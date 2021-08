Empresas que se internacionalizan y ya están exportando

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en su informe ‘Perfiles Económicos Regionales’ publicado en junio pasado, las ventas al exterior de la región Caribe representaron en promedio 25,7 por ciento de las exportaciones nacionales entre 2012 y 2020, en tanto que a abril de 2021, esta zona registró una menor participación, respecto al mismo periodo del año anterior.

Así mismo, el documento señala que las exportaciones de la región disminuyeron 24 por ciento entre 2019 y 2020; y que al cuarto mes del año esta tendencia continuaba, al

disminuir 12,3 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior.



Así mismo, el informe advierte que las ventas externas de la región se caracterizan por ser productos en su mayoría minero-energéticos.



No obstante, el Caribe ha realizado un aporte importante a la reactivación económica segura del país, en exportaciones no mineras. Así lo indica un análisis de ProColombia que, con base en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística

(Dane), revela que entre enero y mayo de este año estas ventas internacionales crecieron 28 por ciento hasta llegar a US $1.704,9 millones.



Lo anterior representó el 24,6 por ciento del total de las ventas no mineras en los cinco primeros meses del año, lo cual evidencia el peso que tiene la región en esas exportaciones, donde hemos sido testigos del heroísmo empresarial de aquellas compañías que han sabido reinventarse ante la coyuntura”, según reconoce esta entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones no minero energéticas y la imagen de Colombia.



De igual forma, sus voceros afirman que ven un gran interés por parte de las empresas del Caribe por internacionalizarse, ya que en los cinco primeros meses de 2021, 593 de ellas exportaron a 103 destinos, mientras que en ese mismo lapso de 2020 habían sido 479 llegando a 98 destinos.

La movida en la región

“En 2019, cerramos con US$3.445 millones en exportaciones no mineras, uno de los montos más altos de los últimos años y luego, en 2020, vino la pandemia donde hubo una leve desaceleración. Sin embargo, para este 2021 esperamos poder retomar esas cifras históricas para el Caribe. Así mismo, queremos destacar la diversificación y amplia oferta que tiene esta región, donde lideran sectores como químicos y ciencias de la vida, agroalimentos y metalmecánica”, subrayan las fuentes.



Con relación a los productos y sectores que más se están destacando, ProColombia informa que los que están jalonando el buen momento exportador no minero son plástico, aceite, banano, aluminio y fungicidas.



Igualmente, resaltan los aumentos en exportaciones de las bebidas alcohólicas, en especial ron y cerveza, junto con el buen desempeño de la categoría de artículos promocionales, jalonada por globos de látex.



Mientras que en lo que tiene que ver con los destinos que más le compran al Caribe, la entidad dice que los que adquirieron más bienes no mineros de esta región fueron Estados Unidos, que creció 32,3 por ciento entre enero y mayo de este año, y llegó a US$340,2 millones; seguido por Brasil, México, Ecuador y Países Bajos.



“Aquí vale la pena mencionar que de los 22 destinos más compradores, 18 tuvieron incrementos en sus compras de bienes del Caribe colombiano”, informan los portavoces.



Según Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, las exportaciones de la zona Caribe se vieron fuertemente afectadas, contrayéndose en un -27 por ciento entre 2019 y 2021. Esto como consecuencia de la elevada concentración de la canasta exportadora de la región en productos minero energéticos, cuyas ventas al exterior cayeron en un 50 por ciento, lo que llevó a que su participación pasara del 63 por ciento del total de las exportaciones a tan solo el 44 en 2021.



Sin embargo, resalta que el resto de las exportaciones de bienes aumentó 11 por ciento en este mismo periodo, demostrando la resiliencia y la fortaleza del tejido empresarial del Caribe, pese a los inconvenientes generados por la pandemia y la protesta social.



Para el directivo, los sectores productivos que han jalonado la recuperación de las exportaciones son la fabricación de sustancias y productos químicos (con crecimientos del 20 por ciento entre 2021 y 2019 ), el agro y la ganadería ( 58 por ciento), la fabricación de productos de metal ( 21 por ciento) y la fabricación de productos de caucho y plástico ( 17 por ciento).

Oferta diversificada

“Los que presentan mayor dinamismo exportador son la fabricación de plásticos en formas primarias y los productos básicos a partir de ellos, los plaguicidas, las crías de ganado bovino y los productos metálicos para uso estructural. Pese a su buen desempeño exportador todos estos productos son primarios y de limitado valor agregado. El desafío de la región Caribe consiste entonces en transitar hacia la exportación de productos más sofisticados e intensivos en tecnología media y alta”, sostiene Fernández.



Y agrega que las ventas al exterior de la región Caribe están bastante diversificadas y que los principales destinos son Estados Unidos ( 16 por ciento del total), Brasil ( 13 por ciento), Turquía ( 7 por ciento), China ( 6 por ciento) y Panamá ( 6 por ciento).



Aclara que, si bien la región vende el 48 por ciento de sus exportaciones a estos cinco países, el restante 52 por ciento está distribuido entre otras 120 naciones.



“Cabe anotar que, al excluir los productos minero-energéticos exportados, Turquía y Panamá reducen considerablemente su participación y en contraste aparecen países como México, Perú o Ecuador, a los que vendemos mayoritariamente bienes manufacturados y agropecuarios”, anota el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla.



Por otra parte, de acuerdo con el Informe de Exportaciones en el Magdalena 2019, 2020 y del primer semestre de 2021, de la Cámara de Comercio de Santa Marta, en el 2019, este departamento registró ventas al exterior por un valor cercano a los US$733.125’546,48, lo que equivale a unas 1.645.977,94 toneladas aproximadamente.



Mientras que el año pasado realizó exportaciones por US $722.299’114,33, representando cerca de 1.216’895,313 toneladas, teniendo una disminución del 1,49 por ciento respecto al 2019, ocasionada principalmente por las restricciones en materia económica y de cierre de fronteras, evitando la propagación del covid-19 a través de las actividades de comercio exterior.



Sin embargo, en el 2020 se hicieron ventas externas interesantes de productos como los demás crustáceos preparados o conservados (US$4.490’069 ) y las uchuvas (US$3.712’982,12 ); este último producto en el año 2019 no entró en la lista de los 10 productos más exportados por el departamento.



En lo que respecta al 2021, en el primer semestre del año, el Magdalena ha exportado US$303.348’215,43, representado en 430.226,82 toneladas, lo que equivale al 41,99 por

ciento de las exportaciones totales del departamento durante todo el 2020, por lo que se espera que en el segundo semestre del año el crecimiento en las exportaciones sea

constante para superar la cifra del periodo anterior.



Los principales productos exportados hasta el momento son el banano tipo Cavendish, que se mantienen por tercer año consecutivo en el primer lugar, con US$138.840’371,87; seguido por el aceite de palma en bruto, con US$82.861’191,06; luego los demás cafés sin tostar sin descafeinar, con US$25.340’688,34; seguido por los demás aceites de palma y sus fracciones, por US$15.821’575,62 y, por último, los aceites de almendra de palma y sus fracciones, con US$13.361’061,60.



Se mantiene Estados Unidos como principal país destino de las exportaciones con un 22,08 por ciento de participación, seguido por Bélgica con un 11,71, Reino Unido con un 9,64, Brasil con un 8,46 y España con un 8,01 por ciento de participación.

Bolívar mejora su comportamiento

Por su parte, durante los primeros cinco meses del año, Bolívar se presenta como el más exportador de la región Caribe (tercero en las cifras nacionales), según datos del Dane.



Así, entre enero y mayo del año en curso, las ventas externas de este departamento fueron de US $820 millones, es decir, 41,4 por ciento más que en igual del año anterior cuando alcanzaron los US$580 millones y que significa un 8,2 por ciento de participación con respecto al total (US$10.058 millones).



El Departamento Administrativo Nacional de Estadística también indicó que si estas cifras se analizan por las aduanas colombianas, la de Cartagena tuvo mayor participación del total nacional, con el 47,5 por ciento.



De esta manera, durante los cinco primeros meses de 2021, las ventas al exterior que se realizaron por esta aduana fueron por US$7.122,8 millones, comparadas con los US $5.412,2 millones del mismo lapso en 2020 (una variación de 31,6 por ciento).



Entre los productos de exportación, sobresalen el polipropileno, los copolímeros de propileno, las placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico, tubos para la extracción de gas o petróleo, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso y codos, curvas y manguitos roscados de hierro o acero.