Cada semana una institución educativa, ubicada en un lugar diferente del país, recibe la conexión a Internet gratuito de Claro en su sala de informática. A través de la iniciativa “Escuelas Conectadas”, Claro por Colombia, estrategia de sostenibilidad de la compañía, hoy ya suma 120 instituciones educativas conectadas con Internet gratuito, beneficiando a más de 204.000 estudiantes de 25 departamentos y 60 municipios del país.

La escuela número 120 en ser conectada fue la institución educativa Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitán en el Meta, donde estudian cerca de 3.700 estudiantes en diferentes jornadas. Este colegio se convierte en la única opción de muchas familias que viven en las zonas rurales y alejadas del municipio para que sus hijos estudien. Incluso, junto a la sede Camilo Torres (la de primaria), hay una residencia estudiantil donde más de 70 alumnos/as se quedan a dormir para poder estudiar. De lo contrario, tendrían que hacer recorridos diarios de hasta 5 horas para poder llegar a la institución y aprender. Ellos también acceden, ahora, al Internet de la sala de tecnología.



Maricel Terranova, rectora de la institución, aseguró que antes solo contaban con servicio de Internet en la parte administrativa, pero no en la sala de tecnología. Por lo que, es la primera vez que sus estudiantes pueden acceder a este servicio y a los beneficios que trae consigo la conectividad. “Ha sido una bendición porque no teníamos servicio de Internet en la sala de informática, y es muy importante que cada estudiante pueda acceder a ese conocimiento tecnológico”, añadió Terranova.

Esta situación se repite en varios municipios del país, donde las dificultades económicas para acceder a la tecnología y al servicio de Internet interfiere en los procesos educativos. Muchas de las escuelas conectadas con esta iniciativa no contaban con servicio de Internet en las salas de tecnología lo cual no permitía que los estudiantes pudieran fortalecer sus habilidades digitales y tecnológicas.



María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia, explicó que esta iniciativa nació en el marco de la contingencia por la pandemia “con el objetivo de apoyar el retorno a clases y garantizar que los estudiantes pudieran estar conectados y acceder a los beneficios que trae consigo la tecnología para educarse mejor”.



Castro agregó que se dieron cuenta que, aunque algunas instituciones tenían salas de cómputo, estas no contaban con Internet. Así se fijaron la meta de conectar una nueva institución educativa cada semana con internet gratuito. Ya llevan 120 instituciones conectadas, beneficiando a más de 14.501 estudiantes migrantes venezolanos, y 20.020 estudiantes quienes han sido víctimas del conflicto y de desplazamiento forzado. La tarea continúa, pues cada vez buscan llegar a nuevas comunidades en el país.

Nació con el objetivo de apoyar el retorno a clases y garantizar que los estudiantes pudieran estar conectados y acceder a los beneficios que trae consigo la tecnología para educarse mejor

Otra de las instituciones beneficiadas es la de Institución Educativa Chigorodó, ubicada en el municipio del mismo nombre en Antioquia. Luis Emilio Yolis, rector de la institución, aseguró estar muy feliz con el servicio recibido hasta el momento.



“Es fundamental el uso del Internet en el proceso de aprendizaje porque ahora mis estudiantes pueden conectarse y buscar tutoriales o videos educativos. De esta forma, tienen la posibilidad de profundizar en el conocimiento”, explicó Yolis y agregó: “El aprendizaje a través del Internet es más divertido para los niños y jóvenes, ya que les gusta esta herramienta. Qué bueno poder potencializar la enseñanza a través de estos medios”.



Solo en esta institución cerca de 900 estudiantes se han visto beneficiados con el Internet gratuito desde preescolar hasta el grado once. Muchos de los beneficiados están de acuerdo al afirmar que al ser parte de Escuelas Conectadas disfrutan de un mejor servicio, ya que les brinda continuidad, calidad y acceso a contenidos educativos en línea que han permitido fortalecer sus conocimientos y habilidades.

“Antes teníamos un Internet con el que se presentaban muchas dificultades, se caía constantemente el servicio, no era permanente, incluso había meses sin internet”, añadió Yolis.



Dina Novoa es estudiante de grado octavo de la Institución Educativa Chigorodó, quien asegura que ha visto el cambio. “En años anteriores el Internet no funcionaba muy bien y ahora es mucho mejor. Nosotros vamos a la sala de sistemas, y podemos hacer trabajos en los computadores. Lo usamos para investigar en varias clases o para estar más informados sobre diversos temas”.



Para Novoa, una de las ventajas de disfrutar el servicio es el tema económico.

“Me parece muy importante porque hay estudiantes que no tienen la posibilidad de hacer una recarga en su celular para investigar las tareas, ya con el Internet podemos investigar así no tengamos internet en nuestros dispositivos.”.

El acceso a Internet, un indicador clave

El acceso a internet es uno los indicadores clave para avanzar como país. Foto: Archivo Particular

Algunas instituciones educativas en zonas apartadas del país no cuentan con equipos de cómputo en sus instalaciones o los que tienen son insuficientes para la cantidad de estudiantes.



Por esa misma razón, Claro por Colombia estableció una alianza a través de la iniciativa “Creando Conexiones” del BBVA y Fundalectura para dotar con computadores portátiles, tablets y bibliotecas digitales a 96 planteles educativos con el firme objetivo de disminuir las brechas digitales de estudiantes en el país.



Constanza García, directora de comunicaciones y responsabilidad corporativa de BBVA, aseguró que el acceso a internet es uno los indicadores clave para avanzar como país en términos no solo de desarrollo social o económico, sino también con miras a reducir la desigualdad y cerrar las brechas sociales y digitales del país.



Además de los equipos, brindan “una colección virtual de libros y de material didáctico que es utilizado por la institución como apoyo en sus procesos educativos. Formamos a los docentes en actividades tecnológicas para que trasladen esas competencias a sus alumnos”, enfatizó García.



Esta alianza que inició en el 2021 ha permitido entregar más de 1.900 equipos de cómputo en el país.

