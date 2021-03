¿Empresas rentables y sostenibles? Sí, se puede

Durante mucho tiempo se consideró que la sostenibilidad era un tema exclusivo de Gobiernos y organizaciones medioambientales. Allí, simplemente, no había negocio. Sin embargo, desde hace más de una década se concibe ese accionar también como parte del ‘core’ de las compañías.

Y con el surgimiento de consumidores capaces de generar opinión y movilizar voces en contra de acciones poco éticas o medioambientalmente perjudiciales, eso pasó de ser una opción a una necesidad que acaba por mover caja.



Daniel Gutiérrez. director de Saving The Amazon, comenta que el binomio rentabilidad – sostenibilidad es más que factible. “El consumidor está en busca de más productos responsables con el entorno, convirtiéndose en una tendencia cada vez más vigente. Definitivamente, las personas están dispuestos a pagar por tener un producto que sea ambiental y socialmente sostenible. Considerando esto, la sostenibilidad se convierte en sinónimo de rentabilidad”, afirma.



Gutiérrez cree que “concentrarse en hacer que la organización sea más sostenible posibilita que los procesos estén mejor organizados, ya que es necesario desmenuzar al detalle cómo se organizan las cosas al interior de ella, convirtiéndose en un camino que permite llegar a una operación óptima”.



Preguntado acerca de este tema, el ingeniero Hugo Cortés, CEO de EZYECT, destaca que “la innovación no solo debe estar orientada a generar mejores productos, ya que lleva implícita la búsqueda de materia prima con menos huella ambiental; también, al desarrollo de una proveeduría local que impacte positivamente en las comunidades y que minimice los desperdicios y desechos directos e indirectos producto de los procesos internos”.



Acto seguido, viene la implementación de proyectos y la concienciación de los grupos de interés acerca de la importancia del impacto positivo que las compañías tienen que generar a todo nivel.



“En nuestro caso, concebimos la rentabilidad como una consecuencia de hacer las cosas bien, porque eso significa el reconocimiento y la lealtad de los clientes, que son quienes deciden qué y a quién comprar”, afirma Cortés.



“Desde EZYTEC ―dice su CEO― trabajamos con la convicción de contribuir al desarrollo de nuestro país mediante la innovación en todas las dimensiones de nuestro negocio, que se ven reflejadas en la manera de gerenciar el talento humano, los modelos de operación y el portafolio de productos y servicios, y por supuesto, en la forma de mejorar de manera continua la experiencia de nuestros clientes y usuarios”.



La compañía también cree que este desarrollo debe darse de tal manera que se minimice el impacto que pueda generar en el entorno, tanto en el medio ambiente como la sociedad, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. “Es en el punto en el que confluyen estas dos expectativas y en el que las empresas tendrían que concentrar todos sus esfuerzos como complemento ideal al crecimiento rentable”, asegura Hugo Cortés.



Por su parte, Jhovanny García, CEO de Venetto Group, declara que “estamos convencidos de que puede haber un balance entre la sostenibilidad y la rentabilidad porque, de hecho, entendemos la sostenibilidad como el resultado de tener en cuenta tres pilares fundamentales: el ambiental, el social y el económico”.



De esta manera se concibe el desarrollo de productos y servicios, en donde no solo importan las utilidades, sino también los impactos que generan en la comunidad, si les agregan valor a las personas y si, al mismo tiempo, ayudan y respetan los ecosistemas.

Conciencia de parte y parte

Ahora que se ha establecido que las empresas pueden aunar rentabilidad y sostenibilidad, es necesario implementar ciertas acciones que hagan eso posible. Nunca es tarde y es mejor a tiempo que jamás.



Siendo así, ¿de qué manera deben trabajar las empresas para que ambos temas vayan de la mano, tanto al interior como al exterior de las organizaciones?



El director de Saving The Amazon destaca que, para que eso suceda, la medición del impacto es vital.



“Se requiere efectuar, de manera permanente, encuestas de línea base y preguntarse siempre cómo se puede hacer mejor las cosas. La sostenibilidad es un camino, no un destino ni algo que se logre hacer de la noche a la mañana”, declara Gutiérrez.



El objetivo de esas mediciones es definir las estrategias de corto, mediano y largo plazo que se deban tomar para alcanzar dicho objetivo.



“Es clave auditarse y estar todo el tiempo utilizando las herramientas que permitan saber cuál es el desempeño en temas de sostenibilidad, como las que da el Sistema B, por ejemplo. Creo que, desde el exterior, es supremamente importante contar con ‘stakeholders’ relevantes de la empresa, en especial organizaciones que sepan cómo transitar ese camino”, destaca Daniel Gutiérrez.



Al respecto, el CEO de EZYECT declara: “Las empresas que se caracterizan por liderar acciones sostenibles promueven, indirectamente que sus competidores lo hagan. Como lo mencioné antes, los clientes premian estas actitudes y comportamientos empresariales, de modo que, a mediano y largo plazo, son precisamente esas compañías las que logran consolidarse y perdurar en el tiempo”.



Adicionalmente, al ser organizaciones trasparentes con prácticas empresariales de este estilo, tanto al interior de sus operaciones como hacia sus mercados y comunidades, generan positividad.



“En el desarrollo empresarial actual es primordial tener una hoja de ruta que tenga en cuenta el impacto en los ejes social, económico y ambiental. Si se construyen, como lo hicimos en Venetto Group, una estrategia corporativa, una filosofía de trabajo y una visión que evidencia el impacto de cualquier producto o servicio antes de que se implemente, podemos tener un desarrollo coherente de la empresa”, asegura Jhovanny García.



Dicho proceder va a ser evidente en el mercado, conformado por consumidores que son cada vez más conscientes y están mejor informados acerca de las acciones que llevan a cabo las empresas.

Pasos que tendría que seguir

Si su organización realmente busca ser rentable y sostenible, los expertos advierten que ese esfuerzo no significa descuidar su modelo de negocio, sino que requiere de la integración de la sostenibilidad al sistema.



Sumado a eso, es necesario que sea integral en la construcción de sus acciones de operación y negocio, considerando el mayor número posible de perspectivas, no solo provenientes de conocedores y voces autorizadas en la materia, sino también de empleados, grupos de interés y profesionales imparciales.



Eso garantiza inclusión y tener en cuenta la mayor cantidad de variables, con un impacto positivo.



Otro punto a tener en cuenta: la rentabilidad es una consecuencia de actuar con conciencia, de disponer de una adecuada planeación, brindarles transparencia a todos los grupos de interés y pensar siempre de manera disruptiva para mejorar lo que se hace y cómo mejorar la calidad de vida y la experiencia de las personas con sus bienes y servicios.



Por último, nunca pierda de vista que las empresas forman parte de un gran sistema social en el que todos somos importantes. Considerando esto, es imposible efectuar cualquier tipo de negocio sacrificando algo o a alguien.

En pro de la sostenibilidad

Desde hace más de siete años, Motorysa viene trabajando en su visión de futuro hacia la movilidad sostenible. Como empresa responsable con sus accionistas, con sus empleados, con las generaciones del futuro, se ha trazado una meta ambiciosa y es la de convertirse en uno de los principales jugadores del sector automotor en el plan de electrificación de la movilidad en Colombia (promovida por el Gobierno Nacional).