se han concentrado en los siguientes sectores: 37,72 % en el sector transporte (1.576 proyectos); 13 % en vivienda (541 proyectos); 11,3 % en educación (413 proyectos); 9,3 % en Ciencia Tecnología e Innovación (252 proyectos); 6,4 % en ambiente (226 proyectos) y 5,7 % en minas (216 proyectos).



Y las regiones del país en las que más proyectos se han financiado son el Caribe con 1.268 proyectos y Centro Oriente con 884 (ver infografía).



En cuanto al sector vivienda, Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda, es un ejemplo del impacto positivo en la comunidad.

Claudia Salazar es una beneficiada con la entrega de viviendas con recursos de regalías y que, en su mayoría, se entrega a mujeres cabeza de hogar. “Ya no tenemos que pagar un arriendo y con lo que me ahorro puedo colaborarle a mi hija para que estudie en la universidad. Es una ayuda muy grande saber que estamos en la casa y que es un futuro para ella también”, dijo Salazar.



Por su parte, Johana Ocampo, quien también recibió una vivienda, aseguró:“Las regalías para mí es vivienda, bienestar, futuro y alegría al estar en la propia casa de uno”.



Además, hay zonas tan remotas como la vereda Alto San Isidro, en el municipio Belén de los Andaquíes, en donde 108 familias recibieron, por primera vez, electrificación rural, la cual también se hizo con regalías. “Acá no había luz, era únicamente con vela. Ya podemos tener nevera y televisor”, comentó Blanca García, habitante de la vereda.

4 preguntas a Álvaro Ávila Silva, director del SGR

'Más ágil y más recursos’

Álvaro Ávila Silva, director del SGR Foto: Cortesía

1. ¿Cuáles son los principales logros del SGR durante este bienio (2019 - 2020)?



Tenemos un sistema más ágil y flexible. Redujimos los tiempos de aprobación de proyectos, pasando de más de 133 días a 46 días. Actualmente, en Colombia cada día se aprueban 6 proyectos de regalías.



Tuvimos la aprobación de recursos más alta de la historia: más de 10 billones de pesos en más de 3.000 proyectos en un año. Son proyectos de alto impacto social, muchos de los cuales hoy ya son una realidad.



En este bienio, hemos financiado 4.533 proyectos por $14,2 billones de pesos.

Hemos llegado con la asistencia técnica a los 32 departamentos. Son más de 12.700 kilómetros de vías terciarias construidas o rehabilitadas, más de 50 nuevos acueductos y alcantarillados y hemos llegado con electrificación rural a zonas muy apartadas; hoy más de 22.000 familias tienen luz.



También ha sido clave para lograr la paz con legalidad (por medio del OCAD Paz) el cual tuvo una inversión de 1.5 billones de pesos dirigidos a más de 166 proyectos beneficiando a más de 6 millones de colombianos. El próximo año contará con 4.5 billones de pesos.



2. ¿Qué sectores se han visto más beneficiados con las regalías?



Las regalías son clave para la reactivación económica porque impactan todos los sectores, son motor de desarrollo y autopista para alcanzar un mejor futuro para todos. Los recursos se pueden invertir en cualquier sector, pero priorizan: transporte, vivienda y saneamiento básico, deporte y recreación, y educación

3. ¿Cuál fue el apoyo del SGR para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid?



Dando celeridad a los proyectos que buscan salvar vidas logramos aprobar estos recursos en un mes, a través del Decreto 513 de 2020 que habilitó a las entidades territoriales para aprobación directa con proyectos Covid. Hoy se han financiado, con recursos del SGR, 420 proyectos por valor de $825.922 millones de pesos.



Estos se han enfocado en fortalecer laboratorios, servicios de salud, camas, respiradores, unidades de rayos X, así como vehículos para el transporte de pacientes, entre otros.



4. ¿Cuál es la meta del próximo bienio (2021 - 2022)?

​

La nueva Ley de regalías, que comenzará a operar a partir del primero de enero del próximo año, es una promesa cumplida de presidente Iván Duque. Con esta se crea un sistema que nos trae múltiples desafíos, lograremos tener un SGR más equitativo, descentralizado y ágil. También tendrá alta capacidad en la asistencia técnica, fortalecido en sus nuevas acciones, al igual que el seguimiento a los proyectos. Consolidaremos el sistema como una herramienta clave para la reactivación económica y esperamos que se mantenga la tendencia en la aprobación de proyectos y en la materialización de los mismos en favor de las comunidades.

