En Bogotá cada vez más mujeres están en la jugada

Al ritmo del canto de los copetones, las mirlas y las monjitas, Sara Mejía, a sus 69 años, pedalea por el parque Timiza, en la localidad de Kennedy. No le hace falta volar para sentirse libre como aquellas aves, mientras da vueltas a la redonda montada en su bicicleta.

“Nunca había tenido la oportunidad de montar bicicleta, aun cuando siempre había sido un sueño que tuve desde niña, pero solo cuando cumplí 67 años logré hacerlo realidad, justo en el momento en el que mi vida más lo necesitaba: luego de perder a mi madre y después a mi hermana. Mi vida se hundió en un mar de depresión, y la bici fue mi salvación”, relató Mejía.



Al igual que Sara, hoy ya son más de 34.814 mujeres que pedalean por Bogotá gracias al programa Escuela de la Bici, del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), una de las apuestas de la Administración Distrital por promover la actividad física, la recreación y la inclusión de las mujeres en el deporte.



“Tener cada vez más mujeres en la jugada es una prioridad para la ciudad. Por eso, desde el IDRD venimos adelantando una serie de acciones en este cuatrienio para permitir democratizar el acceso al deporte y a la actividad física. Nuestra misión ha estado enfocada en que cada vez más mujeres participen en todos los espacios relacionados con la recreación y el deporte en Bogotá, bien sea tomando decisiones con incidencia local, disfrutando de los espacios físicos o haciendo prácticas deportivas, en igualdad de oportunidades, al tiempo que se visibiliza la importancia de prevenir todo tipo de violencia contra la mujer”, explicó Blanca Inés Durán, directora del IDRD.



Según datos del 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 43,5 por ciento de las mujeres en el mundo estaban inactivas, frente al 34,3 por ciento de los hombres. En Colombia, la inactividad física tiene mayor prevalencia en las mujeres, con un 48,9 por ciento, mientras que en los hombres es de un 38,8 por ciento, lo que constituye una brecha importante.



Por esta razón, la entidad ha avanzado desde diferentes frentes para promover la participación femenina en todas sus actividades misionales.



Por ejemplo, en materia de contratación, el IDRD pasó de contar con 107 mujeres en el año 2020 a 173 contratadas en lo corrido de 2023, lo cual permitió la llegada de la primera entrenadora de boxeo en Bogotá.



Asimismo, y como mecanismo de prevención y protección de conductas de violencia de género a todas las funcionarias, contratistas y mujeres vinculadas directa o indirectamente con la entidad, desde el 2021 el IDRD reglamentó el Protocolo para la prevención, atención, detección y seguimiento de violencias de género (VBG) y creó el Comité Asesor del Protocolo.



“Gracias a este protocolo, desde el 21 de noviembre de 2021 hasta el cierre de noviembre de 2023 se han atendido 90 casos de violencias de género. El 97 por ciento de los casos reportados corresponden a mujeres del IDRD”, destacó Durán.

Una jugada incluyente



Con el fin de generar oportunidades para que las mujeres puedan participar de espacios de recreación, actividad física y deporte, la institución también implementó la estrategia Mujeres en la Jugada, con la cual se han logrado avances importantes:

En alto rendimiento, durante este año, el IDRD ya cuenta con 39 entrenadoras, 366 deportistas olímpicas y paralímpicas y 159 atletas de talento y reserva.



En cuanto a torneos nocturnos, iniciativa del IDRD y la Secretaría de Gobierno que busca resignificar las canchas de los parques vecinales de la ciudad, 245 mujeres, a través de 44 equipos, han participado en la modalidad de baloncesto 3 × 3, la cual se implementó este año y se desarrolló en 17 parques.



En fútbol sala, 1.307 mujeres participaron del torneo que se desarrolla en 66 parques vecinales de la ciudad. Este año, en el marco de la tercera edición del torneo de fútbol De la Cancha al Estadio, que busca fortalecer el desarrollo del fútbol femenino en la ciudad, participaron cerca de 2.439 mujeres, desde los 10 años en adelante.



Durante los Juegos Deportivos Distritales de la Juventud se registró la participación de 959 mujeres en el sector convencional, a través de 24 deportes; mientras que 58 lo hicieron en el sector paralímpico.



“Cerrar estas brechas y luchar contra la violencia de género son nuestra causa y prioridad. Mientras más mujeres empoderadas existan, menos casos de abuso habrá”, concluyó la directora del IDRD.

‘En la bici me siento joven’

Facebook Twitter Linkedin

Mercedes aprendió a montar bicicleta a sus 59 años. Foto: Cortesía Mercedes Nope

Mercedes Nope. “Si pudiera cocinar montada en la bici, lo haría, porque después de montarla ya no me quiero volver a bajar. De hecho, no hay nada que no haga en ella: el mandado, el mercado, citas médicas, ejercicio, visitar a amigos o familiares, todo es en la bici. En enero de este año pude cumplir mi sueño de aprender a montarla, gracias a la Escuela de la Bici, donde pude eliminar el miedo de caerme, de golpearme. Hoy, a mis 59 años, me he caído, me he aporreado, pero eso ha fortalecido más mi amor por ella. Mi esposo me regaló una bicicleta hace seis meses, y desde entonces no paro de pedalear. Él me dijo que se sentía orgulloso de mí, porque hoy soy un reflejo de que nunca es tarde para aprender a vencer los miedos”.

‘La rudeza me hace campeona’

Facebook Twitter Linkedin

María José Arango es campeona desde los 11 años. Foto: Cortesía IDRD

María José Arango. “Por ser deportista de alto rendimiento levantaba pesas practicando yudo y físicamente me veía diferente. Desde muy niña, en el colegio me calificaban con palabras como marimacha, niño, machorra, comentarios con los que intentaron minimizarme. Sin embargo, ser ruda y vivir con hombres yudocas me sirvió para ir a Nacionales y ganar, me hizo ser campeona desde los 11 años, me ha llevado a viajar por todo el mundo y me ha hecho llegar a donde estoy. Además, tuve la fortuna de contar con el apoyo de mi mejor amigo y mi familia, fundamentales en este proceso. Tengo medalla de oro en 5 Suramericanos y aunque la discriminación es menor, los estigmas sobre el género siguen presentes, por eso debemos erradicarlos”.

‘Boxeo en honor a mi hermano’

Facebook Twitter Linkedin

Laura Pulido tuvo su primera pelea de boxeo en el 2020. Foto: Cortesía IDRD

Laura Pulido. Mi vida deportiva empezó a los 13 años con el baloncesto. Mi padre, quien además ha sido mi acompañante en todo este camino, era mi entrenador también. Jugué alrededor de cuatro años, pero al entrar a la universidad me alejé de este deporte y conocí el boxeo. Fue gracias a mi papá, aficionado a las artes marciales, y a mi hermano, que hizo las veces de mentor. Junto con ellos conocimos el Gimnasio del Sur, donde comencé a entrenar y dar mis primeros golpes. Tuve mi primera pelea en el 2020, en la cual quedé subcampeona. Llevo dos años como boxeadora, pues hace tres años perdí a mi hermano y eso me hizo tomar fuerzas para convertirme en la representante de él y boxear con fuerza en su honor”.

MÁS CONTENIDO. un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).