Durante el mes de abril, y para concientizar a las personas sobre la importancia del cuidado y la protección del medioambiente, se conmemorarán dos fechas especialmente relevantes, por un lado, el Día de la Tierra, que se celebra a nivel mundial desde 1970, y, por el otro, el Día del Árbol, que en Colombia se evoca desde 1941.

Y es que, como nunca antes, en los últimos años se han agudizado las advertencias relacionadas con el panorama ambiental a nivel global, y no en vano, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente inició el 2022 haciendo un llamado a entrar en “modo de emergencia” por el clima.



El más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), de las Naciones Unidas, indica que entre 2010 y 2019 las emisiones de gases de efecto invernadero medias anuales a escala global se situaron en los niveles más altos de la historia de la humanidad, sin embargo, también asegura que el ritmo de aumento ha disminuido, lo que evidencia que se han adelantado acciones encaminadas a frenar los impactos, aunque no cabe duda de que aún falta mucho camino por recorrer.



De acuerdo con el mismo informe, si no se logran reducciones significativas de las emisiones de todos los sectores en el corto plazo, “limitar el calentamiento global a la temperatura necesaria para el planeta, podría estar fuera de nuestro alcance”, haciéndose necesario entonces la articulación, en pro de este objetivo, de todos los actores de la sociedad, entre ellos, entidades públicas, empresa privada y ciudadanía en general.

Estrategias ambientalmente sostenibles

Vale la pena resaltar que cada vez son más las compañías de todos los sectores y tamaños que introducen el desarrollo sostenible en sus estrategias, demostrando que es posible llegar a un equilibrio entre la obtención de beneficios y el respeto por el planeta.



Entre las entidades que articulan su quehacer diario con estrategias ambientalmente sostenibles se encuentra Compensar, una responsabilidad que, de acuerdo con Henry Salinas, su coordinador de Gestión Ambiental, abarcan la gestión de residuos, agua, biodiversidad y energía.



Como un ejemplo de las acciones desarrolladas en esta materia, Salinas aseguró que, en el 2021, el 87 por ciento de los empaques y envases utilizados en la prestación de sus servicios fueron amigables con el ambiente. Adicional a ello, el 11 por ciento del consumo total de agua correspondió a aguas reutilizadas o recicladas (aguas lluvias o de retrolavado de filtros).



Asimismo, en el 2021 recuperaron más del 50 por ciento del total de los residuos generados, lo que equivale a cerca de 480 toneladas. Además, Salinas afirmó que vienen trabajando en el desarrollo de nuevas acciones, entre ellas, un proyecto denominado Residuos Cero. “Con esta esperamos, en el corto plazo, realizar el cambio de las neveras de icopor utilizadas para el almacenamiento y transporte de muestras de laboratorio clínico, además de la sustitución de pilas refrigerantes”.



Por otro lado, en palabras del directivo, de manera permanente implementan sistemas de energía renovable, solar y eólica, en sus principales sedes. Además, contó que el año pasado instalaron 11 estaciones de carga solar para celulares y computadores portátiles, iluminaron 328 lámparas LED de su Plaza de Jubileo con sistemas de energía renovable y utilizaron energía solar para calentar el agua en sus hoteles.



Sumado a ello, el año pasado Compensar logró disminuir en un 18 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con 2019. Adicionalmente, la entidad reemplazó dos vehículos de su Ruta Circular por buses eléctricos, lo que representa una disminución de 90 toneladas de dióxido de carbono anualmente. De igual manera, a través de su programa de ‘Movilidad Sostenible’ promovió el uso de medios de transporte alternativos, alcanzando en promedio mes, 7.056 ingresos en bicicleta de colaboradores y 19.978 de usuarios, lo que representa una disminución de emisiones de aproximadamente 216 toneladas de dióxido de carbono.



De otro lado, la entidad hace parte de la Estrategia Colombia Carbono Neutral, una iniciativa liderada por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que busca reducir las emisiones de dióxido de carbono en el país.



“Estamos trabajando en la propuesta de automatización de recolección de datos necesarios para el cálculo de huella de carbono de Compensar, iniciando el ejercicio con una sede piloto. Este ejercicio se desarrolla con el fin de identificar la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos aportando durante el desarrollo de nuestras operaciones y de manera paralela poder tomar decisiones inmediatas que generen un impacto positivo al medioambiente y ahorro en nuestras operaciones”, indicó Salinas.

Unidos por el medioambiente

Según el coordinador de Gestión Ambiental de Compensar, en este momento se trata de un tema transicional, voluntario y, mientras sea así, las organizaciones tienen más tiempo de aplicar estrategias hacia la transición energética. “Ahora hay tiempo de diagnosticar, medir y validar alternativas de prueba y error, pero en el futuro, probablemente en uno no muy lejano, la carbono neutralidad será algo obligatorio y si no se cuenta con la implementación de procesos de descarbonización, el costo probablemente será superior”, explicó.



De dicha lista de acciones también hace parte el programa ‘Compras Verdes’, por medio del cual la organización busca reducir el impacto que se genera en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos adquiridos para el normal desarrollo de sus operaciones, a través de la definición de criterios sanitarios y de biodegradabilidad.



A través de su programa 'Con la cabeza en la Tierra', adelanta diferentes acciones de sensibilización en sus sedes, proyectos de vivienda, centros turísticos y los jardines sociales que administra, para promover, entre otros, la reutilización de residuos, el ahorro de agua y energía, y el uso de medios de transporte alternativo, impactando a más de 100.000 personas durante los últimos seis años.



Por último, fruto de su gestión en materia ambiental, la entidad ha recibido, durante nueve años consecutivos, el reconocimiento del Programa de Excelencia Ambiental (PREAD), otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente a las empresas destacadas por su compromiso ambiental. También, este año recibió la condecoración de la Gran Cruz Orden al Mérito Ambiental y Social Barón Alexander Von Humboldt, por su aporte al desarrollo social y a la protección del ambiente.



“El cuidado y la protección del planeta hacen parte de nuestra agenda estratégica, pues estamos convencidos de que solo mediante la suma de esfuerzos es posible aportar de manera significativa a la conservación del medioambiente, favoreciendo con ello entornos sanos, saludables y seguros, que redunden en el bienestar integral de las personas, las familias y las comunidades”, concluyó Henry Salinas, coordinador de Gestión Ambiental de Compensar.

Para más información ingrese a https://corporativo.compensar.com/