Emprendimientos: ¿por qué pautar con grandes medios?

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, solo en la capital y los 59 municipios de Cundinamarca, entre enero y junio de 2021 se han creado 45.133 empresas. El espíritu emprendedor en el país es inmenso, lo cual beneficia a la economía y a la fuerza de trabajo. Sin embargo, con la cantidad de nuevos comercios creados cada año, sobresalir frente al mercado, y llegar a clientes reales se vuelve cada vez más difícil. Por eso, es clave buscar estrategias de publicidad que no solo se ajusten a los presupuestos reducidos de los emprendimientos, sino que les den el mayor alcance posible. En el momento, las grandes empresas mediáticas del país están creando espacios precisamente con este propósito.

Mario Morales, analista y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, afirma que “los grandes medios del país siguen siendo el epicentro de la atención de los consumidores a la hora de decidirse por una marca u otra. Esos grandes medios logran vincular a los emprendimientos con clientes diversos, ya que llegan a alcanzar el nicho de audiencia que se busca con un comercio en particular, pero también llegan a muchos otros sectores que tal vez no se tenían pensados en un principio, pero se interesan en el negocio. Estas empresas permiten también tener una penetración veloz, amplia y diversa a la hora de conectar a una compañía con el público”.



No solo eso, sino que el experto afirma también que las narrativas que se publican en estos medios alrededor de los emprendimientos pueden ser muy beneficiosas para quienes decidan aparecer en conjunto con ellas con un anuncio.



En el caso de Casa Editorial El Tiempo, existen dos modelos importantes para permitir a los emprendedores colombianos pautar en uno de los medios con más circulación en el país, sin romper el bolsillo. Uno de ellos se encuentra en el medio impreso, con proyectos como Moda y Calzado, En su Mesa o Mascotas, en los que se hace un descuento del 80 por ciento en las tarifas a quienes pautan y cuyo propósito es resaltar proyectos pequeños o nuevos en estos sectores económicos. Se publica con anuncios de aproximadamente 13x11 centímetros en El Tiempo o en ADN, con una pieza publicitaria que diga lo que se pueda de los emprendimientos y que atraiga a clientes que la vean.



Por otro lado está el nuevo modelo Tu Negocio a un Clic, en el portal digital de la Casa Editorial, en donde cualquier emprendimiento que lo desee puede crear un texto corto contando las características principales de su empresa, que será publicado en la sección de Tu Negocio a un Clic en la página principal de eltiempo.com y podrá dirigir a posibles clientes a su página web o tienda física cuando lo lean.



Un gran beneficio de esta estrategia digital es que, tal como con las redes sociales, está disponible para cualquier persona que tenga un dispositivo con conexión a internet. Sin embargo, el beneficio adicional de pautar con un medio establecido es que le da credibilidad a la marca. Internet es el medio que más facilita la venta de productos de nuevos negocios, pero también promueve una gran cantidad de fraude y robo de datos. Al poner su comercio en Tu Negocio a un Clic usted se asegura de que sus clientes confíen en su producto y además lo encuentren mucho más fácilmente en un mercado online sobresaturado.

Pero, ¿por qué involucrarse en estos espacios?

Con herramientas tan poderosas como las redes sociales, disponibles para cualquier persona sin costo, ¿por qué debería escoger pautar a través de medios tradicionales? Según el docente de la Javeriana, “en países como el nuestro, la comunicación sigue siendo vertical, mayoritariamente guiada por el modelo analógico, es decir, centrado en el receptor, y en eso los medios tradicionales mantienen un vínculo y un tipo de relacionamiento muy eficiente. También, estas empresas se han vuelto adeptas a recibir retroalimentación y feedback de cómo están funcionando sus campañas y publicaciones, un aspecto clave a la hora de decidirse pagar por publicidad”.



Adicionalmente, Vivian Catalina Fandiño, directora comercial y de mercadeo en La Parrilla La Original, uno de los negocios que ha pautado constantemente en el proyecto de En Su Mesa con la Casa Editorial El Tiempo, comenta que el resultado más prominente al decidirse por aparecer en estos espacios es la exposición y el posicionamiento de la marca en el mercado. La experta cuenta que comenzaron a comprar este tipo de publicidad durante la pandemia, promocionando los domicilios del restaurante, y casi de inmediato notaron una alza en pedidos, y, al hacer una corta encuesta a los clientes que llamaban, notaron que la mayoría respondía que los conocieron gracias al aviso en el periódico.



Fandiño cuenta también que en cuanto al presupuesto, uno de los aspectos claves a la hora de pensar en publicidad paga, desde La Parrilla La Original han destinado una suma anual de aproximadamente $3.500.000 la cual les ha asegurado salidas en el medio impreso casi mensuales. Esto, dice ella, es un precio razonable para empresas con un presupuesto reducido para pautas y, comenta, los resultados se han reflejado en que han recibido más clientes, mejor recordación de la marca y más exposición en un gran medio que, tal vez en otras circunstancias, no hubieran podido pagar.

Recomendaciones claves

Acercarse a los grandes medios y comenzar a crear contenido que vaya a atraer clientes puede llegar a ser abrumador si no se tiene experiencia. Por eso, los expertos dan algunos consejos útiles que pueden usar tanto emprendedores como empresarios en general, a la hora de acercarse a un medio para publicitar su negocio.



En primer lugar, aunque parezca complicado acercarse a uno de estos medios, lo importante es lograr hacer el contacto. Más allá, desde El Tiempo, aconsejan tener en mente algunas preguntas que le interesen a la hora de invertir su capital, como, por ejemplo, el presupuesto que se debe tener pensado, preguntar qué alcance puede tener la pauta para saber si vale la pena para su empresa, fechas y lugares de publicación de su anuncio y recomendaciones técnicas que le puedan brindar los expertos de las compañías de medios para tener una experiencia exitosa.



Ahora, para quienes apenas estén empezando a pensar en crear estos avisos, en cuanto al diseño, Fandiño sugiere, en el medio impreso, crear imágenes extremadamente llamativas, de buena calidad, con el logo de la marca y, al dejar un medio de contacto, hacer un llamado a la acción, es decir no solo dejar el número, sino decirle al cliente “llámenos” o “escríbanos” para motivar un poco más esa relación.



Para los espacios digitales en particular, Morales recomienda irse por el lado de los relatos, de las narrativas publicitarias que lo ayuden a contar la historia de su negocio, lo que hace, lo que comercializa y al mismo tiempo humanice sus prácticas y haga que los clientes potenciales se identifiquen con su iniciativa y, así, se decidan a invertir su dinero en ella.



Si usted tiene su propio emprendimiento y le gustaría pautar en estos espacios especiales creados por Casa Editorial El Tiempo, puede contactar a nuestro equipo comercial a través de los correos cartir@eltiempo.com, cladul@eltiempo.com, marmol@eltiempo.com, migmot@eltiempo.com y juabej@eltiempo.com o simplemente entrar a la página web https://eltiempomascontenido.com.co.