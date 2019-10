En Bosa se la jugaron por la seguridad y la recreación

La instalación de una cámara de seguridad conectada con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la Policía de Bogotá (C4) logró que a un gran sector del barrio El Diamante de Bosa regresara la tranquilidad.

“Los robos, atracos y la venta de droga a plena luz del día son problemáticas que han ido desapareciendo desde que la alcaldía local nos instaló esa cámara. Ahora los muchachos que estudian en el colegio La Concepción se sienten más seguros, al igual que quienes transitan por las calles. Una cámara de esas tiene un alcance de hasta 500 metros”, describe Benjamín González Casas, vecino del sector y quien más impulsó ante las autoridades su instalación.



Como él, otros residentes de más de 240 puntos de esta localidad se han beneficiado con estos elementos de seguridad cuya instalación se ha priorizado cerca de los parques y colegios.



Según la alcaldía local de Bosa, durante esta administración se instalarán 241 cámaras (van 228), cuya inversión es de más de 5.000 millones de pesos. Pero no solo se trata de cámaras, también se ha dotado a la Policía con 81 motos, 10 camionetas tipo panel y un CAI móvil, con una inversión de más de 2.890 millones de pesos.



A esto se suma que, durante el 2019, han llegado otras 63 motocicletas de 300 centímetros cúbicos cada una, con un costo total de más de 1.388 millones de pesos. Además de 10 camionetas 4 × 4 para transporte de retenidos cuyo presupuesto es de 1.500 millones de pesos.



Pero para la alcaldía local no solo se trata de avanzar en la seguridad de sus habitantes, otra gran apuesta fue brindarles espacios para la recreación a través de los centros deportivos en sus diferentes modalidades, como actividad física para personas mayores; para los niños y niñas de 6 a 15 años se crearon grupos de fútbol, fútbol de salón, patinaje, baloncesto y natación, además de un centro al cual asisten personas en condición de discapacidad a practicar fútbol: el parque vecinal Asovivir.



Según la Administración, con esto, además de integrar a los residentes de la localidad se logra ocupar a los jóvenes para alejarlos de la droga y que los vecinos se apropien de los parques vecinales.



“Mi hijo hace parte de los centros de talento de fútbol de salón de Bosa. Esta actividad lo mantiene ocupado. Además, ama el deporte. Entrena los lunes, miércoles y sábados con el profesor Germán Rojas. Vivimos en Bosa La Cabaña, y mi hijo cursa quinto de primaria en el colegio Class”, contó Rosaura Muñoz, mamá de Juan, de 10 años de edad.



Los profesores también encontraron una manera de hacer lo que les gusta, como es el caso de Rojas, quien, orgulloso, relata: “Son varios los niños a quienes les enseño las reglas y tácticas básicas del fútbol, también los alejo de los males de la calle”.

Y agrega: “Ellos son muy dedicados al deporte y gracias a Dios son unos 'cracs'. Ahora mismo vamos para el coliseo Palestina de Bosa a entrenar, pues los escogieron para formar parte de la selección Bosa de fútbol”, destaca el profe, que tiene a su cargo 50 participantes.



Avenida Villa del Río

Una de las principales vías de Bosa es la carrera 57B, conocida popularmente como la avenida Villa del Río, que une la avenida Villavicencio con la autopista Sur y, según los residentes del barrio Villa del Río, desde hace más de 35 años no había sido intervenida.



“Este es un corredor alterno a la autopista Sur desde el sector de Makro hasta la avenida Villavicencio, tiene dos carriles por sentido. Con su reparación no solo ganamos en movilidad, también en el acueducto, ya que fue cambiada la tubería, que tenía más de tres décadas. Las obras duraron un buen tiempo, pero valió la pena la espera”, indicó Erick Romero, presidente de la junta de acción comunal del barrio Villa del Río. Esta intervención tuvo un costo de 11.000 millones.

La avenida Bosa, un ícono de la movilidad

Desde julio del 2018, cerca de 1 millón de personas ya disfrutan las avenidas Bosa y un tramo de la Ciudad de Cali. La avenida Bosa tiene 1,7 kilómetros y va de la avenida Agoberto Mejía a la rotonda de la nueva Ciudad de Cali. Su inversión fue de 108.473 millones de pesos (incluye predios), y el dinero provino del cupo de endeudamiento.



Por su parte, la Ciudad de Cali arranca desde la avenida Bosa y va hasta la avenida San Bernardino, en los límites con Soacha. Tiene 2,3 kilómetros, se invirtieron 132.204 millones de pesos (incluye predios) y sus recursos son por cupo de endeudamiento. Aunque estas megavías son de la Administración Distrital, son orgullo para los habitantes de Bosa.

Parques para los niños y la comunidad

El alcalde local de Bosa, Javier Alfonso Alba, señaló que el mobiliario que se está instalando en los parques de esta localidad es el mejor que existe en el mercado. “Son de fibra de alta densidad, y esto significa que no son fáciles de romper. El diseño del piso y el de la forma de los parques los hicimos de manera consensuada con la gente porque es para uso de ellos, y lo que buscamos con esto es transformar estos espacios”, destacó el alcalde.



Para Alba, estos parques son parte del gran orgullo que se deja en este sector, ya que la mayoría están ubicados en puntos deprimidos de la localidad. En total serán 80. “Esta decisión de hacer parques bonitos no la tomé como alcalde sino como papá, y decidí darles a los niños de esta localidad el mejor parque. De seguro que la gente se está apropiando de ellos”, destacó.

Niños, dotación de colegios y más seguridad

Entrega de 1.200 medallas

El pasado domingo 29 de septiembre, en el parque Clarelandia de la localidad de Bosa se llevó a cabo el segundo festival de los centros deportivos, en el cual se entregaron 1.200 medallas a niños y niñas que participaron en fútbol, fútbol de salón, patinaje y baloncesto.



Dotación de siete colegios en 2019

En el 2019 se dotaron siete colegios de Bosa con computadores de escritorio, portátiles, pantalla 'all in one', 65 pulgadas, televisores led, cabina autopotenciada activa, impresora láser, video-beam, cuya inversión fue de 1.000 millones de pesos, anunciaron desde la alcaldía local.



241 cámaras de seguridad

Se espera que al final de esta administración, en toda la localidad de Bosa queden instaladas las 241 cámaras de seguridad que están conectadas con la Policía. La priorización de estos elementos de seguridad está en los entornos escolares y los parques. Su inversión es de 1.500 millones de pesos. Muchos ciudadanos han pedido que se instalen en sus cuadras para mejorar la seguridad.

Otras inversiones en la localidad

80 parques

Según la alcaldía local de Bosa, en esta administración se adecuarán 80 parques de bolsillo, a la fecha se han intervenido 73. La inversión es 13.000 millones de pesos.



16 jardines durante el 2018 y 2019

En el 2018, la alcaldía local de Bosa dotó seis jardines infantiles, y su inversión fue de $ 122 millones. En el 2019, la dotación fue para 10 asociaciones de jardines del ICBF, y se invirtieron 173 millones de pesos.



803 tramos viales intervenidos

Con una inversión de 92.234 millones de pesos, se han intervenido 803 tramos viales en la localidad. Las vías más representativas de Bosa son las avenidas Villa del Río y Las Torres.